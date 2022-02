Los héroes de los héroes de Beijing 2022

No todos los superhéroes llevan capa.

Esto es algo que se constata viendo a los deportistas olímpicos. Sin embargo, algunos sí que se han vestido como superhéroes en Beijing 2022, como el piloto de skeleton Sungbin Yun (República de Corea), que voló deslizándose por el hielo con un casco de Iron Man durante las rondas de clasificación.

Incluso los mejores atletas de los Juegos tienen deportistas a los que seguir, tanto fuera del mundo olímpico como dentro de él.

Olympics.com repasa a los héroes que han inspirado a los olímpicos de Beijing 2022.

Ryan Regez (Suiza)/Roger Federer

Oro - skicross (esquí acrobático)

Ryan Regez ya tenía ambiciones de superhéroe mucho antes de ser coronado como campeón olímpico de skicross en Beijing 2022... ¡desde pequeño era un Superman sobre esquíes! ¿No nos crees? Mira la publicación de su Instagram debajo de esto.

Superman-sobre-esquíes tiene, sin embargo, sus propios héroes, como el suizo Mike Schmid, campeón olímpico de skicross en 2010. Pero más allá de la nieve, los modelos a seguir de Regez son dos superestrellas del tenis: Roger Federer y Novak Djokovic.

El suizo volador también tiene entre sus héroes alguien con quien comparte su amor por la adrenalina: el siete veces campeón de Fómula 1, Lewis Hamilton.

Regez (o pequeño Superman), Schmid, Federer, Djokovic y Hamilton. No suena mal para el casting de una película de superhéroes, ¿no?

Arianna Fontana (Italia)/Valentino Rossi

Oro - 500m patinaje de velocidad en pista corta

De la reina de la velocidad en pista corta, Arianna Fontana, al rey de la velocidad (y compatriota), Valentino Rossi. Él es el número 1 en su lista de héroes.

Cuando Olympics.com le preguntó a Fontana a ver a quién invitaría a cenar, la heroína olímpica lo tenía claro: Il Dottore, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo (siete en la categoría reina, 500cc y MotoGP después).

Fontana se convirtió en la italiana más condecorada en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, al conseguir ya 11 medallas en toda su carrera. Su amor por la velocidad no tiene límites en el hielo, pero se extiende hasta sus aficiones. Es una confesa fan de MotoGP, donde ha disfrutado de ver a Rossi, que se retiró al final de la pasada temporada; y al fallecido Marco Simoncelli.

Y... ¡adivina! Fontana también adora las películas de Fast and Furious.

Tobias Wendl (Alemania)/Michael Schumacher

Oro - luge a dos

Nos quedamos en iconos de la velocidad. El seis veces campeón olímpico de luge Tobias Wendl, de Alemania, también profesa un fuerte amor por la velicidad. Wendl y su compañero Tobias Arlt consiguieron en Beijing 2022 su tercer oro olímpico en luge a dos. Algo sin precedentes.

Su vida y carrera se han cimentado sobre una necesidad por la velocidad, y cuenta con Michael Schumacher, siete veces campeón de Fórmula 1, como uno de sus héroes. Nada sorprendente para un alemán que adora la velocidad.

Dentro de las aficiones de Wendl, encontrarás otras ligadas a la adrenalina. Si no lo crees, mira el siguiente vídeo:

Ester Ledecka (República Checa)/Jonas Ledecky

Oro - Eslalon gigante paralelo (snowboard)

Algunos de los olímpicos han confesado que sus referentes son sus seres queridos. Pero en el caso de la superestrella checa Ester Ledecka, los héroes y uno de sus familiares tienen algo en común.

Ledecka, tres veces campeona olímpica, hizo historia en PyeongChang 2018 cuando se convirtió en la primera deportista en la historia en ganar el oro en dos deportes de invierno diferentes en una misma edición de los Juegos: esquí alpino y snowboard. En Beijing 2022, defendió su título en eslalon gigante paralelo.

Jonas Ledecky es un artista de cómics, y además de ser su hermano, es su modelo a seguir. La olímpica también sirve de musa para sus creaciones. Normalmente compite vistiendo equipación diseñada para parecer una superheroína (que, teniendo en cuenta sus títulos, lo es).

