Medallas en Beijing 2022: Shaoang Liu, campeón olímpico en 500 m en pista corta

Shaoang Liu, de Hungría, ha conseguido su primer oro individual en los Juegos Olímpicos de Invierno, en la final de 500m, que ha tenido lugar en el Estadio Cubierto de la Capital en el día 9 de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el 13 de febrero de 2022.

El patinador húngaro, con un tiempo de 40.34 segundos, ha dominado desde la primera curva, si bien ha sentido muy de cerca la presencia de Konstantin Ivliev (ROC), que se ha hecho con la plata con una marca de 40.45 segundos. Se le ha escapado poder subir al primer escalón del podio tras un increíble final de carrera de Liu.

El bronce lo ha logrado Steven Dubois, de Canadá, que ya había logrado la medalla de plata en 1.500m en Beijing 2022. Ha relegado a la cuarta posición a Abzal Azhgaliyev, abanderado de Kazajstán en los dos últimos Juegos Olímpicos de Invierno, y que se ha quedado a solo 0.2 segundos de conseguir la primera medalla para un patinador de su nación en pista corta.

MÁS: Todos los resultados de la final masculina de 500m.

MÁS: Sigue toda la acción de Beijing 2022 a través de nuestro blog en directo.

Un objetivo desde PyeongChang 2018

Este oro supone la tercera medalla de Beijing 2022 para Shaoang Liu, tras el bronce en 1.000m y el de relevos mixtos.

Y así cumple así un sueño que comenzó hace cuatro años.

En PyeongChang 2018, los hermanos Shaoang y Sandor Liu, junto a Viktor Knoch y Csaba Burján, ganaron la medalla de oro en el relevo masculino de 5.000 m en patinaje de velocidad en pista corta. Aquella fue la primera medalla de oro para Hungría en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

"Realmente quería ganar una medalla también en las carreras individuales, pero recibí tres penalizaciones en todas mis distancias. Creo que estaba bajo mucha presión. Estaba muy emocionado por correr, y cometí muchos errores, pero reseteé mi cabeza para el relevo. Esto también me dio mucha experiencia y un montón de buenos recuerdos sobre cómo llegué a conseguir eso después de tres penalizaciones. Como deportista, no siempre puedo ser el mejor. Unas veces estás en lo más alto y otras, abajo. Ahora lo entiendo, así que he madurado mucho mentalmente", recordaba sobre aquel oro Shaoang Liu en una entrevista con Olympics.com.

Cuatro años después, el patinador húngaro ha conseguido ganar no solo una medalla en carreras individuales, sino un oro para seguir haciendo historia.

En el otro lado de la moneda, Wu Dajing, de la República Popular de China, se ha quedado fuera de la lucha por las medallas. El patinador llegaba a Beijing 2022 como favorito en esta distancia, después de ser el poseedor del récord olímpico desde PyeongChang 2018 y el del mundo, batido el mismo año.