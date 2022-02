Medallas en Beijing 2022: Ester Ledecka repite oro en snowboard y sigue haciendo historia

Hasta ella misma estaba sorprendida cuando ganó el oro en snowboard en PyeongChang 2018, después de haber ganado ya uno en esquí alpino. Pero ya no hay tanta sorpresa. Ester Ledecka ha vuelto a hacer historia. Esta vez, en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

No competir el 7 de febrero en la prueba de eslalon gigante de esquí alpino para poder dar su cien por cien en snowboard parece haber sido una buena decisión para la estrella de la República Checa, que en PyeongChang 2018 se convirtió en la primera deportista en ganar el oro en dos disciplinas diferentes en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ya está en camino de repetirlo en Beijing 2022.

Ledecka ha conseguido defender su título, y se ha llevado el oro en la final femenina de eslalon gigante paralelo de snowboard, en el Genting Snowpark, el día 4 de los Juegos, el 8 de febrero de 2022.

Lo ha logrado tras superar en la final a Daniela Ulbing, de Austria, que no ha podido finalizar el descenso tras una salida de pista. A pesar de ello, se ha hecho con la medalla de plata, y mejora así su séptimo puesto en PyeongChang 2018.

Gloria Kotnik, de Eslovenia, ha logrado la medalla de bronce con 32 años. Después de no haber subido nunca a un podio en una Copa del Mundo, y tras quedar en 15º lugar en PyeongChang 2018, Kotnik ha regresado esta temporada a la competición después de un parón por maternindad. Y nada menos que para lograr el mayor éxito de su carrera. Lo ha conseguido en la pequeña final por el bronce, donde se ha enfrentado a Michelle Dekker, de Países Bajos, que se cayó en la carrera.

Ledecka, referencia en dos deportes

Ester Ledecka ha sido la dominadora de la manga de clasificación. Después, ha superado en los octavos de final a Nadya Ochner, de Italia; en cuartos a Aleksandra Krol, de Polonia; y en semifinales a Michelle Dekker, de Países Bajos. Ninguna de ellas ha finalizado.

Llegaba a Beijing 2022 no solo como defensora del título, sino también como la gran favorita tras ganar esta temporada en la Copa del Mundo en la parada de Cortina y un segundo lugar en Carezza.

Sin duda, ha cumplido con las expectativas.

Con su medalla de oro ha vuelto a hacer historia. Ledecka, de 26 años, se ha convertido en la primera mujer en defender un título olímpico en eslalon gigante paralelo en snowboard, y además ha igualado a Martina Sablikova como la deportista de la República Checa más condecorada en los Juegos Olímpicos de Invierno, con tres oros.

"Ha sido divertido"

Justo después de bajarse del podio, Ledecka ha hablado en zona mixta, y todavía no era consciente de lo que acababa de lograr. "Estaba tan concentrada hasta el final que ni siquiera me estaba dando cuenta de si teníamos que subir [al podio] una vez más o no, así que no lo he celebrado para nada. Creo que todavía no lo he asimilado. En mi cabeza estoy súper feliz, pero estoy todavía un poco en la carrera".

En una carrera, eso sí, en la que ha podido disfrutar a la vez que ganar a base de concentración. "Ha sido divertido. Estaba intentando ser consistente y mantenerme en la misma línea que he recorrido todo el día", ha explicado.

Ledecka, además, ha querido tener unas palabras de agradecimiento con su equipo: "He hecho un buen trabajo. Estoy muy orgullosa de mi equipo, así que muchas gracias a ellos, especialmente a Justin (Reiter), mi entrenador. Han hecho un gran trabajo y estoy muy feliz de haber podido acabar así".