Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, sobre su oro olímpico: "Es más nuestra historia que la medalla en sí misma"

Gabriella Papadakis estaba tan nerviosa antes de pisar el hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 que podía escuchar cómo el corazón se le salía del pecho.

"Sinceramente, pensaba que iba a tener un ataque al corazón", dijo la patinadora de danza sobre hielo francesa en una entrevista exclusiva después de ganar el oro junto a Guillaume Cizeron.

"Sonaba 'bum, bum, bum, bum'. Y yo intentaba fingir que estaba bien".

Pero incluso en el ojo del huracán Papadakis encontró la mentalidad adecuada. “En medio del pánico, intenté convencerme a mí misma de que normalmente patino mejor cuando estoy estresada. Y nunca antes me había sentido tan estresada. Y decidí que iba a patinar como no lo había hecho en la vida".

Y en efecto Papadakis y Cizeron patinaron como nunca en su vida en la danza rítmica. Tanto que establecieron un nuevo récord del mundo de 90.83, lo que les permitiría llegar con dos puntos de ventaja para la danza libre. 36 horas más tarde, ganaron la medalla de oro que les había eludido en PyeongChang 2018, donde lograron la plata.

El éxito coronó un ciclo olímpico en el que se entremezclaron el deseo, la esperanza y la presión, donde los problemas y las sorpresas se enlazaron unos detrás de otras, y donde solo pudieron participar en dos grandes competiciones internacionales en los 24 meses previos a Beijing 2022.

El incidente con el vestuario de 2018 queda atrás y sus cuatro títulos mundiales ya no son su principal carta de presentación. El momento dorado de Papadakis y Cizeron estuvo 20 años fraguándose, desde que empezaron a patinar juntos siendo niños.

Pero los días finales en su camino hacia el oro podrían considerarse entre los más difíciles a los que se han enfrentado.

Guillaume Cizeron: "Es una cuestión mental"

“Sinceramente, es una cuestión mental", confirmó Cizeron, de 27 años. "Deberíamos de llamarlos los Juegos Olímpicos mentales".

Mientras Papadakis sintió más la presión antes de que el dúo pisara el hielo para la danza rítmica (12 de febrero), para Cizeron ese momento llegó el día antes, tras completar los dos entrenamientos en el Estadio Cubierto de la Capital.

Escribió a su equipo, incluidos los entrenadores Romain Haguenauer y Marie-France Dubreuil.

“¿Debemos hacer ésto?", decía el mensaje, en relación a la opción de entrenar la coreografía la noche anterior al evento de danza rítmica. "¿O estoy loco? Decidme si estoy loco, pero quiero hacerlo".

Y lo hicieron. Un entrenamiento por la noche, mientras no había ningún otro equipo en el hielo, ni jueces, solo la oportunidad de afianzarse aún más en el hielo olímpico después de haber visto a algunos de sus rivales y compañeros de entrenamiento una o dos veces durante los días previos.

"Estaba sorprendido, pero necesitaba sentirme con más confianza y reencontrarme con esa sensación que normalmente tenemos en Montreal", continuó Cizeron. "Simplemente esa calma y esa tranquilidad. Al día siguiente estaba tan feliz de que lo hubiéramos hecho porque... Todo iba mejor".

Cara a cara con Sinitsina y Katsalapov

Cada uno luchaba contra sus respectivos nervios pero, según aseguró Papadakis, de 26 años, no gastaron energías en fijarse en el único equipo que había logrado vencerlos desde 2018, en su duelo más reciente de aquel Europeo de 2020: los actuales campeones del mundo, Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov.

¿Le estaban prestando atención al dúo de ROC en los días previos al evento?

"La verdad es que no", respondió con honestidad Papadakis. "No me fijo para nada en lo que los demás están haciendo o cómo están patinando. Lo único que puedo controlar es cómo patinamos nosotros y es lo único que me importa".

"En lo único en lo que me enfoco es en mí, en Guillaume y en nuestro patinaje. Casi ni siquiera en él, sólo en mí. En lo que hacemos sobre el hielo. No me importa lo que hagan otros. Si nosotros patinamos bien y ellos ganan, pues bien".

Aunque Papadakis y Cizeron vieron a sus compañeros de entrenamiento en Montreal ganar al equipo del ROC en la prueba por equipos (Madison Hubbell y Zach Donohue en danza rítmica; Madison Chock y Evan Bates en libre), ellos se mantuvieron centrados en su objetivo que - a causa del entrenamiento extra y los nervios previos, estuvo lleno de obstáculos.

Papadakis continuó: "No tiene sentido estresarse o ponerse nerviosos por lo que ellos hagan, o sentir miedo por verlos. No sirve de nada. No me fijo en ellos".

Papadakis y Cizeron celebran con sus entrenadores el triunfo en Beijing 2022. Foto por Justin Setterfield

Un final diferente al de 2018

Cuatro años antes, Papadakis y Cizeron llegaban a los Juegos con la firme intención de derrotar a Tessa Virtue y Scott Moir, pero un problema con el vestuario de Papadakis en los segundos iniciales de la danza rítmica torció esa primera experiencia olímpica. Y prácticamente los ‘condenó’ al segundo puesto.

En Beijing 2022 construyeron su camino hacia el oro sobre su brillante danza rítmica. Sobre las notas de 'Élégie' obtuvieron la máxima puntuación para ganar uno de los cinco oros para Francia en estos Juegos Olímpicos de Invierno y cobrarse así la revancha de PyeongChang 2018.

"Queríamos reescribir ese capítulo de nuestra carrera", confirmó Cizeron. "Es más por nuestra historia que por la medalla en sí misma. Fue tal decepción la plata de hace cuatro años... Queríamos que la historia dijera: 'no ganaron hace cuatro años, pero lo han hecho esta vez'. Eso es lo que teníamos en la cabeza".

Papadakis dice que ella no está segura de si, inconscientemente, pensó en PyeongChang mientras patinaban en Beijing, pero que aquel incidente de vestuario no estaba en su cabeza.

"Cuando entré en el hielo no estaba pensando en lo que pasó hace cuatro años", dijo. "Quizá hubo una parte de mi subconsciente que se sintió como me sentí hace cuatro años... Sé que hay una parte de mí que todavía siente la decepción de aquel momento y que no quería que se repitiese”

"Pero no fue sobre el vestido, sino más bien sobre el hecho de no disfrutar el momento y ni vivir plenamente los Juegos Olímpicos. Porque hace cuatro años, cuando estaba en el hielo, no estaba disfrutando de los. Estaba tratando de salvar nuestra actuación. No estaba presente en mi cuerpo. No quería repetir aquello".

Para Cizeron, las cosas pasaron como tenían que pasar, también en 2018.

"Fue mucho trabajo pasar por aquello", dijo, "pero me siento como si ganar el oro aquí haya dado una razón de ser a aquel episodio. Creo que se siente aún mejor al haber terminado aquel capítulo con una medalla de oro".

"No ganamos hace cuatro años, pero nos dio combustible para ganar esta vez. No sabemos lo que hubiera pasado si hubiéramos ganado hace cuatro años. Quizá no estaríamos aquí. Quizá no hubiéramos tenido la motivación para ganar esta vez".

"Sencillamente estoy feliz de que esa haya sido la manera en que ha sucedido".

