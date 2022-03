Beijing 2022, Día 5: las mejores historias, momentos y récords de los Juegos Paralímpicos de Invierno

En el día 5 de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 se han celebrado seis eventos de medalla, todos ellos en Para esquí de fondo. Esta disciplina ha sido la gran protagonista del día en el reparto de podios, pero no ha faltado emoción en los torneos de Para hockey sobre hielo y curling en silla de ruedas, que entran en su fase decisiva.

La República Popular China y Canadá han sumado dos nuevas medallas de oro en Para esquí de fondo. Por parte de los anfitriones, Yang Hongqiong y Zheng Peng han vuelto a subir a lo más alto del podio en las categorías femenina y masculina del esprint sentado, tal como hicieron en la prueba de larga distancia.

Por parte canadiense, las victorias han sido para una leyenda, Brian McKeever, que se ha impuesto en el esprint en categoría libre para atletas con discapacidad visual y ya suma 15 títulos paralímpicos; y una joven estrella que está en camino, Natalie Wilkie, que ha ganado en la modalidad de pie y ya suma cinco medallas paralímpicas (dos de oro en Beijing 2022) con solo 21 años.

Las otras medallas de oro han sido para Carina Edlinger (Austria) en el esprint femenino para atletas con discapacidad visual, y Benjamin Daviet (Francia) en el esprint masculino de pie. En esta última tomó parte el español Pol Makuri Redolad, 25º a 1:33.65.

Además, Oksana Masters (Estados Unidos) ha logrado la plata en el esprint femenino sentado y se sitúa con 11 preseas paralímpicas, cuatro en esta edición.

El momento del día

Carina Edlinger, cuatro veces campeona del mundo, tuvo que sobreponerse a un problema de salud de camino a su primera medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022.

Edlinger no pudo terminar la prueba de larga distancia y parecía que tendría que marcharse de Beijing 2022 con las manos vacías.

Hace cuatro años, en PyeongChang 2018, era también una de las favoritas y tuvo que conformarse con un bronce en media distancia.

"Todavía no me lo puedo creer. Hace cuatro años tuve problemas parecidos a los que he tenido ahora en las piernas. Me he caído muchas veces aquí y me caí muchas veces antes de venir aquí", dijo Edlinger después de la carrera.

"Lo de hace unos días fue complicado, porque me quedé paralizada del cuello para bajo, tuve que echarme en el suelo. Fue uno de los puntos más bajos de mi carrera deportiva".

Pero la perseverancia de Edlinger tuvo recompensa, y logró rehacerse para ganar la prueba de esprint y sumar un oro al bronce de hace cuatro años.

"Después de no poder terminar en dos ocasiones, era algo más que frustrante porque sabía de lo que era capaz. Pero ganar hoy así el oro ha sido increíble".

Atleta del día – Nicolás Lima (Argentina)

Nicolás Lima está haciendo historia en estos Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 como el primer esquiador argentino en la modalidad sentado.

“Es un sueño. Sinceramente nunca imaginé que sería posible para mí estar aquí. Estoy feliz de representar a mi país”, aseguró el día de la Ceremonia de Apertura. “Llevar esa pechera me llena de orgullo”, dijo en redes sociales.

El ushuaiense conforma la delegación argentina junto al Para esquiador alpino Enrique Plantey, y ya ha participado en dos de las tres pruebas que le esperan en Beijing 2022. Después de su 17º puesto en la prueba de larga distancia, ha sido 27º en el esprint sentado.

Lima marcó un mejor tiempo en la clasificación de 2:47.78, a 33.61 del chino Zheng Peng, que a la postre sería el nuevo campeón paralímpico.

Qué ver en el día 6 de Beijing 2022

Con la vuelta de los eventos de medalla en Para esquí alpino, este 10 de marzo será uno de los días con más participación hispanohablantes. En total habrá seis Para atletas latinos compitiendo en la prueba masculina de eslalon gigante: Arly Velásquez (México), Enrique Plantey (Argentina), Nicolás Bisquertt, Miguel Catalán (Chile) y Orlando Pérez (Puerto Rico) en categoría sentado, y Samuel Fernández (Chile) en la modalidad de pie.

No habrá más medallas en juego el 10 de marzo, pero sí los partidos decisivos de curling en silla de ruedas para buscar el pase a la semifinal.

LEER MÁS: Conoce a Orlando Pérez

Todas las medallas del día 5 en Beijing 2022

Categoría femenina

Para esquí de fondo - Esprint sentado

Oro: Yang Hongqiong (República Popular China)

Plata: Oksana Masters (Estados Unidos)

Bronce: Li Panpan (República Popular China)

Para esquí de fondo - Esprint libre de pie

Oro: Natalie Wilkie (Canadá)

Plata: Vilde Nilsen (Noruega)

Bronce: Sydney Peterson (Estados Unidos)

Para esquí de fondo - Esprint libre discapacidad visual

Oro: Carina Edlinger (Austria)

Plata: Oksana Shyshkova (Ucrania)

Bronce: Linn Kazmaier (Alemania)

Categoría masculina

Para esquí de fondo - Esprint sentado

Oro: Zheng Peng (República Popular China)

Plata: Mao Zhongwu (República Popular China)

Bronce: Collin Cameron (Canadá)

Para esquí de fondo - Esprint libre de pie

Oro: Benjamin Daviet (Francia)

Plata: Marco Maier (Alemania)

Bronce: Grygorii Vovchynskyi (Ucrania)

Para esquí de fondo - Esprint libre discapacidad visual