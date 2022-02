Medallas en Beijing 2022: Matthias Mayer gana el oro en supergigante, segunda medalla en menos de 24 horas

Menos de 24 horas después de haber ganado la medalla de bronce en el descenso masculino, Matthias Mayer volvió a subir al podio en el Centro de Esquí Alpino de Yanqing, y esta vez a lo más alto: el suizo ganó el supergigante masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Mayer completó el exigente trazado de Yanqing en 1:19.94, casi medio segundo más rápido que Aleksander Aamodt Kilde, pero vio con tensión como el siguiente en tomar la salida, Ryan Cochran-Siegle, llegaba a tan solo 4 centésimas. Finalmente, plata para el estadounidense y bronce para el noruego.

"He intentado empujar muy, muy fuerte. He visto la carrera de Kilde en televisión y ha sido muy buena, así que sabía que tenía que darlo todo. He empujado hasta la última puerta y ha salido bien".

De esta manera, Matthias Mayer se convierte en el primer esquiador alpino en categoría masculina que gana un oro en tres Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos: ganó el descenso de Sochi 2014 por sorpresa y el supergigante en PyeongChang 2018. Un título que ha logrado retener en Beijing 2022.

Medallas de familia

Curiosamente, los dos primeros clasificados son hijos de medallistas olímpicos. Helmut Mayer, el padre de Matthias, ganó la plata en Calgary 1988 (además de otra plata en el eslalon gigante del Mundial de 1989); Barbara Ann Cochran, la madre de Ryan, fue campeona olímpica de eslalon en Sapporo 1972.

Esta plata en Beijing 2022 es la primera medalla en una gran competición para Ryan Cochran-Siegle, que hasta ahora contaba como mejor resultado su 11º en el supergigante del Mundial de 2019. El estadounidense pertenece a una larga saga de esquiadores olímpicos. Junto a su madre, es el sexto esquiador alpino de su familia en competir en unos Juegos Olímpicos.

Es también la primera medalla en una gran competición para Aleksander Aamodt Kilde, pese a contar con 10 victorias y 24 podios en la Copa del Mundo. El noruego, que hace un año sufrió una grave lesión de rodilla, había sido quinto en el descenso.

El campeón de esa prueba, el suizo Beat Feuz, no pudo terminar el recorrido, al igual que otros favoritos al podio como su compatriota Marco Odermatt o el italiano Christof Innerhofer.

El papel de los hispanohablantes

De los tres hispanohablantes que participaron en esta prueba, el único que logró completar el recorrido fue Henrik Von Appen (Chile), que terminó en 27ª posición a 3.61 del ganador. Adur Etxezarreta (España), que venía de firmar una gran actuación en el descenso, y Simon Breitfuss (Bolivia) no pudieron acabar.

Mientras tanto, Joan Verdú (Andorra) confirmó el gran estado de forma en que llegaba a Beijing 2022 con un 22º puesto a pesar de salir con el dorsal 40. El ganador del bronce en el supergigante de los Juegos de la Juventud de Innsbruck 2012 vive el mejor momento de su carrera.

