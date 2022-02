Medallas en Beijing 2022: Nils Van der Poel, oro y récord olímpico en los 5000m en patinaje de velocidad

Nils Van der Poel (Suecia) hizo realidad lo que parecía imposible en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, en el día 2 de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el 6 de febrero, para ganar el oro olímpico en los 5000m de patinaje de velocidad.

A solo dos vueltas de llegar a meta, estaba a más de dos segundos de quien entonces lideraba la clasificación: Patrick Roest (Países Bajos). Pero en un increíble final en el que sus tres últimos parciales han sido los más rápidos que los de cualquier otro participante, Van der Poel ha conseguido superar a todos sus rivales para hacerse con el oro olímpico, y rompiendo, además, el récord olímpico con un tiempo de 6:08.84 minutos.

Con este oro, Van der Poel se convierte en el primer sueco en ganar una medalla olímpica en patinaje de velocidad desde Calgary 1988. Desde entonces los mejores resultados de un patinador de Suecia habían sido dos séptimas plazas.

Pero el vigente poseedor del récord del mundo [6:01.56, marcado el 3 de diciembre de 2021], no ha sido el único en batir el récord olímpico vigente hasta ahora. Precisamente Roest, que finalmente ha logrado la plata, también ha conseguido mejorar con su carrera [6:09.31] el anterior récord olímpico, que lo marcó Sven Kramer en PyeongChang 2018 [6:09.76].

El noruego Hallgeir Engebraaten [6:09.88], también ha estado muy cerca de romper el récord olímpico, y en su debut en unos Juegos ha logrado alzarse con el bronce con solo 22 años.

MÁS: Sigue toda la acción de Beijing 2022 a través de nuestro blog en directo.

MÁS: Todos los resultados de 5000m masculinos.

El renacido

El oro en Beijing 2022 es prácticamente lo contrario a lo que Van der Poel cosechó en PyeongChang 2018 en esta distancia. Entonces fue 14º.

En parte por esta decepción, se alejó del hielo por dos años. En el primero realizó servicios militares, mientras que en el segundo disputó carreras de ultrafondo.

Fue en 2020 cuando volvió en encontrar la chispa con el patinaje de velocidad. Según su entrenador, el sueco estaba "mucho más motivado". Un año después ya era campeón del mundo y había realizado la carrera más rápida de la historia de la competición en este deporte.

Esto, y sus tres victorias en la Copa del Mundo en esta distancia esta temporada, le había puesto la vitola de favorito para el oro en Beijing 2022. Y aunque la predicción parecía que no iba a cumplirse hasta los metros finales... Van der Poel ha puesto más brillo que nunca a su renacer después de PyeongChang.

El final de carrera en números

El final de carrera de Van der Poel ha sido impresionante. 2.04 segundos le separaban de Roest a falta de los últimos 1.200 metros. Esta es la comparativa de los últimos metros:

+2.04 en 3.800 m (parcial de Van der Poel: 29.32 vs parcial de Roest: 29.13)

+1.69 en 4.200 m (parcial de Van der Poel: 28.98 vs parcial de Roest: 29.33)

+0.99 en 4.600 m (parcial de Van der Poel: 29.01 vs parcial de Roest: 29.71)

Meta: Van der Poel 0.47 segundos por delante de Roest (parcial de Van der Poel: 28.97 vs parcial de Roest: 30.43)

"No me imaginaba esta actuación en una carrera como esta. He tenido una salida sólida, como quería. Mantenía el ritmo y me estaba sintiendo seguro, pero cuando me he dado cuenta [de la distancia], he pensado que tenía que apretar. He ido a por ello, era la carrera olímpica, y era todo lo que tenía", ha admitido un emocionado Van der Poel después de la final.

Cómo romper el récord olímpico de 5000m dos veces

Los tiempos de Nils Van der Poel por parcial

200m: 19.61 (Total: 19.61)

600m: 29.10 (Total: 48.71)

1000m: 29.01 (Total: 1:17.72)

14000m: 29.26 (Total: 1:46.98)

1800m: 28.96 (Total: 2:15.94)

2200m: 29.00 (2:44.94)

2600m: 29.00 (3:13.94)

3000m: 29.33 (3:43.27)

3400m: 29.29 (4:12.56)

3800m: 29.32 (4:41.88)

4200m: 28.98 (5:10.86)

4600m: 29.01 (5:39.87)

Meta: 28.97 (6:08.84)

Los tiempos de Patrick Roest por parcial

200m: 18.86 (Total: 18.86)

600m: 28.43 (Total: 47.29)

1000m: 29.15 (Total: 1:16.44)

14000m: 29.12 (Total: 1:45.56)

1800m: 28.93 (Total: 2:14.50)

2200m: 28.93 (2:43.43)

2600m: 28.99 (3:12.42)

3000m: 29.11 (3:41.53)

3400m: 29.18 (4:10.71)

3800m: 29.13 (4:39.84)

4200m: 29.33 (5:09.17)

4600m: 29.71 (5:38.88)

Meta: 30.43 (6:09.31)