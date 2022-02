Hanyu Yuzuru tras Beijing 2022, ¿qué es lo próximo?

Los terceros Juegos Olímpicos de Invierno de Hanyu Yuzuru han acabado... Y quizá también su empeño por clavar un cuádruple Axel.

Preguntado por qué es lo siguiente en su carrera después de Beijing 2022, el dos veces campeón olímpico dijo: “Soy consciente de que todo el mundo quiere saberlo pero, sinceramente, ni yo lo sé todavía”.

"Lo que sí puedo decir sobre el cuádruple Axel es que no podría haberlo intentado en un escenario más apropiado ni con más apoyo”, aseguró. “He dado todo lo que tengo. La gente dice que estoy a punto de conseguirlo, que estoy muy cerca, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Creo que ya he llevado mi cuádruple Axel lo más lejos que puedo".

"Estos Juegos Olímpicos me han hecho pensar sobre la vida. Para llegar aquí me rompí una y otra vez, he tenido que cargar con mucha desesperación".

"A veces pensé que era imposible, pero conseguí volver a levantarme. He aprendido mucho sobre la vida en general".

Hanyu terminó en cuarta posición en Beijing 2022. Participó en la gala de exhibición del domingo, 20 de febrero, a pesar de haberse torcido un tobillo durante el programa libre, cuando no giró suficiente para lograr el cuádruple Axel.

Desde que terminó aquella prueba, Hanyu parece agotado. Según sus propias palabras, cree que no tenía "nada más que dar".

El Mundial de patinaje artístico se celebrará del 22 al 27 de marzo en Montpellier, Francia, pero Hanyu no parecía arder en deseos por competir en otra gran competición dentro de un mes.

El médico le dio instrucciones de cuidar de su tobillo.

“Me han dicho que tengo que descansar [el tobillo]. Primero descansaré y después tomaré una decisión”, dijo.

"Me lo he pasado bien patinando en estos Juegos Olímpicos. Pensar que la rutina diaria vuelve a comenzar me pone triste”, confesó. “Pero lo primero es lo primero. Tengo que curarme del tobillo, darle un respiro al cuerpo, pensar sobre muchas cosas y luego tomar decisiones".

Aunque no logró sus objetivos en Beijing, Hanyu está lejos de sentir amargura.

"Puedo decir con certeza que [el cuádruple Axel] era la única fuente de motivación para estos Juegos. Defender el título olímpico en PyeongChang 2018 fue mi mayor sueño y para ser sinceros no pensé más allá de eso”.

“A posteriori, creo que todas las cosas por las que estoy pasando ahora son el precio que tengo que pagar por haber ganado aquel oro. Puede que no haya tenido recompensa aquí, pero aun así estoy agradecido".

"Es cierto que no he logrado los objetivos que me marqué. No he conseguido el éxito que había imaginado. Pero estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de estar aquí."

"Será un tesoro que nunca olvidaré".

