La historia de rivalidad y amistad de Hanyu Yuzuru y Javier Fernández

Antes de subir al podio en PyeongChang 2018, Hanyu Yuzuru y Javier Fernández se fundieron en un abrazo junto a Uno Shoma. En medio de la alegría compartida, el español se acercó al doble campeón olímpico de patinaje artístico para susurrarle algo al oído. Y Yuzuru rompió a llorar.

“No puedo hacerlo sin ti. No puedo hacerlo sin ti”, repetía Yuzuru entre lágrimas.

Yuzuru y Fernández empezaron a entrenar juntos en 2012. Hanyu admiraba la aparente facilidad con la que el español patinaba y contactó con Brian Orser, entrenador de Javier, para trasladarse también al Toronto Cricket Club y aprender del que sería su gran rival. Pero el aprendizaje fue mutuo.

"Yo me fijo en su esfuerzo diario. Creo que es algo de admirar, sobre todo los días en los que me siento cansado y me cuesta más, ver que uno de tus mayores rivales está entrenando tan duro", explicó Javier Fernández en una entrevista con Olympics.com.

Amigos, compañeros, rivales

Entrenando juntos tejieron una amistad en la cima mundial del patinaje artístico. Aunque luchaban por el mismo podio, era frecuente ver muestras de aprecio entre ambos durante las competiciones. Por ejemplo, cuando Fernández le 'arrebató' el Mundial de 2016, Yuzuru bromeó arrodillándose para alabar a su compañero.

"Con Yuzu, somos todo. Somos amigos, somos compañeros y en algún momento somos rivales", explicó Javier Fernández en una entrevista con Reuters en 2015. "Es como tener una esposa. Tu esposa es tu amiga y lo es todo, pero depende del momento. Cuando estamos sobre el hielo, competimos el uno contra el otro. Pero cuando termina, volvemos a ser compañeros y trabajamos juntos de nuevo".

Y su rivalidad era en lo más alto. Yuzuru fue campeón del mundo en 2014 y 2017, y Fernández, en 2015 y 2016. Las dos veces que se midieron en los Juegos Olímpicos de Invierno, el japonés conquistó el oro. En Sochi 2014, el español se quedó a las puertas del podio; y en PyeongChang 2018 logró al fin el bronce. Y ahí las lágrimas de Yuzuru.

"Lloraba por haber recibido el oro, pero también por su medalla. Le había visto entrenar y sabía que era su sueño", dijo el japonés en un encuentro con periodistas después de ganar su segundo oro.

Y ese aprecio se trasladó a los aficionados al patinaje artístico, que bautizaron al dúo como 'Yuzuvier'.

Nuevo rival, nueva meta

Unas semanas después de PyeongChang 2018, Nathan Chen rompió el dominio de Yuzuru y Fernández proclamándose campeón del mundo con 18 años. El patinador estadounidense ha ganado los tres últimos Mundiales de forma consecutiva y es ahora el gran rival de Hanyu. O lo que es lo mismo, una nueva motivación para seguir mejorando.

“Patiné con Yuzu durante muchos años, competí contra él y nos ayudamos a progresar en nuestras carreras año tras año. Y creo que eso también va a pasar ahora con Yuzu y Nathan Chen. Creo que se van a ayudar mucho, que se van a empujar mucho a seguir mejorando simplemente por patinar y competir juntos", aseguró Olympics.com Javier Fernández, retirado en 2019.

En la pelea por su tercer oro olímpico seguido en patinaje artístico, una hazaña que solo consiguió Gillis Grafström hace casi un siglo, Hanyu Yuzuru tiene un arma: el cuádruple Axel, un salto que nadie ha logrado completar en competición. Después de intentarlo en el último Campeonato Nacional de Japón, intentará hacer historia en Beijing 2022.

"Yuzu es un luchador. Nunca se da por vencido. Siempre quiere ganar. No importa cuántas medallas ha ganado, cada competición es una nueva meta para él. Siempre intenta seguir mejorando, aprender nuevos saltos. Ha hablado muchas veces del cuádruple Axel, un salto que nadie ha conseguido completar. Todo el mundo sabe que él siempre quiere ir un pasito más allá en este deporte".