"Desarrollamos una especie de identidad secreta. Él me hizo un traje, además de mi casco y todo. Cuando estoy en la salida, me siento como una superheroína; me ayuda mucho. Es muy guay tener a alguien cercano a mí, y que además haga tantas cosas guays que puedo utilizar en mi trabajo. Es muy especial", dijo Ledecka para la FIS Snowboard en diciembre de 2020.

Max Parrot (Canadá)/Lewis Hamilton

Oro - snowboard slopestyle

Guerrero es la palabra que mejor describe al canadiense Max Parrot, que se convirtió en Beijing 2022 en campeón olímpico en slopestyle (y ganó el bronce en big air) después de superar un cáncer.

Parrot se convirtió para muchos en una inspiración tras su lucha contra el cáncer después de haber sido diagnosticado con un linfoma de Hodgkin a finales de 2018. Completó doce sesiones de quimioterapia y, a mediados de 2019, anunció que había superado la enfermedad.

Mientras él ha inspirado a muchos con su historia, Parrot también tiene sus inspiraciones. En su caso, el siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, a quien él mismo define como guerrero.

"He llegado a conocer a Lewis Hamilton, y realmente admiro su lado competitivo. Es un guerrero cuando se sube en su monoplaza", dijo Parrot para Olympics.com.

Nathan Chen (Estados Unidos)/Michael Phelps

Oro - Patinaje artístico masculino

Él es el nuevo campeón olímpico de patinaje artístico y, aunque es una inspiración para muchos, Nathan Chen también tiene sus propios héroes. De su deporte, admira a Michelle Kwan, dos veces medallista olímpica y cinco veces campeona del mundo. Pero también toma la inspiración de otros olímpicos de Estados Unidos, como el icono de la natación Michael Phelps, que tiene en su haber 28 medallas olímpicas; o el patinador en pista corta Apolo Ohno, ocho veces medallista en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Chen también es un gran aficionado al baloncesto. Y ahora vamos a adivinar: ¿quién puede saltar más, Chen o Stephen Curry?

Erin Jackson (Estados Unidos)/Brittany Bowe

Oro - 500m patinaje de velocidad

La estrella estadounidense Erin Jackson entró como un rayo en los libros de historia cuando ganó el título femenino de 500m en Beijing 2022, al convertirse en la primera mujer afroamericana en alzarse con la medalla de oro en patinaje de velocidad en los Juegos.

Su compatriota y amiga Brittany Bowe, que también es su inspiración, jugó un papel muy significativo en la histórica medalla de Jackson en estos Juegos. La medallista de bronce olímpica en 2018, cinco veces campeona del mundo y ocho veces campeona del mundo en patinaje en línea saltó a los titulares por el acto de solidaridad que tuvo con Jackson.

Durante los trials (clasificatorios) de Estados Unidos, Jackson, número uno del mundo, se cayó durante la decisiva carrera de 500m, y finalizó tercera. Solo ganaban el billete a los Juegos las dos primeras.

Bowe, que había acabado primera, le cedió su plaza (después de haber clasificado también para sus especialidades, las carreras de 1000 y 1500m). Finalmente, tanto Jackson como Bowe pudieron participar en el evento de 500m, donde Jackson ganó el oro y Bowe finalizó 16ª.

"Estoy sin palabras", dijo Bowe tras la carrera. "Ha sido un honor dale a alguien esta oportunidad... Sabía que ella tenía la oportunidad de hacer algo especial. Y habéis podido ver que ha pasado algo especial: se ha convertido en campeona olímpica".

"No podría estar más orgullosa de ser su compañera. Estoy feliz de ser parte del puzzle. Es increíble".

Y así fue cómo la heroína de Jackson se quedó sin palabras con ella.

Nils van der Poel (Suecia)/Rune Larsson

Oro - 5000m y 10000m en patinaje de velocidad

Cuando Nils van der Poel mire hacia atrás a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, se encontrará con la felicidad de haberse convertido en el campeón olímpico en 5.000m y 10.000m, pero su ciclo olímpico hasta los Juegos quizá no fue el típico de un campeón.

El sueco fue 14º en su especialidad, los 5.000m, en PyeongChang 2018. Esta decepción le forzó a tomarse dos años fuera del hielo. Durante este tiempo, decidió focalizar su atención en el ultrafondo.

Van der Poel siguió así los pasos de su héroe, su compatriota Rune Larsson, ultrafondista y tres veces campeón del 246km Spartathlon.

