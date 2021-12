Grandes rivalidades olímpicas de invierno: el dominio noruego de Johannes Thingnes Bø y Sturla Holm Laegreid

Quienes siguen más de cerca el biatlón saben que no suele haber un dominador claro. El francés Martin Fourcade fue siete veces seguidas campeón absoluto de la Copa del Mundo, pero siempre tuvo que pelear duro para subir a lo más alto del podio. En los últimos años, su máximo rival fue el noruego Johannes Thingnes Bø.

Los dos se enfrentaron cara a cara a un nivel que parecía reservado solo para ellos. Así que cuando Fourcade anunció su retirada en la primavera de 2020, surgió una pregunta: ¿quién podría competir de tú a tú con Bø? Había algunos candidatos obvios, pero la primera carrera de la temporada 2020-21 confirmó a los aficionados que Johannes tendría un serio rival.

El joven Sturla Holm Laegreid dio un paso al frente para plantar cara.

El recién llegado

En la primera carrera de la temporada, Bø se encontró con su compatriota Laegreid. El aspirante acertó los 20 blancos y ganó la carrera individual con casi 20 segundos de ventaja sobre Bø, que solo había fallado uno. Otras veces, un acierto así había sido suficiente para llevarse la victoria.

Para Laegreid era solo su quinta carrera en una Copa del Mundo, así que la victoria se trató con algo de cautela: en un deporte como el biatlón a veces ocurren sorpresas como esta. Sin embargo, Sturla demostró que iba en serio. La pasada campaña ganaría siete carreras individuales, incluidas dos en el Mundial de Pokljuka. En total, Laegreid ganó cuatro oros en Eslovenia, algo que hasta entonces solo habían logrado leyendas como Ole Einar Bjørndalen, Fourcade o Emil Hegle Svendsen.

Bø no tuvo tanto éxito en el Mundial. Ganó el bronce en persecución y el oro en la prueba de relevos (precisamente junto a Laegreid). Sin embargo, sí logró superar al recién llegado en la clasificación general de la Copa del Mundo. Laegreid luchó por el título hasta la última carrera de la temporada, pero acabó perdiendo por solo 13 puntos.

Fortalezas y debilidades

El éxito de Laegreid se debió en gran medida a su extraordinaria puntería: el 92.6% de sus disparos fueron buenos, un acierto que solo superó el austriaco Simon Eder (93.33%).

"Puede que alguna vez fuera un modelo para Sturla, pero ahora soy yo quien le pregunta a él por el tiro”, admite Bø.

Tras una curso difícil, Bø ha cuidado especialmente este aspecto. En mayo se mudó junto a su familia a Kongsvinger (a 90 km de Oslo), donde construyó su propio campo de tiro. Por su parte, Laegreid se ha centrado más en mejorar su velocidad en esquí de fondo. "Johannes puede ir muy deprisa sin esfuerzo aparente”, dice Laegreid. “Es como si no le costara nada. Es lo que más envidio de él”.

Rivalidad y amistad

La nueva temporada de biatlón empezó la semana pasada. Laegreid ganó la primera carrera, pero Bø mejoró en la segunda. El duelo sigue, y promete alcanzar su punto álgido en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 el próximo mes de febrero. Ninguno de ellos descarta renunciar a alguna carrera de la Copa del Mundo para llegar en plena forma a la cita olímpica.

Pero a pesar de la gran rivalidad por ver quién es el mejor biatleta del mundo en categoría masculina, Bø y Laegreid son amigos fuera de la nieve. “En el campo de tiro o cuando me encontraba a Fourcade por los pasillos del hotel, la atmósfera no era precisamente cálida. Pero con Sturla, es lo contrario. Y me alegro, porque es algo muy importante para el equipo”, dice Bø.

Los de Beijing 2022 serán los terceros Juegos Olímpicos de Invierno para Bø. En Sochi 2014, no pudo pasar de la 11ª posición, pero en PyeongChang 2018 ganó un oro y dos platas. Para Laegreid será la primera experiencia olímpica. Allí, el cuatro veces campeón del mundo podría cimentar un lugar entre los grandes de este deporte.