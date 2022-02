Los rivales de Lucas Eguibar por el oro en snowboard cross en Beijing 2022

En los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el español Lucas Eguibar es uno de los riders que aspiran a medalla en la competición de snowboard cross, que se disputará al completo el próximo 10 de febrero, tanto las clasificatorias como las eliminatorias y la final.

En cada una de las rondas, cuatro riders compiten entre sí contra el reloj (y evidentemente entre ellos) en una carrera en la que prima la velocidad, la estrategia, la tensión... y en la que no se pueden descartar las caídas. Así que, ¡la emoción está servida!

Es difícil predecir quién es favorito en cross, y precisamente en PyeongChang 2018 el propio Eguibar sufrió una caída en las primeras rondas que le hizo acabar en la 33ª posición.

Pero a pesar de ello, hay riders que han mostrado más consistencia que el resto en los últimos años y son los que a priori más opciones tienen de luchar por las medallas.

Así que, y dentro de lo imprevisible de esta disciplina de snowboard, Olympics.com te ofrece a continuación algunos nombres a tener en cuenta entre los rivales de Lucas Eguibar.

Alessandro Haemmerle (Austria)

El austriaco Alessandro Haemmerle es el gran favorito después de haber conquistado los tres últimos Globos de Cristal de la Copa del Mundo en esta especialidad. En estos momentos, ocupa la segunda posición del ranking de la Copa del mundo, en la que ha logrado dos triunfos y un segundo puesto.

Es más: precisamente una de estas victorias la consiguió en la primera parada de la temporada, que tuvo lugar en el Secret Garden de la República Popular de China, misma sede donde se disputan las pruebas de snowboard cross en Beijing 2022.

Es subcampeón del mundo 2021, después de que precisamente Lucas Eguibar le ganara en un final de foto finish. A pesar de ello, fue su mejor resultado en esta competición en su carrera deportiva. Esta fue la segunda vez que Eguibar le superaba en una final de un Campeonato del Mundo, ya que en 2013 Haemmerle solo pudo aspirar a la plata y fue el español quien se llevó el oro en el Mundial Júnior.

Coincide con Eguibar en su número de Juegos Olímpicos: los de Beijing 2022 son sus terceros Juegos; y también en su mejor resultado: un séptimo puesto, en su caso en PyeongChang 2018.

A pesar de la rivalidad entre Haemmerle y Eguibar durante sus carreras deportivas, son amigos fuera de las pistas. "Es uno de mis mejores amigos en el circuito y he estado en su casa", dijo Eguibar en una entrevista con El País tras ganar el oro mundialista en 2021.

Martin Noerl (Alemania)

El alemán Martin Noerl es, a priori, quien llega en mejor estado de forma a Beijing 2022, ya que lidera la general de la Copa del Mundo de cross, con 386 puntos, tras sumar tres victorias: la última, el 29 de enero de 2022 en Cortina d'Ampezzo.

Debutó en el escenario olímpico en PyeongChang 2018, donde acabó octavo (segundo en la pequeña final), y en cuatro participaciones en el Campeonato del Mundo, su mejor resultado fue su quinto lugar en 2021.

Jarryd Hughes (Australia)

El australiano Jarryd Hughes sabe a la perfección qué es ganar una medalla olímpica, pues ya logró la plata en PyeongChang 2018. Y de hecho, es el único medallista de PyeongChang 2018 que compite en Beijing 2022, tras las retiradas del doble campeón olímpico en la República de Corea y en Sochi 2014, Pierre Vaultier; y del medallista de bronce, Regino Hernández. "Ha sido un honor para mí compartir el podio con vosotros", dijo entonces Hughes en su cuenta de Instagram.

Hughes es además vigente campeón del mundo por equipos mixtos, una prueba que debutará en el progama olímpico el próximo 12 de febrero.

Sin embargo, en la Copa del Mundo no ha llegado a mostrar la misma consistencia que en otras competiciones internacionales. Su mejor resultado en la clasificación general lo logró en 2014 con un cuarto puesto, pero desde 2019 ha acabado por debajo del top20.

Esta temporada ocupa la 30ª posición, aunque hay que tener en cuenta que su mejor resultado (12ª) en una prueba individual fue en el Secret Garden, que se utiliza como sede en Beijing 2022.

Jakob Dusek (Austria)

El austriaco Jakob Dusek llega a Beijing 2022 en el mejor momento de su carrera. Hace un año se quedó a un peldaño del podio (4º) en el Mundial de 2021 que conquistó Lucas Eguibar, pero esta temporada ha dado otro paso adelante. Dusek, que fue campeón de la Copa de Europa en 2018 y 2019, suma ya dos podios esta temporada en la Copa del Mundo, incluida la primera victoria de su carrera, que llegó el pasado mes de diciembre en Cervinia (Italia).

A pesar de su 17ª posición en Cortina d'Ampezzo, ha hecho méritos para ser considerado entre los aspirantes al podio: ha acabado entre los cinco primeros en cinco de las últimas diez pruebas de la Copa del Mundo que ha disputado.

Eliot Grondin (Canadá)

Con solo 19 años, en su primer Mundial absoluto, Eliot Grondin se plantó en la final de snowboard cross. "Todavía no me he dado cuenta de lo que acaba de pasar. He terminado en la final con dos de mis héroes de la infancia", confesó, en referencia a Lucas Eguibar y Alessandro Haemmerle. Y lejos de arrugarse, ganó el bronce, solo por detrás de sus dos referentes.

Ese metal en el Mundial de 2021 en Idre Fjäll marcó su irrupción en la élite, y dio paso a un final de temporada mágica: solo dos semanas más tarde logró su primera victoria en la Copa del Mundo y, a continuación, se proclamó campeón del mundo júnior. Y fue solo el principio: este curso es cuarto en la Copa del Mundo con dos podios en las últimas cuatro carreras.

Merlin Surget (Francia)

Contando como referente al doble campeón olímpico Pierre Vaultier, también de Francia, quien le ayudó cuando Surget solo estaba empezando, era de esperar que el joven rider galo destacara en el panorama internacional.

Merlin Surget debutó con 18 años en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018, donde fue séptimo.

Y ahora, con 22, es serio candidato a medalla en Beijing 2022. Ya sabe lo que es estar entre los mejores en el circuito internacional, ya que la pasada temporada fue tercero en la general de la Copa del Mundo, solo por detrás de Haemmerle y Grondin.

En estos momentos ocupa la quinta posición. Fue décimo en Secret Garden, pero su tramo final de la temporada es donde más está brillando, y llega a los Juegos Olímpicos tras una novena posición en la parada de Cortina d'Ampezzo; y un segundo puesto (único podio) en Krasnoyarsk (Rusia).

¿Cuándo ver el snowboard cross en Beijing 2022?

Toda la competición de cross masculino tendrá lugar el 10 de febrero.

Preclasificación (mangas 1y 2): desde las 11:15 (hora local); 4:15 (hora española).

Octavos de final: desde las 14:00 (hora local); 7:00 (hora española).

Cuartos de final: desde las 14:37 (hora local); 7:37 (hora española).

Semifinales: desde las 14:58 (hora local); 7:58 (hora española).

Final por el bronce: 15:15 (hora local); 8:15 (hora española).

La final por el oro tendrá lugar después de la final B.

El 10 de febrero, además, Queralt Castellet disputará la final de halfpipe femenino, también en snowboard. Comienza a las 9:30 (hora local) y las 2:30 (hora española).

MÁS:Todos los resultados de los atletas españoles.