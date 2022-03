Las estrellas latinas del Mundial de atletismo en pista cubierta

Las grandes estrellas del atletismo se darán cita en el Campeonato del Mundo de pista cubierta 2022, que se celebrará del 18 al 20 de marzo. La nómina incluye 12 campeones olímpicos de Tokio 2020, y solo una puede presumir de ser también la vigente campeona del mundo bajo techo. El próximo vuelo de Yulimar Rojas aterriza en Belgrado.

La triplista venezolana encabeza la lista de atletas latinos, donde también destacan medallistas de Tokio 2020 como Thiago Braz (Brasil) o Maykel Massó (Cuba), veteranos en forma como Darlan Romani (Brasil), y jóvenes en un gran estado de forma como los cubanos Leyanis Pérez o Lázaro Martínez.

A continuación repasamos algunos de los atletas más destacados con acento hispano.

Yulimar Rojas (Venezuela)

Rojas se coronó en Tokio 2020 como una de las atletas más en forma del mundo y una de las mejores triplistas de la historia. La venezolana superó en Japón, con un vuelo de 15.67 m, la plusmarca mundial de Inessa Kravets, que llevaba en vigor desde agosto de 1995 (dos meses antes de que hubiera nacido) y llenó con un oro olímpico el único hueco que había en su palmarés.

Yulimar Rojas es la vigente campeona olímpica, doble campeona del mundo al aire libre (2017, 2019), y doble campeona del mundo en pista cubierta (2016, 2018), pero quiere más. En Belgrado busca su tercer título seguido y quizá acompañarlo de un nuevo récord: hace solo tres semanas saltó 15.41 metros, a solo dos centímetros de su propia plusmarca mundial en pista cubierta.

Maykel Massó, con la medalla de bronce en salto de longitud de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Foto por 2021 Getty Images

Maykel Massó (Cuba)

Con 22 años, el saltador de longitud Maykel Massó afronta un doble reto: responder a las expectativas que levantó su bronce olímpico de Tokio 2020 y ‘defender’ para Cuba el título que Juan Miguel Echevarría ganó en Birmingham 2018. El vigente campeón del mundo y subcampeón olímpico renunció a la temporada invernal por lesión y deja a Massó como único representante en una prueba en la que el país caribeño logró dos medallas en Tokio 2020.

Thiago Braz (Brasil)

El salto con pértiga mundial es propiedad del sueco Armand Duplantis, pero Thiago Braz, campeón olímpico en Río 2016 y bronce en Tokio 2020, es uno de los aspirantes a subir al podio en Belgrado. El brasileño acredita la cuarta mejor marca del año (5.91 m) y querrá quitarse el mal sabor de boca de los dos últimos Mundiales en pista cubierta, donde solo pudo ser 12º.

Leyanis Pérez (Cuba)

El triple salto será la prueba con más protagonismo de habla hispana en el Mundial de atletismo en pista cubierta. Además de Liadagmis Povea, quinta en Tokio, Cuba contará con Leyanis Pérez, que a sus 20 años recién cumplidos llegará a Belgrado con la cuarta mejor marca del año (14.47 m). En 2021 fue el mejor registro júnior del mundo al aire libre, con casi medio metro de ventaja sobre sus rivales, y ahora busca su hueco en la élite.

Darlan Romani (Brasil)

Hace tiempo que el podio se le resiste a Darlan Romani. El lanzador de peso brasileño fue quinto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y cuarto en los de Tokio 2020, en 2021; cuarto en el Mundial en pista cubierta de 2018; y cuarto también en el Mundial de atletismo al aire libre de 2019. Con la tercera mejor marca de la temporada entre los participantes, en Belgrado aspira a subir por fin el peldaño que lo separa de las medallas.

Lázaro Martínez (Cuba)

Martínez ha sido campeón del mundo sub 18 (2013), doble campeón del mundo sub 20 (2014, 2016) al aire libre, y acredita la segunda mejor marca de la temporada en pista cubierta (17.21 m). Aunque la competencia será dura con el actual campeón olímpico, el portugués de origen cubano Pedro Pichardo, o el actual campeón del mundo bajo techo (y triple medallista olímpico), Will Claye, Martínez aspira a pelear por el podio.

José Luis Mandros (Perú)

José Luis Mandros soñaba con ser futbolista, pero el día que fue a inscribirse en la escuela el cupo ya estaba completo. En su lugar eligió el atletismo y ahora, convertido en saltador de longitud, será el único representante de Perú en el Mundial en pista cubierta de Belgrado. Mandros llega con una de las 10 mejores marcas del año (8.17 m) después de superar dos veces en un mismo día el récord nacional.

Atletas de habla hispana en el Mundial de pista cubierta 2022

Argentina

Categoría masculina

1.500 m: Federico Bruno

Bolivia

Categoría femenina

3.000 m: Jhoselyn Camargo Aliaga

Chile

Categoría femenina

Lanzamiento de peso: Ivana Xennia Gallardo

Colombia

Categoría masculina

60 m vallas: Yohan Chaverra

Costa Rica

Categoría femenina

60 m vallas: Andrea Carolina Vargas

Cuba

Categoría femenina

400 m: Roxana Gómez

Triple salto: Leyanis Pérez, Liadagmis Povea

Salto con pértiga: Yarisley Silva

Categoría masculina

Triple salto: Lázaro Martínez

Salto de longitud: Maykel Massó

Ecuador

Categoría femenina

60 m vallas: Maribel Vanessa Caicedo

Categoría masculina

Relevo 4x400 m: Katriel Angulo, Anderson Marquinez, Alan Minda, Steeven Salas

España

Categoría femenina

60 m: María Isabel Pérez

400 m: Laura Bueno, Sara Gallego

800 m: Lorena Martínez

1.500 m: Marta Pérez

3.000 m: Marta Pérez

60 m vallas: Xènia Benach, Teresa Errandonea

Salto de longitud: Fatima Diame

Triple salto: Ana Peleteiro

Pentatlón: Claudia Conte

Relevo 4x400 m: Carmen Avilés, Aauri Lorena Bokesa, Laura Bueno, Sara Gallego, Geena Stephens

Categoría masculina

60 m: Bernat Canet

400 m: Manuel Guijarro, Bruno Hortelano

800 m: Álvaro de Arriba, Mariano García

1.500 m: Ignacio Fontes, Saúl Ordóñez

3.000 m: Adel Mechaal

60 m vallas: Enrique Llopis, Asier Martínez

Heptatlón: Jorge Ureña

Relevo 4x400 m: Iñaki Cañal, Bernat Erta, Manuel Guijarro, Bruno Hortelano, Javier Sánchez

Honduras

Categoría masculina

60 m: Melique García

México

Categoría femenina

1.500 m: Alma Delia Cortés

3.000 m: Laura Galván

Categoría masculina

3.000 m: Fernando Daniel Martínez

Salto de altura: Edgar Rivera

Paraguay

Categoría masculina

60 m: Mateo Vargas

Perú

Categoría masculina

60 m: José Mandros Martínez

Puerto Rico

Categoría masculina

60 m: Miles Lewis

Uruguay

Categoría masculina

Salto de longitud: Emiliano Lasa

Venezuela

Categoría femenina

60 m vallas: Yoveinny Mota

Triple salto: Yulimar Rojas

Categoría masculina