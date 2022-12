Jugadores en el Mundial de Catar 2022 que han sido olímpicos

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2022 está a punto de terminar, y ya se están perfilando quiénes pueden ser los máximos goleadores, las grandes estrellas y las principales selecciones favoritas por el título. Pero, ¿qué no sabes de este Campeonato del Mundo de fútbol ?

Más de

You May Like