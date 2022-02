McLovin o Princesa de las nieves: los olímpicos de invierno y sus llamativos apodos

¿Qué tienen en común 'El niño col', 'McLovin' o 'El búfalo de Kamyshly'? No. No son platos de un restaurante exótico de comida. Todos ellos son apodos de olímpicos que han competido en Beijing 2022.

Olympics.com te va a hacer un tour a través de los mejores apodos sobre las pistas de esquí y las de hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Ailing (Eileen) 'Princesa de las Nieves' Gu (esquí acrobático)

La 'Reina de las nieves' Ailing (Eileen) Gu fue fiel a su apodo desde que llegó a Pekín. La estrella de la República Popular de China se hizo con dos medallas de oro y una de plata, y sus 1.3 millones de fans en Weibo son la prueba del increíble poder de atracción que tiene este fenómeno del esquí acrobático. Y sí, Gu se convirtió en una especie de realeza de la nieve en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Hizo honor a su nombre, y también a su apodo.

Lee 'Chico Col' Sangho (snowboard)

La sensación del snowboard de la República de Corea, Lee Sangho, aprendió y perfeccionó su técnica sobre la tabla en unas tierras que originalmente habían sido campos de col en su ciudad natal, Sabuk. Esta historia con toques de Cenicienta ha cautivado a los aficionados de su país, que se refieren a él cariñosamente como el 'Chico Col' (Cabbage Boy).

LEE Sangho

Arianna 'Flecha Rubia' Fontana (pista corta)

La más condecorada deportista italiana en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno no solo se ha hecho con un apodo, sino con dos, en su extensa trayectoria en el deporte. Conocida como la 'Flecha Rubia' (Freccia Bionda) o 'Ángel Rubio' (Angelo Biondo), la 11 veces medallista olímpica voló derecha al podio en Beijing 2022, donde consiguió un oro y dos platas.

Bart 'Swings sobre Alas' Swings (patinaje de velocidad)

'Swings sobre Alas' (Swings with Wings) es sin duda más llamativo que 'Swings sobre Patines'. Pero de lo que hay menos dudas es de por qué este patinador de velocidad belga se ganó este apodo a pesar de haber pasado sus días enfundado en los patines. Swings, de 31 años, clasificó para competir en cuatro eventos para Beijing 2022 y se deslizó por el hielo como teniendo alas de meta a meta, hasta llegar al oro olímpico en la prueba de salida en masa.

Esto de ir meta a meta concuerda perfectamente con su filosofía de vida: "No tengo sueños. Tengo metas".

Bart 'Swings sobre Alas' Swings Foto por 2022 Getty Images

Mark 'McLovin' McMorris (snowboard)

El canadiense Mark McMorris es algo así como un hippy de corazón, lo que lo llevó a su apodo 'McLovin'. Es uno de los snowboarders más adorados del circuito internacional, y a este medallista de bronce, de 28 años, también se le conoce como 'McRib', 'Sparky' y 'The Closer'. Pero como una perfecta manifestación de todos estos apodos que pueden resultar hasta empalagosos para algunos, no hay nada mejor que 'McLovin'.

Federica 'La Tigresa' Brignone (Esquí alpino)

Fuerza, poder y, sobre todo, velocidad. Estas cualidades no le faltan a Federica Brignone, quien se ha ganado completamente su apodo 'La Tigresa' (La Tigre). Rugiendo en la meta de esquí alpino, Brignone consiguió la plata en eslalon gigante y el bronce en combinada en Beijing 2022. Este magnetismo con los metales olímpicos parece que es un tipo diferente de animal deportivo del invierno.

Sven 'Holandés Volador' Kramer (patinaje de velocidad)

Sven Kramer, de Países Bajos, lleva volando desde Turín 2006, y por el camino ha ganado cuatro medallas de oro. No es difícil darse cuenta el motivo por el que se le conoce como el 'Holandés Volador' (the Flying Dutchman), ni tampoco por qué se le da su otro apodo, que es simplemente 'el Hombre' (The Man).

Dave 'el Cohete' Ryding (esquí alpino)

Desde los días de 'Eddie the Eagle' el equipo de Gran Bretaña no había tenido un deportista que generara tanta atención en la nación como lo ha hecho en Beijing 2022 Dave 'el Cohete' (the Rocket) Ryding. El británico volador ganó su primera carrera de la Copa del Mundo de esquí alpino en enero de 2022, y, aunque su lugar 13º en el eslalon masculino no fuera lo que hubiera deseado, 'el Cohete' siempre tendrá un lugar en nuestra historia.

