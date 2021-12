Javier Lliso brilla en la Copa del Mundo de esquí acrobático y da un paso más hacia Beijing 2022

Javier Lliso se quedó a tan solo dos puntos de la final de Big Air en la tercera parada de la Copa del Mundo de esquí acrobático (freestyle), celebrada en Steamboat, Estados Unidos. El español fue 8º de su manga y 15º de la competición, y sumó buenos puntos en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Lliso firmó 87.66 puntos en el primer intento y mejoró en el segundo para irse hasta los 88.66, lo que le valió para terminar su manga en octava posición, a solo dos puntos del estadounidense Colby Stevenson (90.66).

Es el primer Top 15 de su carrera en una prueba de Big Air de la Copa del Mundo, un logro que sí había conseguido en la modalidad de Slopestyle, donde llegó a terminar 12º de la clasificación en la temporada 2019-20. Este resultado le acerca un poco más al sueño olímpico de Beijing 2022:

"Es algo que llevamos muchos años detrás. [...] No sé por qué, pero me acuerdo de 2014, la primera vez que estaba viendo unos Juegos y era en clase de Lengua. No le hacía gracia al profesor (recuerda con risas). Y ahora poder ir a eso mismo que estaba viendo... es un poco explosión de cabeza", confesó en una entrevista para Olympics.com.

La buena actuación sirve además para resarcirse de la mala suerte que tuvo en la primera cita de esta modalidad, disputada el pasado mes de octubre en Chur (Suiza), donde un fallo en la recepción le hizo terminar en el suelo.

La otra atleta hispanohablante presente en esta parada de la Copa del Mundo de esquí acrobático fue la chilena Dominique Ohaco, que terminó en 22º posición.

La victoria en la categoría masculina fue para el austriaco Matej Svancer (2004), oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausana 2020 y en el Mundial júnior de 2021. En categoría femenina, el triunfo fue para Eileen Gu (2003), triple medallista en Lausana 2020 y doble campeona del mundo en categoría absoluta en 2021.

Récord sin premio para Nil Llop

Nil Llop sigue demostrando su gran estado de forma en la Copa del Mundo de patinaje de velocidad. El español batió dos veces el récord nacional de los 500 m hasta dejarlo en 34.972 segundos, pero el gran nivel general le impidió escalar puestos en la clasificación de esta distancia.

Llop firmó 34.989 segundos en la primera carrera del fin de semana, y 34.972 segundos en la siguiente, pero solo se tradujo en 2 puntos para la general. Es la sexta vez que rebaja el récord de España en los 500 m esta temporada y la octava vez en lo que va de 2021.

El patinador de 19 años llegaba a Estados Unidos con buenas sensaciones después de su actuación en la Copa del Mundo Junior de Inzell (Alemania), donde fue oro en los 1000 m (también con récord de España), y solo una sanción le privó de la plata en los 500 m.

La cuarta y última parada de la Copa del Mundo de patinaje de velocidad se disputará del 10 al 12 de diciembre en Calgary, Canadá.