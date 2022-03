Beijing 2022, Día 3: las mejores historias, momentos y récords de los Juegos Paralímpicos de Invierno

En día 3 de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 han tenido lugar 14 eventos de medalla, con mucha acción en esquí alpino y esquí de fondo, y las primeras medallas en la competición de snowboard.

Y de nuevo en este deporte la nación anfitriona, la República Popular de China, ha demostrado su dominio, especialmente en la categoría de SB-UL de snowboard cross, en la que solo riders chinos han disputado la gran final. Ji Lijia, de solo 19 años, ha obtenido el oro al finalizar por delante de sus compatriotas Wang Pengyao y Zhu Yonggang. Zhang Yiqi ha sido quien ha quedado a las puertas del podio (4º).

En otro de los momentos emotivos del cross, el finlandés Matti Suur-Hamari se ha hecho con el oro en SB-LL2, que lo ha brindado a la memoria de su entrenador Mikko Wendelin, fallecido en 2019. Precisamente otro de los pupilos de Wendelin, el australiano Ben Tudhope, ha conseguido el bronce, que supone su primera medalla en los Juegos Paralímpicos. En la categoría femenina de SB-LL2 ha sido coronada campeona paralímpica la francesa Cecile Hernandez, mientras que también ha hecho lo propio el campeón del mundo en SB-LL1 masculino, Tyler Turner (Canadá).

El éxito de Canadá se ha extendido en el esquí de fondo, con los triunfos de Brian McKeever y Natalie Wilkie en larga distancia en discapacidad visual y de pie, respectivamente. En esta jornada, el español Pol Makuri ha sido 14º en técnica clásica de pie (1:05:08.8).

Sin embargo, ha sido en Para esquí alpino donde ha llegado el mejor resultado hispanohablante. El chileno Nicolás Bisquertt ha sido noveno en supercombinada sentado de esquí alpino. En esta misma prueba, el argentino Enrique Plantey no ha podido acabar la primera manga. Por su parte, el andorrano Roger Puig ha finalizado en 23ª posición en la supercombinada de pie, con un tiempo total de 2:11.19.

En este deporte, los deportistas de Gran Bretaña han vuelto a destacar, ya que Menna Fitzpatrick y Neil Simpson, que consiguieron en la pasada jornada el oro en la competición de supergigante, han logrado el bronce en sus respectivos eventos para discapacidad visual. Giacomo Bertagnolli (Italia), que ya había logrado la plata en Super-G, se ha alzado como campeón en la categoría masculina, mientras que Henrieta Farkasova (Eslovaquia) se ha hecho con la victoria en la femenina.

Nicolás Bisquertt, de Chile, compite en la supercombinada sentado de esquí alpino en el tercer día de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022.

El momento del día

Nicolás Bisquertt igualó su mejor resultado en unos Juegos Paralímpicos de Invierno con su novena posición en la supercombinada de para esquí alpino. Es el mismo puesto que logró en la prueba de eslalon de PyeongChang 2018, y el mejor histórico de un atleta chileno en esta cita.

Bisquertt marcó el 12º mejor tiempo en la manga de supergigante (1:16.51) y el noveno en la manga de eslalon (52.07) para finalizar la supercombinada con un tiempo total de 2:08.58, a 18.35 segundos del nuevo campeón paralímpico, el noruego Jesper Pedersen.

La preparación de Nicolás Bisquertt para Beijing 2022 se vio afectada por una grave lesión que lo tuvo dos meses sin poder entrenar a finales de 2021, pero logró retomar a tiempo sus entrenamientos en Europa antes de viajar a la República Popular China.

La supercombinada es la tercera prueba que disputa en estos Juegos Paralímpicos de Invierno. Antes, compitió en los eventos de velocidad: el supergigante (12º) y el descenso (no pudo terminar).

Bisquertt, que compite en la modalidad sentado, también disputará los dos eventos técnicos de para esquí alpino: el eslalon gigante (jueves, 10 de marzo) y el eslalon (sábado, 12 de marzo).

Atleta del día - Brian McKeever (Canadá)

Brian McKeever sigue agrandando su leyenda en el Para esquí de fondo. El canadiense se impuso en la prueba de larga distancia en estilo clásico de y ya suma 14 medallas de oro en su carrera.

“Todavía estoy hambriento. Me encanta entrenar cada día. [...] Siempre es emocionante. Nunca es fácil y hoy, tener a Russell [Kennedy, guía] conmigo ha sido muy bueno porque ha marcado un gran ritmo, me ha guiado muy bien”

Con dos oros más igualaría al para esquiador alpino alemán Gerd Schoenfelder como el atleta paralímpico de invierno más laureado de la historia. McKeever planea retirarse después de Beijing 2022, por lo que necesitaría ganar las dos pruebas que le quedan.