Eduard 'Búfalo de Kamyshly' Latypov (biatlón)

Eduard Latypov (ROC) logró tres bronces olímpicos en Beijing 2022, pero se merecería uno más por tener uno de los mejores apodos de los Juegos. El 'Búfalo de Kamyshly' no pudo haber escogido un nombre mejor para personalizar su sentido único de la fuerza, el poder y la resistencia.

Eduard 'Búfalo de Kamyshly' Latypov Foto por 2022 Getty Images

Chloe 'Imugi' Kim

La sensación estadounidense de snowboard Chloe Kim definitivamente se lleva el premio al apodo que más está tardando en gestarse. Kim nació en el año zodiacal coreano del dragón, por lo que su padre le llamaba 'Imugi', que en coreano significa pequeño dragón.

"Para ser un dragón, según la tradición coreana tienes que esperar 1.000 años. Antes eres simplemente una serpiente", explicó en una ocasión el padre de Kim. "Pero si esperas 1.000 años, te conviertes en un dragón con una perla de oro".

Mientras espera, Chloe Kim se va a tener que quedar solo con el oro, cortesía de las dos medallas del metal más preciado en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se suman a las dos de Campeonatos del Mundo y las seis conseguidas en los X Games.

Ted-Jan 'TJ Flores' Bloemen (patinaje de velocidad)

Las cosas, sin duda, florecieron para Ted-Jan Bloeman -o TJ Flores (TJ Flowers) si lo deseas- en Beijing 2022. El patinador de velocidad canadiense compitió en tres eventos diferentes, y sus mejor resultado fue un quinto puesto en persecución masculina por equipos.

Un florecer brillante.

Ted-Jan Bloemen Foto por 2022 Getty Images

Tessa 'la Pulga' Worley (esquí alpino)

El apodo es lo único que la francesa Tess Worley comparte con el astro argetino del fútbol Lionel Messi. El cuento de Worley se basa en el esquí alpino, donde utiliza su 1.57 metro de altura para navegar entre las bajadas con estilo y calidad. La Puce, como se dice en francés La Pulga, es en Francia un nombre afectivo para tus seres queridos o para los niños - algo que coincide con Worley, ya que es bien querida en el mundo del esquí alpino.

Alexis 'La Bestia' Pinturault (esquí alpino)

Alexis Pinturault ha sido bestial en los Juegos Olímpicos desde Sochi 2014, al ganar dos medallas de bronce y una plata antes de Beijing 2022. Recibió el apodo de 'La Bestia' (La Bête) por su musculatura y capacidad física, y, como se le conoce en Francia, es una de las estrellas del esquí alpino más formidables.

Hallgeir 'El Rey de las Patatas Fritas' Engebraaten (patinaje de velocidad)

Hallgeir Engebraaten, medallista de oro en persecución por equipos, tiene dos pasiones: el patinaje de velocidad y las patatas fritas. De hecho, le gustan tanto las patatas fritas que sus amigos le dieron el apodo del Rey de las Patatas Fritas, y no algo relacionado con el deporte en el que claramente es excelente.

"Soy más que un aficionado a las patatas fritas", dijo en sus redes sociales. "Me llaman 'Potato Chips King'".

Hallgeir Engebraaten Foto por Richard Heathcote/Getty Images

Kevin 'Quadzilla' Drury (esquí acrobático)

Kevin Drury, estrella del cross en esquí acrobático, ha estado entrenando la bestia que tiene dentro con actuaciones estelares en el circuito internacional. Su apodo viene del legendario monstruo Godzilla. El esquiador acrobático fue cuarto en PyeongChang 2018 y 12º en Beijing 2022.

Kevin Drury Foto por 1 Getty Images

Shaun 'Animal' White (Snowboard)

Es un animal en el mundo de los deportes de invierno, pero el sobrenombre de Shaun White ('Animal') puede que no surgiera de donde mucha gente podría pensar. "Tengo un nuevo apodo que se ha estado poniendo de moda”, le dijo a ESPN. "Los Muppets [serie de televisión, conocida como Teleñecos en España] tienen un batería llamado Animal, y creo que me parezco a él. El nuevo apodo es Shaun 'Animal' White".

Esto supuso una mejora respecto a su apodo anterior, 'el Tomate Volador' (flying tomato), con el que White cargó al principio de su carrera debido a su cabello rojo. No es el mejor de los apodos para alguien que ha pasado tanto tiempo en la cima de la cadena alimenticia del snowboard.