Lucas Eguibar: "He venido aquí a pelearlo todo"

Lucas Eguibar está decidido a poder "pelearlo todo" en el snowboard cross de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El rider español solo cuenta con un día de competición en los que son sus terceros Juegos Olímpicos, el 10 de febrero. Un día después de su 28 cumpleaños.

Para agradecer las felicitaciones que ha recibido, una de las mayores esperanzas de la delegación española en Beijing 2022 ha querido mandar un mensaje a través de su cuenta de Instragram.

Aprovechando la ocasión, ha hecho una valoración de sus posibilidades de cara a mañana, día 10.

"He trabajado mucho para estar aquí. Los entrenamientos no han ido mal, y creo que mañana podemos luchar por todo. No quiero ser negativo, pero es cierto que a los goofys [por la posición en la tabla] como yo nos perjudica la pista. Se ha visto en los tiempos durante los entrenamientos. Pero bueno, he venido aquí a plearlo todo", ha analizado.

"Es un sueño estar aquí"

Eguibar ha celebrado su 28 cumpleaños en la Villa Olímpica; algo que no está al alcance de cualquiera y es consciente de ello. "Es un sueño poder estar aquí en mis terceros Juegos Olímpicos y cumpliendo años. Tengo el mejor regalo que podría tener. Y eso va en parte por vosotros, por todos los que me apoyáis y me mandáis fuerza. Gracias, gracias, gracias. Como todos ya sabéis mañana es un día muy importante para mi, pero nada de lo que siento ahora mismo va a cambiar. Gracias por acompañarme en este largo camino", ha escrito en un post de Instagram.

Sin embargo, el camino hasta Beijing 2022 no ha sido fácil.

"Hemos trabajado duro, y más en los últimos meses, que no he visto a mi familia, ni a mis amigos… esto ha sido muy duro y estoy mentalmente bastante cansado", ha reconocido.

A pesar de ello, ha vuelto a remarcar: "Mañana es el gran día. Pase lo que pase, gracias a todo el mundo. Espero que mañana, por lo menos, disfrutéis de la competición".

¿Tendrá Lucas Eguibar como regalo su primera medalla olímpica?

¿Cómo seguir a Eguibar en Beijing 2022?

Toda la competición de cross masculino tendrá lugar el 10 de febrero.

Preclasificación (mangas 1y 2): desde las 11:15 (hora local); 4:15 (hora española).

Octavos de final: desde las 14:00 (hora local); 7:00 (hora española).

Cuartos de final: desde las 14:37 (hora local); 7:37 (hora española).

Semifinales: desde las 14:58 (hora local); 7:58 (hora española).

Final por el bronce: 15:15 (hora local); 8:15 (hora española).

La final por el oro tendrá lugar después de la final B.

El 10 de febrero, además, Queralt Castellet disputará la final de halfpipe femenino, también en snowboard. Comienza a las 9:30 (hora local) y las 2:30 (hora española).