“Si no fuera por los fisioterapeutas, no estaría aquí, así que creo que es el momento. El cuerpo va cada vez más lento. Podemos llamarlo una retirada suave. Quiero irme poco a poco”, explicó en línea de meta. “Todavía somos competitivos, pero me voy ‘rompiendo’. Te despiertas con dolor, te vas a la cama con dolor... Ya es hora”.

Sin embargo, Brian McKeever asegura que no piensa en el récord.

“Solo espero tener buenos días. Hacer un buen plan, ceñirme a él y esperar que sea lo bastante bueno. Si ganamos, bien. Y si somos cuartos, pues esa es la belleza y el dolor de este deporte: te das la vuelta y le das la mano a todos porque te han vencido”.

Qué ver en el día 4 de Beijing 2022

En este martes, 8 de marzo, se espera mucha más acción en Beijing 2022, con el Para biatlón tomando el centro de la pista. En este deporte se repartirán seis medallas de oro, con eventos masculinos y femeninos en media distancia sentado, de pie y de discapacidad visual. El Para hockey sobre hielo también contará con un apasionante partido, con el enfrentamiento entre Canadá (medallista de plata en PyeongChang 2018) y la República de Corea (bronce hace cuatro años). En curling se disputarán 10 encuentros.

Todo esto en una jornada en la que no habrá eventos de medalla en los que participen deportistas hispanohablantes.

Roger Puig, de Andorra, compite en la supercombinada de pie de esquí alpino en el día 3 de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022.

Todas las medallas del Día 3 en Beijing 2022

Categoría femenina

Para esquí alpino – supercombinada con discapacidad visual

Oro: Henrieta Farkasova (Eslovaquia)

Plata: Zhu Daqing (República Popular de China)

Bronce: Menna Fitzpatrick (Gran Bretaña)

Para esquí alpino – supercombinada de pie

Oro: Ebba Aarsjoe (Suecia)

Plata: Zhang Mengqiu (República Popular de China)

Bronce: Alana Ramsay (Canadá)

Para esquí alpino – supercombinada sentado

Oro: Anna-Lena Forster (Alemania)

Plata: Muraoka Momoka (Japón)

Bronce: Liu Sitong (República Popular de China)

Para esquí de fondo – larga distancia técnica clásica de pie

Oro: Natalie Wilkie (Canadá)

Plata: Sydney Peterson (Estados Unidos)

Bronce: Brittany Hudak (Canadá)

Para esquí de fondo – larga distancia técnica clásica con discapacidad visual

Oro: Oksana Shyshkova (Ucrania)

Plata: Linn Kazmaier (Alemania)

Bronce: Leonie Maria Walter (Alemania)

Para snowboard – cross SB LL-2

Oro: Cecile Hernandez (Francia)

Plata: Lisa Dejong (Canadá)

Bronce: Brenna Huckaby (Estados Unidos)

Categoría masculina

Para esquí alpino – supercombinada con discapacidad visual

Oro: Giacomo Bertagnolli (Italia)

Plata: Johannes Aigner (Austria)

Bronce: Neil Simpson (Gran Bretaña)

Para esquí alpino – supercombinada de pie

Oro: Arthur Bauchet (Francia)

Plata: Santeri Kiiveri (Finlandia)

Bronce: Adam Hall (Nueva Zelanda)

Para esquí alpino – supercombinada sentado

Oro: Jesper Pedersen (Noruega)

Plata: Jeroen Kampschreur (Países Bajos)

Bronce: Niels de Langen (Países Bajos)

Para esquí de fondo – larga distancia técnica clásica de pie

Oro: Kawayoke Taiki (Japón)

Plata: Cai Jiayun (República Popular de China)

Bronce: Qiu Mingyang (República Popular de China)

Para esquí de fondo – larga distancia técnica clásica con discapacidad visual

Oro: Brian McKeever (Canadá)

Plata: Jake Adicoff (Estados Unidos)

Bronce: Zebastian Modin (Suecia)

Para snowboard – cross SB-UL

Oro: Ji Lijia (República Popular de China)

Plata: Wang Pengyao (República Popular de China)

Bronce: Zhu Yonggang (República Popular de China)

Para snowboard – cross SB-LL1

Oro: Tyler Turner (Canadá)

Plata: Mike Schultz (Estados Unidos)

Bronce: Wu Zhongwei (República Popular de China)

Para snowboard – cross SB-LL2