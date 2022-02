La historia de la medalla de oro de Erin Jackson en patinaje de velocidad, coescrita por Brittany Bowe, es "increíble" 

Brittany Bowe lo empezó, Erin Jackson lo terminó.

Si no hubiera sido por el gesto desinteresado de Bowe después de las pruebas de Estados Unidos, Jackson podría no haber llegado a la salida de los 500m femeninos el domingo (13 de febrero).

Pero estuvo allí, y marcó un tiempo de 37,04, 0,08 más rápido que la japonesa Takagi Miho, para convertirse en la primera mujer negra campeona olímpica de patinaje de velocidad.

Angelina Golikova, de ROC, consiguió el bronce.

"Es como un sueño hecho realidad. Ni siquiera hace un año habría imaginado esto. Aún me siento un poco nueva en este deporte y estoy muy agradecida de que haya salido así. Espero tener más futuro en esto. Solo intenté desconectar de todo y correr en automático”, dijo Jackson.

"No recuerdo mucho de la carrera. Solo sé que crucé la línea de meta y fui feliz". - La medallista de oro de 500 m, Erin Jackson

Jackson es la primera mujer estadounidense que gana los 500m desde Bonnie Blair en Lillehammer 1994. No está mal para alguien que se pasó del patinaje en línea hace solo cinco años.

Bowe terminó en el puesto 16º, con un tiempo de 38.04, pero no se sintió decepcionada. De hecho, puede que fuera la compañera de equipo más orgullosa del mundo.

"Me he quedado sin palabras", dijo Bowe. "Ha sido un honor darle a alguien esta oportunidad... Sabía que podía hacer algo especial, y acabas de ver cómo ha ocurrido ese algo especial. Se ha convertido en campeona olímpica".

"No podría estar más orgullosa de ser su compañera de equipo y estoy feliz de formar parte de este rompecabezas. Es increíble. Increíble".

La historia que parece de película de Bowe y Jackson es así:

Jackson, la primera mujer negra en formar parte del equipo estadounidense de pista larga en 2018 y la número uno del mundo en 500 m, terminó tercera en las pruebas de Estados Unidos en enero tras un inusual resbalón.

Gracias a ese fallo, Bowe ganó la prueba pero, sabiendo cuál era el ranking, no lo aceptó del todo bien.

El momento en que Erin Jackson se convirtió en medallista de oro olímpica el domingo. Foto por Richard Heathcote/Getty Images

Como ya se había clasificado en sus mejores pruebas, los 1000 y 1500 m, Bowe cedió su puesto a una amiga a la que conoce desde hace casi dos décadas.

Bowe dijo: "He ganado el torneo, pero sé muy bien cuál es mi posición en el ranking mundial. Erin es la número 1 del mundo y ahora es campeona olímpica. Era lo que había que hacer".

"Estoy muy orgullosa de ella, quiero que este momento sea para ella y que lo disfrute. Eso es exactamente lo que le dije".

Además, Bowe terminó compitiendo en los 500 m gracias a que Estados Unidos ganó una plaza cuando algunos equipos devolvieron su cuota en la prueba.

Y ahora Jackson espera poder ganar los 1.000 m (la prueba en la que Bowe es la plusmarquista mundial) el jueves.

"Espero que aún no haya terminado. Todavía le quedan los 1.000, así que espero que las dos podamos celebrar algunas medallas de oro juntas", dijo Jackson, de 29 años, que es cuatro años más joven que Bowe.

"No me sentí perfecta (hoy), pero me sentí bien. Estoy contenta de haber podido hacer una buena carrera".

"Incluso antes de las dos últimas temporadas, solo tenerla como compañera de equipo y mentora ha sido increíble".