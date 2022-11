Mundial de fútbol Catar 2022: ¿quién será el mejor jugador joven?

View this post on Instagram

Pedri fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que no pudo igualar el oro de Guardiola en Barcelona 1992 ni el de Messi en Beijing 2022, pero, ¿podrá inspirar a esta generación de España a conseguir una nueva Copa del Mundo?

Y desde entonces no ha dejado de sorprender.

“Cuando tenía nueve años ya me recordaba a Iniesta por la forma en que jugaba”, dijo el entrenador del primer equipo de su vida, el Juventud Laguna, en declaraciones a The Athletic.

Gavi no será la única joven estrella española que compita por el premio al mejor jugador joven de Catar 2022, ya que también hay que tener en cuenta a su compañero de equipo Pedri .

View this post on Instagram

Con 18 años, ya es un fijo en el centro del campo blaugrana y su entrenador Xavi -un exmediocentro ganador de un Mundial- no se sorprende lo más mínimo.

"Todavía no sabemos lo bueno que es. Estamos intentando descubrir dónde van a estar su límite", ha dicho sobre él su actual entrenador en su equipo, Edin Terzic.

View this post on Instagram

Aunque no ha tenido el mismo acierto con Brasil (un gol en sus últimos ocho partidos), Vini Jr forma parte de este plantel carioca que no sabe lo que es perder desde hace tres años.

View this post on Instagram

Tres goles en cuatro partidos no fue un mal comienzo del brasileño en el United, especialmente porque uno de ellos fue un deleite en la victoria por 3-1 ante el Arsenal.

View this post on Instagram

Ahora que lucha por conseguir su sitio en el equipo de los Spurs, donde no ha tenido mucho tiempo de juego, Sarr podría encontrar su lugar en la Copa del Mundo con los Leones de Teranga en Catar.

Marcó el primer gol de Japón ante Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y siguió anotando en los dos partidos siguientes, pero no pudo ganar una medalla en casa al perder la semifinal ante España y, después, el partido por el bronce ante México .

Conocido como el 'Messi japonés', y después de llegar a La Masía del Barcelona como niño prodigio, Kubo firmó por el Real Madrid en 2019, pero no pudo abrirse camino en el primer equipo.

Da la sensación de que Take ha estado entre los mejores durante tanto tiempo que no parece que siga teniendo 21 años. Pero así es: tiene 21 y está en Catar para demostrar todo lo que vale.

Aunque algunas súper estrellas del fútbol no han podido acudir al Mundial, como Haaland, Dybala y Odegaard, sí que estamos disfrutando en Catar de la nueva generación de jugadores.

De hecho, no hay espacio suficiente para hablar de todas las estrellas en auge en este Mundial de 2022. Solo hay que mirar el ejemplo de Francia, que cuenta en sus filas con Aurelien Tchouameni (22 años), Eduardo Camavinga (19), Kylian Mbappe (23), William Saliba (21) y Jules Kounde (23).

Un desconocido de 17 años llamado Pelé en 1958, Michael Owen en 1998, Ronaldinho en 2002, Mario Götze en 2014... todas las ediciones de la Copa del Mundo de fútbol son testigo de la explosión de jóvenes jugadores. Y Catar 2022 no es una excepción.

Más de

You May Like