Pero la admiración entre Van der Poel y Larsson parece ser mutua.

"Muchos factores se han alineado para que Nils van der Poel se haya convertido en campeón olímpico. Uno de ello es que, en un doble sentido, estaba preparado para dejar de lado los caminos ya recorridos. Ha encontrado su propio modo de entrenar y de vivir. En la foto se ve cómo se fortalece corriendo en Hultemossen, fuera de Trollhättan. Allí no hay caminos, solo acres y naturaleza", dijo Larsson en Instagram después de que Van der Poel lograra su primera medalla de oro en Beijing 2022.

Julia Marino (Estados Unidos)/Jackie Robinson

Plata - slopestyle (snowboard)

Hay muchas maneras de encontrar a tu musa. Ver los Juegos Olímpicos puede ser una de ellas, pero Julia Marino encontró su inspiración haciendo un trabajo de clase en Secundaria.

"En el instituto, escribí un ensayo sobre él [Jackie Robinson, primer afroamericano en jugar en la Major League de béisbol en la era moderna]. Aprendí mucho sobre su vida y todos los retos a los que se enfrentó", dijo Marino en una entrevista con wnyt.com en 2017.

"Conocer los grandes sufrimientos que superó es muy motivador. Incluso a pesar de todo por lo que pasó, nunca permitió que esos obstáculos extremos fueran una excusa para alejarle de sus metas deportivas o su objetivo de conseguir la igualdad racial".

Mikael Kingsbury (Canadá)/Sidney Crosby

Plata - moguls (esquí acrobático)

El tres veces medallista olímpico Mikael Kingsbury es excelente en los moguls, pero también tiene buenas aptitudes para el hockey sobre hielo. Entre sus ídolos se encuentra su compatriota Sidney Crosby, quien fue campeón olímpico en este deporte.

Pero cuando el hielo se derrite... aparece otro referente. Kingsbury también cuenta con Michael Phelps, 23 veces campeón olímpico, como uno de sus héroes. ¡No hay duda de que Phelps es un modelo a seguir... pero difícil de alcanzar!

Federico Pellegrino (Italia)/Alessandro del Piero

Plata - Esprint estilo libre masculino en esquí de fondo

Federico Pellegrino representa dos clichés italianos: adora el esquí (y es uno de los mejores en ello) y el fútbol.

Aunque es un gran aficionado de la Juventus y su héroe es el exfutbolista italiano Alessandro del Piero, quizá Pellegrino ha hecho bien por quedarse con el esquí. Sobresale en la nieve, pero, ¿en un estadio de fútbol? Juzguen ustedes mismos:

Jessie Diggins (Estados Unidos)/Oksana Masters

Bronce - esprint estilo libre femenino en esquí de fondo

Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 han terminado, pero... ¡llegan los Paralímpicos! La estadounidense Oksana Masters es una de las inspiraciones de Jessie Diggins.

Masters ha representado a Estados Unidos tanto en Juegos Paralímpicos de Invierno y de Verano en 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020, tanto en remo, esquí de fondo y ciclismo. Y ha ganado en total dos medallas de oro, una en Juegos de Verano y otra en los de Invierno.

Diggins, tres veces medallista olímpica, dice que admira a Masters por su "valentía, dones, perspectiva positiva sobre todas las cosas y cómo comparte valientemente sus experiencias para empoderar a otros".

Jesper Tjader (Suecia)/Hams

Bronce - slopestyle esquí acrobático

Quizá hayas reconocido a todos (o a la gran mayoría) de los héroes de nuestros olímpicos... pero ahora te estarás preguntando quién es Hams.

El esquiador acrobático sueco Jesper Tjader considera a su hámster 'Hams' como su héroe. "Es mi mentor y líder espiritual", expresa Tjader.

Tjader dice que Hams le enseñó el valor de las pequeñas cosas, pero lo que acaba de conseguir es algo enorme: ¡un bronce olímpico!

La parte triste de esta curiosa historia de héroes es que Hams, que falleció en 2019, no pudo ser testigo de este momento. "Siempre te recordaremos", dice la biografía de Hams en Instagram (sí, Hams tenía Instagram).

Y la historia de cómo Hams inspiró a un medallista olímpico tampoco será olvidada. ¡Descansa en paz, Hams!