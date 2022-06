Feliciano López: el increíble recórd en Grand Slams para hacer historia

"Nombra a los tres jugadores de tenis con los que has ganado un título de dobles del Tour ATP".

Feliciano López dice los dos primeros con seguridad, antes de una larga pausa.

"Fernando Verdasco, Marc López... ¡Wow! ¿Quién es el otro?".

"Es un escocés".

"Oh, no", dice López, con las manos sobre la cara. "¿Cómo me he podido olvidar de él? Soy muy tonto. He perdido mi memoria, es de locos. Andy Murray".

El jugador español de tenis vivió este divertido momento en una entrevista para la web del ATP Tour en 2021, donde hizo un quiz sobre su propia carrera.

Feliciano López se hizo profesional en 1997, pero su éxito más reciente fue el pasado mes de febrero, en el Abierto de México, donde ganó el título de dobles junto al griego Stefanos Tsitsipas.

La razón por la que Feliciano López se mortificó sobre olvidarse de su compañero en aquella pregunta (ganar los dobles con Murray en Queen's en 2019) fue porque este fue un momento icónico para ambos en sus carreras.

Feliciano López y Andy Murray en Queen's 2019. Foto por 2019 Getty Images

En aquel momento, Murray volvía a las pistas por primera vez después de una cirugía de cadera que casi hace que termine su carrera. Así que la afición británica estaba rebosante de felicidad en el torneo previo a Wimbledon al ver a su superestrella volver a jugar de nuevo.

López, que entonces tenía 37 años, se coronó en esa semana, ya que no solo ganó el título de dobles con Murray, sino que también el de individuales... en ese mismo día.

Un emocionado Feliciano López dijo, después de superar a Gilles Simon por 6-2 6-7 (4-7) 7-6 (7-2) para ganar el título de individuales, a la reportera de la BBC, Sue Baker: "Pensaba que el mejor momento de mi carrera fue en 2017, cuando estaba agarrando este trofeo y hablándote en esta pista. Pero no. Es ahora. Es justo ahora".

"¿Te queda energía para otra final?", preguntó Barker.

"Realmente no. Voy a hablar con Andy, pero creo que hoy va a ser el responsable", bromeó López. "No tengo mucha energía en mi cuerpo, pero mi adrenalina es muy alta ahora. Va a ser otra final genial".

Y lo fue. Al final, López y Murray se llevaron la victoria, ante Joe Salisbury y Rajeev Ram, por 7-6 (8-6) 5-7 10-5.

"Es increíble. Es difícil de creer. Gané este torneo en 2017 y fue la mejor victoria de mi carrera. Y ahora lo consigo de nuevo, dos años después, y, media hora después, también gano en dobles. Es difícil de creer, sinceramente", dijo Feliciano López entonces.

Un cuarto de siglo

López ha tenido varios de estos momentos-difíciles-de-creer en sus 25 años de carrera. Ahora tiene 40 años, y durante este tiempo no ha hecho más que romper récords y llenar titulares con ellos, como: 'Feliciano López bate el récord de apariciones en ATP Masters 1000' o 'Feliciano López celebra sus 500 victorias'.

Y ahora los seguirá batiendo. Cuando López se enfrente a Botic Van de Zandschulp, de Países Bajos, en la primera ronda de Wimbledon 2022 el martes, 28 de junio, se convertirá en el primer jugador en la historia en competir en al menos 20 ocasiones en cada uno de los cuatro majors.

Los que más se acercan a este récord son Serena Williams y Roger Federer, con 20 o más en tres Grand Slams (Open de Australia, Wimbledon y US Open), pero ambos cuentan con 19 en Roland Garros.

Además, Feliciano López igualará a Federer con el récord total de 81 presencias en Grand Slams.

Como ver Wimbledon 2022

Wimbledon se disputa entre el lunes, 27 de junio, y el domingo, 10 de julio de 2022 en el The All England Lawn Tennis and Croquet Club, en Londres.

Podrás encontrar las últimas noticias, incluida la lista de canales por territorio, en la página web de Wimbledon.

