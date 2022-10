Día Mundial del Judo: actuaciones estelares de judocas hispanohablantes en los Juegos Olímpicos

Este 28 de octubre de 2022 se celebra el Día Mundial del Judo, un deporte que siempre genera gran expectación en los Juegos Olímpicos.

Antes de que comience, en menos de dos años, la edición de París 2024, donde estrellas de este deporte como el español Niko Shera, el cubano Andy Granda o la venezolana Anriquelis Barrios esperan subir al podio, recuerda con motivo de la celebración de este día algunas de las actuaciones de judocas hispanohablantes que hicieron historia olímpica.

Miriam Blasco (ESP), oro histórico en Barcelona 1992

El judo debutó en el programa olímpico en Tokio 1964, pero solo con categorías masculinas. Hubo que esperar hasta Barcelona 1992 para que se introdujeran las clases femeninas en este deporte.

Y en el Palau Blaugrana la española Miriam Blasco hizo historia, no solo para el deporte sino también para su nación.

Se llevó uno de los primeros títulos olímpicos femeninos en este deporte, al conseguir el oro en la categoría de -56kg. En el proceso, se convirtió en la primera deportista española (de cualquier deporte) en lograr un oro olímpico. Además, fue la primera judoca de esta nación en lograr tocar la gloria olímpica.

Idalys Ortiz (CUB), siempre en el podio olímpico

Cuba es el Comité Olímpico Nacional hispanohablante con más medallas olímpicas conseguidas en judo. De las 37 preseas logradas por judocas cubanos en los Juegos, seis han sido de oro, 15 de plata y 16 de bronce.

De esta forma, Cuba se ha impuesto como una de las naciones con más importancia histórica en este deporte y es la sexta nación de todo el mundo cuyos judocas han conseguido más medallas olímpicas (la primera es Japón).

La gran representante del judo cubano en los últimos tiempos ha sido Idalys Ortiz. Debutó en el escenario olímpico en Beijing 2008, donde consiguió la medalla de bronce. Desde entonces, ha participado en todos los Juegos Olímpicos y nunca se ha bajado del podio. Cuatro años después, en Londres 2012, se alzó con el oro, al que sumó las platas de Río 2016 y de Tokio 2020 en la categoría +78 kg.

La plata de Ortiz en el Nippon Budokan le hizo además convertirse en la quinta atleta que ha logrado en la historia cuatro medallas olímpicas en judo.

Paula Pareto (ARG), inspiración dentro y fuera del tatami

'La Peque' es el apodo de Paula Pareto. Solo por su estatura (1.48 metros), porque su leyenda es gigante.

Referente de la igualdad de la mujer en el deporte, Pareto sumó en su trayectoria dos medallas olímpicas: el bronce en su debut olímpico, en Beijing 2008, y la medalla de oro en Río 2016.

En el proceso, Pareto hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en ganar una medalla de oro, pero también la primera en sumar dos preseas olímpicas en deportes individuales. Es también la única atleta argentina (hombre o mujer) que ha subido al podio en judo.

Pero durante su carrera ha sido una inspiración dentro y fuera del tatami, ya que, además de deportista de élite, Pareto ha compaginado el judo con su profesión como traumatóloga y luchó en primera línea de batalla contra el COVID-19.

Ahora está centrada plenamente en ella, después de anunciar su retiro tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Estoy muy contenta de poder decir como deportista que tuve la chance de retirarme en unos Juegos Olímpicos. Hay personas que me han dicho que si me hubiera retirado en Río, me habría retirado en la gloria. Pero yo no sé qué es la gloria. Para mí, mi gloria es dar todo siempre", declaró Paula Pareto entonces.

Yuri Alvear (COL), la judoca colombiana de referencia

Yuri Alvear ha dejado una huella en la historia deportiva de Colombia que nunca se podrá borrar.

Después de tener que retirarse al sufrir una dura lesión de rodilla que le apartó de Tokio 2020, actualmente es la entrenadora de la selección colombiana de judo y los méritos para lograr ocupar este cargo son más que evidentes.

Alvear, tres veces campeona mundial, participó en tres Juegos Olímpicos. Tras su debut en Beijing 2008, consiguió su primera medalla olímpica (un bronce) cuatro años después, en Londres 2012. Y en Río 2016 subió un escalón del podio más, al alzarse con la medalla de plata en -70 kg.

Es la única judoca de Colombia en haber logrado subir al podio olímpico en judo, pero además forma parte de las tres deportistas colombianas que han conseguido más de una medalla olímpica, junto a la luchadora Jackeline Rentería y a la atleta de triple salto Caterine Ibargüen.