Kendall Gretsch, oro en biatlón tras la gloria en el triatlón de Tokio 2020; Oksana Masters, plata

Una vez más Kendall Gretsch demostró su categoría como Para atleta este 8 de marzo ganando el oro en la prueba de 10 km de biatlón en categoría sentado de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022.

La medalla de oro llega solo seis meses después de su victoria en el Para triatlón de Tokio 2020, y esta fue igual de emocionante.

Exigida al máximo por su compañera estadounidense Oksana Masters, que acertó los 20 disparos, Gretsch ganó el oro por tan solo 8.7 segundos a pesar de fallar en un par de blancos. El bronce fue para la alemana Anja Wicker, que llegó a dos minutos y medio.

“Estoy muy contenta con la carrera de hoy”, aseguró Gretsch. “Estoy muy feliz por compartir el podio con mi compañera Oksana y con Anya. La llamamos ‘La reina del biatlón’, así que es divertido compartir el podio con ellas”.

Fue la primera medalla de oro para Gretsch en Beijing 2022, después de los dos que consiguió en PyeongChang 2018 y de ese triunfo en el Para triatlón de Tokio 2020.

No fue una victoria nada cómoda para Gretsch, que tuvo que mantener muy vigilada a Masters durante toda la carrera.

“He esquiado muchas veces con Oksana y sé que acaba muy fuerte la última vuelta. Tienes que empujar cada segundo. Es muy fuerte. Solo he intentado aguantar en la última vuelta”.

Oksana Masters: “Estoy muy orgullosa de mí”

Para Masters, la medalla de plata es un gran triunfo en una carrera que revivió el recuerdo doloroso de hace cuatro años.

"Estoy muy orgullosa de mí. En la última vuelta iba pensando, ‘esta es exactamente la misma carrera de PyeongChang 2018 en la que me caí, me volvió a lesionar del codo y tuve que retirarme'", recordó.

“Antes de los Juegos de PyeongChang, no pude correr sana al cien por cien porque me rompí el codo”, añadió Masters. “Me tuve que retirar de la carrera. Mi entrenador me llevó. Para mí es increíble volver a estar en la línea de salida de esta carrera, no tener ningún fallo en el tiro y subir al podio con una compañera”.

“Es un podio increíble, con mi compañera Kendalla en lo más alto y una atleta tan increíble como Anja Wicker. Ha sido mi mayor influencia en el biatlón”.

"Es un ejemplo para mí, es la reina del biatlón. Estoy muy contenta de compartir el podio con ellas. Es mucho mejor cuando compartes el podio con una compañera, especialmente si es con Kendalla, y especialmente si es en biatlón”, concluyó.

Gretsch y Masters, en busca del récord

Tanto Gretsch como Masters persiguen récords en Beijing 2022.

En el día 1 de competición, el dúo estadounidense ya compartió el podio en la modalidad sentado del evento de esprint de biatlón y estuvieron a punto de repetir en la prueba de larga distancia de para esquí de fondo, donde Masters ganó la plata y Gretsch terminó cuarta.

El récord de Estados Unidos en una única edición de los Juegos Paralímpicos está en las seis medallas que Dan Crossen logró en PyeongChang 2018 entre biatlón y esquí de fondo. Masters ya va por la mitad, con tres preseas hasta el momento en Beijing 2022.

Oksana Masters aún tiene por delante tres pruebas individuales y una por relevos. Las mismas que Gretsch, que ha ganado hasta ahora dos metales y en su caso tiene la opción de empatar el récord de Crossen.

Masters también podría convertirse en la atleta estadounidense más laureada en los Juegos Paralímpicos de Invierno. El récord está en manos de las Para esquiadoras alpinas Sarah Billmeier y Sarah Will, que ganaron 13 cada una en las cuatro ediciones que disputaron entre 1992 y 2002.

Masters lleva 10 (además de las tres que ha ganado en los Juegos de Verano), lo que significa que, si sube al podio en las cuatro pruebas que le quedan en Beijing 2022, lograría ambos récords de Estados Unidos: el de más atleta más laureada en una sola edición y en su carrera.

Kendall Gretsch: "¡Pruébalo todo!"

Gretsch no se dio por satisfecha con su victoria. La cuatro veces campeona paralímpica ya está pensando en su siguiente prueba, que llegará este miércoles, 9 de marzo.

“Mañana tenemos el esprint en esquí de fondo. Siempre es una carrera emocionante. No sabes lo que puede pasar. Es una prueba mano a mano, así que es muy divertida de ver. Y después de esa, tenemos otra dos”, explicó.

Al ser preguntada por qué consejos le daría a los atletas jóvenes, Gretsch dijo a Olympics.com: "Prueba todo lo que puedas y busca algo que te gusta. No tengas miedo de probar nada. Y si algo no te gusta, prueba otra cosa”.