Ingrit Valencia renace y ya tiene en mente una nueva medalla olímpica

Su 2021 fue complicado, depués de no poder aspirar a medalla en Tokio 2020 y de haber sufrido un desalojo de su casa. Pero 2022 es diferente. Ingrit Valencia está de vuelta. La medallista de bronce en Río 2016 ya mira con esperanzas a los Juegos Olímpicos de París 2024 y ha comenzado su ciclo olímpico con buen pie, ganando a finales de marzo el Continental-Élite, que tuvo lugar en Guayaquil, Ecuador, en peso mosca.

"Hay baches en nuestra vida, obstáculos en los que no se puede quedar uno en el piso, de las caídas uno tiene que pararse, limpiarse y seguir. Es lo que he intentado hacer este tiempo", dijo la púgil colombiana en una entrevista reciente al programa Contrarreloj de W Radio.

Superar un complicado 2021

Después de haber logrado la medalla de bronce en Río 2016, Ingrit Valencia afrontaba los Juegos de Tokio 2020, que tuvieron lugar en 2021, con muchas esperanzas de revalidar su podio en el mayor escenario deportivo mundial.

Sin embargo, en cuartos de final se enfrentó a la púgil japonesa Namiki Tsukimi, que a la postre logró la medalla de bronce. Tsukimi superó por unanimidad en cuartos de final a Ingrit Valencia, que, de este modo, no pudo luchar por las medallas y finalizó su actuación en quinta posición en sus segundos Juegos Olímpicos.

El diploma olímpico no fue suficiente para sobreponerse a lo que le esperaba en su vuelta a casa en Colombia.

Tras una estafa, la púgil colombiana se vio desalojada de su casa.

"Llevó prácticamente un año viviendo ahí y ahorita que llego de Tokio me encuentro con la noticia que tengo una carta de desalojo, que el verdadero dueño está pidiendo la casa. Yo pagué por ella, hice un negocio con esa persona y ahora no me quiere devolver el dinero, no me quiere dar la cara y siempre es con evasivas", explicó entonces Valencia a través de sus redes sociales.

En aquel momento, Valencia recibió mucho apoyo de otras estrellas olímpicas colombianas, como Anthony Zambrano (plata en 400m en Tokio 2020) o Caterine Ibargüen (oro en triple salto en Río 2016).

El renacer en 2022

A pesar de estos duros momentos, Ingrit Valencia ha sabido demostrar de nuevo que ella sabe encajar los golpes dentro y fuera del ring. Gracias a su denuncia pública, pudo recuperar el dinero invertido en la casa, donde vivía con su marido y sus dos hijos.

Y ahora, medio año después de lo sucedido con su hogar, se ha subido al ring de nuevo para ganar una gran competición en el Continental de Guayaquil. Así, Valencia ha sumado un nuevo título en boxeo femenino tras lograr el oro en los Sudamericanos de Santiago 2014, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (2014 y 2018) y los Juegos Bolivarianos de 2017.

Pero su mayor éxito deportivo ha sido hasta el momento el bronce en los Juegos Olímpicos de Río, que además devolvió el brillo al boxeo colombiano. Los púgiles de Colombia habían destacado especialmente en este deporte a comienzos de su historia olímpica, pero la cosecha de medallas colombianas en boxeo se detuvo en Seúl 1988. Un colombiano no volvió a subirse a un podio en boxeo olímpico hasta Río 2016, donde no solo Valencia logró el bronce, sino que Yuberjen Martínez logró la medalla de plata en minimosca.

Las miras de Ingrit Valencia ya están puestas de nuevo en seguir dando brillo al boxeo colombiano en los Juegos Olímpicos. A dos años de París 2024, espera mantener sus éxitos en el ring.

"Espero que vengan muchísimos triunfos más", dijo Ingrit Valencia para W Radio. Y el mes que viene tendrá una nueva oportunidad de hacerlo: su siguiente objetivo es participar en el Campeonato del Mundo femenino de Turquía, que se disputará del 6 al 21 de mayo.