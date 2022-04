El fin de semana de los olímpicos: Alcaraz hace historia al lograr el Másters 1000 de Miami

Tiro: Alberto Fernández y Fátima Gálvez, oro en la Copa del Mundo

Tras su medalla de oro por equipos mixtos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los españoles Alberto Fernández y Fátima Gálvez subieron en la Copa del Mundo de tiro en Lima (Perú) al cajón más alto del podio en trap después de superar a la pareja mexicana formada por Patricia Ramírez y Jorge Martín, que se hicieron con la plata.

Pero estas no fueron las únicas medallas logradas por atletas hispanohablantes en Lima.

Los mejores resultados hispanohablantes

Trap masculino

Oro: Alberto Fernández (España)

Trap por equipos mixtos

Oro: Alberto Fernández y Fátima Gálvez (España)

Plata: Patricia Remírez y Jorge Martín (México)

Bronce: Cristina Beltrán y Andrés García (España)

Trap por equipos masculinos

Plata: Alberto Fernández, Adriá Martínez y Manuel Murcia (España)

Trap por equipos femeninos

Plata: Adriana Ruano, Stefanie Tanya Goetzke, Waleska Soto (Guatemala)

Bronce: Ariadna Gabriela Acevedo Rivera, Augusta Rose Campos-Martyn, Ana Latorre (Puerto Rico)

Tenis: Carlos Alcaraz hace historia

Con solo 18 años, Carlos Alcaraz ha asegurado el futuro del tenis español. En su primera final en un ATP 1000, se convirtió en el primer español en conquistar el título del Masters 1000 de Miami.

Para lograrlo, el tenista español batió en la final al número 8 del mundo, Casper Ruud, por 7-5 y 6-4.

Y promete más. En un encuentro con los principales medios de comunicación españoles, Alcaraz dio un aviso de lo que puede lograr esta temporada: "Te diría que estoy preparado, tengo confianza, nivel físico, mentalidad. A lo mejor no para ganar Roland Garros, quién sabe, pero sí un Grand Slam este año. No me da miedo decirlo. Están Nadal, Djokovic, Tsitsipas, Medvedev, que son los mejores del mundo y favoritos para esos torneos, pero no tengo miedo a decir que estoy preparado para ganar uno".

De momento, y tras este triunfo, ya roza el top10 en el ranking mundial (11 del mundo).

Ciclismo: Van der Poel se hace con el Tour de Flandes

Mathieu Van der Poel, de Países Bajos, logró su segundo Tour de Flandes, seguido por su compatriota Dylan Van Baarle y por el francés Valentin Madouas.

El primer hispanohablante fue el español Alex Aranburu (España, 20º).

Atletismo: Latinoamérica brilla en marcha

La World Race Walking Tour, con su prueba en Poděbrady (República Checa), dejó buenos resultados para los atletas latinos, que destacaron en los diferentes eventos.

La mexicana Valeria Ortuño se impuso en los 20km gracias a un tiempo de 1h29:25. La tercera clasificada fue, por su parte, la ecuatoriana Johana Ordóñez, y solo les separó en el podio la alemana Saskia Feige.

También una mexicana, en este caso Karla Ximena Serrano, ganó en los 10km (45:20). Subió a este mismo podio la costarricense Sharon Lisseth Herrera Soto.

En los 10km masculinos, el ganador de la prueba fue Ángel Vázquez Montes, compatriota de Ortuño y Serrano.

Por su parte, el brasileño Caio Bonfim se impuso en los 20km masculinos gracias a un tiempo de 1:18:54. En esta categoría, el mejor marchador hispanohablante fue el ecuatoriano Brian Daniel Pintado, que fue cuarto.

Atletismo: Jorge Blanco y Yésica Mas se imponen en el Campeonato de España de maratón

Jorge Blanco, con un tiempo de 2h:11:53, y Yésica Mas, con 2h:41:22, consiguieron la victoria en el Campeonato de España de Maratón, que se disputó en Zaragoza.

Con este tiempo, además, Blanco logró el billete para participar en el Campeonato de Europa, que tendrá lugar en agosto en Múnich (Alemania).