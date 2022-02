Conoce a Jamie Anderson, leyenda estadounidense del snowboard

Jamie Anderson es una de las grandes estrellas del snowboard. Desde sus primeros éxitos internacionales con solo 15 años, ha ido construyendo una carrera legendaria y este domingo, 6 de febrero, intentará algo sin precedentes en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022: ganar su tercer oro olímpico seguido en slopestyle y el primero en Big Air.

Anderson se metió en la final de slopestyle con la quinta mejor puntuación de la fase clasificatoria (74.75). La mejor nota fue para su gran rival por título, la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott (86.75), campeona del mundo en las dos últimas ediciones. Solo ella y la japonesa Murase Kokomo superaron la barrera de los 80 puntos (81.45).

Un espíritu pionero

Con solo 31 años, Jamie Anderson (1990) ha sido profesional del snowboard durante más de media vida, asombrando a los aficionados de este deporte desde su debut en los X Games de 2005. Dos años más tarde, a los 16, ganó su primera medalla de oro en esa cita. Y desde entonces, el éxito no ha parado.

Anderson lleva una década y media coleccionando medallas y admiración por todo el mundo. La cima llegó con su primer oro olímpico en Sochi 2014, la primera mujer en proclamarse campeona de slopestyle. Cuatro años más tarde, además de repetir su triunfo en Pyeongchang 2018, añadió una plata en Big Air.

A principios de 2021, Jamie Anderson logró su séptima medalla de oro en slopestyle de los X Games, la 18º de su carrera. Y ahora está empatada con su compatriota Shaun White como la deportista más laureada de la historia de esta cita. Pero quiere todavía más.

“Siento que todavía no he alcanzado mi cima”, confesó Anderson a Olympics.com. Me encantaría tener una familia. No tengo prisa por eso. Quizá empiece a tener hijos después de estos Juegos [de Beijing 2022], cuando todavía sea joven, y luego tener la oportunidad de ir a otros Juegos ya como madre”.

Los valores de la familia Anderson

La quinta de ocho hermanos educados en casa (tiene cinco hermanas y dos hermanos), Anderson nació en South Lake Tahoe, California, donde cultivó un gran amor por la naturaleza. Haber recibido su educación en casa jugó un papel fundamental a la hora de empezar en este deporte con solo nueve años.

Su hermana mayor, Joanie, también se dedicó profesionalmente al snowboard, y ganó un oro en los X Games de 2007 en la modalidad de cross. Fueron entonces las primeras hermanas en subir a lo más alto del podio en la misma edición de unos X Games.

Todo zen

Anderson toma un acercamiento holístico a su salud, la vida y el deporte, ya sea a través de la meditación o tomando los llamados superalimentos.

Estudiante de medicina ayurvédica, Anderson propone encontrar un balance entre el cuerpo, la mente y el espíritu.

Las pendientes, los saltos y los raíles no suelen estar asociados con la búsqueda de ese equilibrio interno, pero Anderson tiene su filosofía.

“Vivir el momento es crucial, sobre todo en esta competición en la que pasan tantas cosas [a tu alrededor]”, explicó a Olympics.com. “Tienes que respirar hondo y estar en el momento. Suelo llevar mucho té conmigo, tengo un mini santuario en mi habitación, un pequeño cuenco de meditación. Intento aprovechar cada momento y relajarme”.

Activista ecológica

Después de haber vivido tanto tiempo al aire libre, no debe sorprender que Anderson sea una gran amante de la naturaleza. Es activista ecológica, su vida está íntimamente ligada con la naturaleza y se ha convertido en una voz importante en la lucha contra el cambio climático.

Anderson ha visto de primera mano cómo ese medio en el que vive está cambiando. En un encuentro con medios del equipo de Estados Unidos, Anderson habló de esos cambios que ha presenciado.

“Estar en Suiza sirve como testimonio físico de lo doloroso que es el cambio climático”, dijo Anderson. “Entrenamos sobre glaciares y, en este viaje en concreto, había trozos de hielo rompiéndose, que en todos los años anteriores quizá había pasado una vez estando aquí. Puedes ver cómo los glaciares van retrocediendo. Me hace darme cuenta de lo mal que está”.

Un futuro en la moda

La polifacética Anderson reveló en una entrevista para Fox Business que ha empezado a tejer gorros de lana en su tiempo libre. Le compró a su madre una granja de alpacas en Vermont y espera usar la lana para un posible futuro en la moda.

“Es la lana más sostenible y preciosa del mercado. Me encantaría hacer gorros y usar el producto para alguna causa benéfica”, explicó.

Lo que no te mata, te hace más fuerte

Dada la naturaleza extrema del snowboard –los giros, las rotaciones, la velocidad– no sorprende que Anderson haya tenido su ración de lesiones. La más seria fue en 2009, con 17 años, cuando se perforó el bazo durante un entrenamiento del Abierto de Estados Unidos.

La doble campeona olímpica aabó en la UCI, y aquello le sirvió como lección para aprender a cuidar mejor su cuerpo. Anderson ha adoptado un estilo de vida más saludable, y una rutina que incluye yoga para asegurarse de que su cuerpo responde bien a los rigores del deporte de alta competición.