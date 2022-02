Kamila Valieva patina para el primer lugar en el programa corto olímpico femenino

La plusmarquista mundial Kamila Valieva patinó el martes 15 de febrero con una puntuación de 82,16 en el programa corto femenino, lo que le permite liderar en patinaje libre el jueves.

Los resultados de Valieva, que, según la decisión del TAS, continuará participando en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, son provisionales, ya que hay procedimientos pendientes respecto a los resultados de un test antidopaje de la atleta.

Tras esta primera jornada de la competición femenina individual de patinaje artístico, Valieva, de 15 años, lidera la clasificación en el Estadio Cubierto de la Capital por delante de la actual campeona mundial Anna Shcherbakova (80,20) y de la japonesa Sakamoto Kaori, dos veces olímpica, y tercera mejor marca este martes en el programa corto (79,84).

La actual medallista de bronce del mundo, Alexandra Trusova, de ROC, le sigue en cuarto lugar (74,60), mientras que otra patinadora japonesa, Higuchi Wakaba, es quinta (73,51).

A primera hora de la tarde, Higuchi se convirtió en la quinta patinadora de la historia de los Juegos Olímpicos en conseguir un triple axel.

La campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020, You Young, completa los seis primeros puestos con 70,34.

La segunda y definitiva jornada de la competición individual femenina de patinaje artístico se celebra este jueves 17, cuando las participantes ejecutarán la rutina libre.

En el hielo: Valieva, Shcherbakova, Sakamoto van 1-2-3

Valieva abrió su programa corto 'In Memoriam' luchando por mantenerse en pie en un intento de triple Axel, bajando una mano para mantenerse en pie después de ir casi de lado en el aire. Completó un triple flip y un triple Lutz-triple toe-loop para terminar el programa, que recibió los mejores componentes de la noche, con 37,65.

Shcherbakova no tuvo problemas en su patinaje, abriendo con un doble Axel y luego añadiendo un triple flip, antes de terminar con un triple Lutz-triple toe en su programa 'Dangerous Affairs', al que cambió a mitad de temporada.

"Hoy no estaba nerviosa", dijo Shcherbakova. "Estoy muy contenta... He controlado cada movimiento, cada salto, cada giro. Estaba muy concentrada. Estoy contenta de no haber cometido ningún error... Ya se me han pasado todos los nervios de los entrenamientos. Hoy he estado muy tranquila".

Sakamoto, que patinó en último lugar, debutó en PyeongChang 2018 y ganó su segundo título nacional japonés en diciembre. La mejor puntuación de su carrera la consiguió con su 79,84, con la intención de mejorar su sexto puesto de 2018.

"Estaba tan nerviosa que estuve a punto de llorar antes de la actuación", admitió Sakamoto. "Me alegro de haber conseguido mantener la concentración hasta el final. Esto es lo mejor que puedo hacer con el programa que tengo. Ser capaz de hacerlo precisamente en los Juegos Olímpicos me da confianza para el futuro".

Por otra parte, una caída en un intento de triple Axel perjudicó a Trusova, que tiene previstos hasta cinco saltos cuádruples para el patinaje libre, mientras que el quinto puesto de Higuchi se vio favorecido por su triple Axel, aunque no quedó satisfecha con su puntuación.

"En realidad estoy bastante satisfecha con mi triple Axel", dijo a los periodistas. "Pero la puntuación fue realmente inferior a la de las pruebas por equipos. Así que eso es lo que no me hace feliz".

El intento de triple Axel de You fue rebajado, lo que le costó puntos en la tabla, mientras que una inusual caída de la belga Loena Hendrickx la hizo caer al séptimo puesto con 70,09 puntos.

Alysa Liu encabezó el contingente estadounidense en la octava posición (69,50). Por su parte, Mariah Bell y Karen Chen sufrieron sendas caídas, terminando 11ª (65,38) y 13ª (64,11) respectivamente.

Sakamoto Kaori (JPN) durante el 'Kiss and Cry' Foto por 2022 Getty Images

Horario y cómo seguirlo: patinaje libre para el jueves

Las mujeres tendrán un día de descanso el miércoles, y volverán para el patinaje libre el jueves (17 de febrero).

Jueves, 17 de febrero 1800 - Patinaje individual femenino - Patinaje libre

