Los secretos del éxito de Takanashi Sara

Desde la primera Copa del Mundo de salto de esquí femenina, en la temporada 2011/12, hasta el día de hoy, la japonesa Takanashi Sara ha jugado un rol central en este deporte y sigue haciendo historia.

"Realmente no siento que los récords sean importantes", dice en una entrevista exclusiva para Olympics.com la poseedora de tres Récords Guinness y cuatro títulos mundiales. "Pero sí que me ayudan a motivarme. Me llevan a dar lo mejor de mí en cada competición, y así puedo mejorar el récord de nuevo".

El éxito de Takanashi en las pasadas décadas es en parte debido a que ella ha creído en sí misma y su fuerza de voluntad para poner toda su energía en su deporte.

En comparación con la Copa del Mundo masculina, que comenzó en 1979, la femenina es todavía relativamente nueva. Sin embargo, Takanashi ha sumado en ella 61 victorias -más que ningún otro saltador de esquí, hombre o mujer- y se ha subido al podio en 110 de las 167 Copas del Mundo en las que ha participado.

Pero, ¿qué es lo que más le ha ayudado a llegar a lo alto de su deporte? Encuentra aquí todas las respuestas.

El poder de la concentración

Mientras otros atletas quizá sufren a la hora de mantener la mentalidad que se requiere para conseguir un éxito continuado, Takanashi siente que su personalidad ha jugado un rol central en su consistente excelencia.

"Soy una persona con una gran concentración", explica.

Su entrenador personal, Janko Zwitter, también se sorprende por su concentración. En salto de esquí, un deporte donde la mente es igual de importante que el cuerpo, un gran nivel de concentración ayuda a los atletas a potenciar sus habilidades y prepararse para el momento del salto a 90 km/h.

Sara Takanashi en la Copa del Mundo de salto de esquí femenino en Oberstdorf en 2021. Foto por 2021 Getty Images

La ambición de mejorar

Takanashi, que ha practicado salto de esquí desde que tenía ocho años, no tiene dudas del nivel de compromiso que se necesita para estar en lo más alto de su deporte.

"He sido capaz de seguir haciendo esto porque me encanta el salto de esquí. Eso es por lo que soy capaz de conseguir estos resultados", dice.

"El salto de esquí ha sido el mayor pilar de mi vida, y por eso siento que los trofeos son como el premio a lo que he estado haciendo hasta ahora".

Una evolución continuada

Después de una cuarta posición en sus primeros Juegos Olímpicos en Sochi, que le hizo romperse en lágrimas, y una medalla de bronce en su segundo intento en PyeongChang, Takanashi sabe que le sigue faltando el título final que le llene en sus ambiciones.

"Di todo lo que tenía, y ese fue el resultado... realmente sentí que una pieza de mi corazón se había perdido", dice cuando recuerda su tercer lugar en la República de Corea. "

Para llenar este vacío en su corazón, ha estado trabajando en los últimos cuatro años para conseguir la única gran medalla que le falta en su colección: el oro olímpico. Para lograrlo, ha reconstruido su salto desde cero; un movimiento que está finalmente mostrando sus resultados.

Ansiedad y tensión

"Tómate tu tiempo, no entres en pánico, no te rindas".

Aunque Takanashi en algunas ocasiones se impacienta cuando sus actuaciones no cumplen con el nivel que ella misma se impone, ella piensa en esta frase para motivarse a sí misma a seguir adelante. Lo importante es mantenerse fiel a sí misma y no rendirse.

"Estoy empezando a entender cuándo estoy mentalmente en un buen lugar, cómo mantenerlo, y cómo cambiar el chip. Año a año se está convirtiendo en más y más fácil".

La experiencia le ha ayudado a entenderse a sí misma mejor y mantener su bienestar mental, lo que es en parte el motivo por el que sigue luchando por ser más fuerte.

Olympics.com (OC): ¿Tienes algún consejo para manejar tus nervios para poder dar lo mejor de ti en las mayores competiciones?

Takanashi Sara (TS): Solo necesitas una tensión moderada cuando compites, así que intento no ponerme demasiado nerviosa para dar lo mejor de mí. Cuando acabo una competición, suelo estirar para volver a ser yo misma y relajarme.

La medallista de plata en el Mundial de la FIS de salto de esquí 2021, Sara Takanashi. Foto por 2021 Getty Images

Rodearse de personas inspiradoras

Yamada Izumi, la pionera del salto de esquí en Japón, es el apoyo emocional y el modelo a seguir de Takanashi. "Izumi es la persona a la que admiro", dice Takanashi.

Kobayashi Ryoyu, que solo es un mes más pequeño que Takanashi, también ha sido su inspiración durante su carrera. Kobayashi ha ganado seis Copas del Mundo esta temporada. "Pienso que seguirá ganando. Me inspira mucho verle seguir sumando victorias".

OC: ¿Qué te hace sonreír todos los días? ¿Por qué estás agradecida?

TS: Me siento muy apoyada por las personas que me rodean. Así que son ellos los que me hacen sonreír.

OC: Cuando escuchas las palabras salud mental, ¿qué se te viene a la mente como deportista de alto nivel?

TS: Creo que la salud mental es muy importante y un pilar para un deportista. Por supuesto, todos nos podemos sentir decepcionados o impacientes. Incluso si me siento de ese modo, he entrenado todo lo que he podido para sentir confianza en mí misma. Siempre he dado lo mejor que he podido y he pensado positivamente... y he descubierto cosas buenas durante el camino. He sido capaz de crecer como deportista y como persona durante este periodo. Estoy feliz de haber vivido esto.

OC: ¿Cuál es tu objetivo actual?

TS: El objetivo de la temporada es, por supuesto, ganar una medalla en los Juegos de Beijing, pero mi meta principal es mostrar a las personas cómo he desarrollado mi salto en los últimos cuatro años. Para conseguirlo, he mejorado mi propia técnica y peleado hasta el final.

OC: ¿Qué piensas sobre el nuevo evento por equipos mixtos de salto de esquí, que hará su debut en Beijing 2022?

TS: Estoy muy emocionada por ello y tengo que dar lo mejor de mí para no restar al equipo. No es una competición en la que compita sola, así que tengo que comunicarme con el resto de mis compañeros. Los miembros del equipo de Japón estamos muy conectados los unos con los otros, y quiero seguir profundizando en esa unión.

He visto a muchos deportistas de otros países y creo que es importante crear un equipo con miembros que quieran trabajar duro los unos por los otros.