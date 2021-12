Federica Brignone, esquiadora italiana que ha hecho historia en la Copa del Mundo: "Solo se vive una vez"

Federica Brignone hizo historia el pasado domingo, 12 de diciembre, con su triunfo en el supergigante femenino de la Copa del Mundo celebrado en St. Moritz. Con su primer podio (y victoria) del curso, Brignone se convirtió en la esquiadora italiana con más victorias en la Copa del Mundo (17), superando a la leyenda de los noventa Deborah Compagnoni.

En 2020, Federica Brignone ya fue la primera mujer italiana en ganar el Gran Globo de Cristal de la Copa del Mundo. Su historial de triunfos empezó en 2015, cuando logró el primero en el eslalon gigante de Sölden. Ahora suma siete victorias en esa disciplina, además de cinco en supergigante y otras cinco en la combinada.

Federica Brignone logró su primera victoria en la Copa del Mundo en el eslalon gigante de Sölden de 2015. Foto por 2015 Getty Images

Con esta última victoria en el supergigante, Brignone superó además a Karen Putzer y Sofia Goggia (ambas con cuatro triunfos) como la esquiadora italiana con más victorias en esta prueba.

A todo ese historial hay que añadir tres medallas en los Mundiales (dos en categoría júnior y una en absoluta) y un bronce olímpico, que logró en el eslalon gigante de los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.

La italiana Federica Brignone en el supergigante femenino de St. Moritz de la Copa del Mundo de 2021. Foto por 2021 Getty Images

Olympics.com charló con Brignone el pasado mes de octubre durante el media day de la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), donde habló de sus compañeras, de la salud mental y de lo que espera de esta temporada. Sus palabras aquel día han resultado certeras.

Olympics.com (OC): Sofia Goggia habló de ti y tus compañeras usando metáforas musicales. Ella sería una guitarra eléctrica, Bassino sería un violín y tú serías una flauta, por tu capacidad para trabajar de forma armoniosa y constante.

Federica Brignone (FB): Me gusta ese instrumento, pero prefiero la guitarra. ¡No es justo! Aunque diría que la acústica es mi preferida.

OC: Eres parte del mejor equipo femenino italiano de esquí alpino de la historia. ¿Cómo te sientes?

FB: Creo que tenemos un equipo muy fuerte porque las tres somos muy trabajadoras. Con tanta competencia en casa, el nivel de los entrenamientos sube. He esquiado muchos años con grandes campeonas y he aprendido mucho de ellas. Emanuela [Moelgg], Denise [Karbon], Chiara [Maj], Nicole [Gius]... Me han ayudado y me han inspirado mucho. Fueron un gran ejemplo para mí porque pasé los primeros años de mi carrera con ellas.

OC: Lograste el podio número 44 de tu carrera, como una tal Deborah Compagnoni…

FB: Y con muchas victorias [en aquel momento, aún 16]. Es curioso que llevemos el mismo número de victorias también. Obviamente mi primer objetivo de este invierno es ganar una carrera. Me siento orgullosa porque para mí Deborah fue una gran campeona, así que es algo increíble. Me cuesta creerlo.

Deborah Compagnoni

OC: Aunque tu última temporada fue buena, dijiste que no te habías divertido mucho. ¿Cómo te sientes ahora?

FB: Sin duda me siento más serena. Durante la primavera y el verano practiqué otros deportes y me divertí. En lugar de tomarme un respiro, trabajé mucho. Sin embargo, por una vez, estaba haciendo cosas que me gustan. Siempre digo que solo se vive una vez, y es verdad. El deporte es muy importante, el esquí es mi vida, pero también hay otras muchas cosas que necesitaba para volver a encontrar la paz y divertirme otra vez... Hasta en los esquís.

OC: ¿Ese es tu lema este año, “solo se vive una vez”?

FB: ¡Siempre!

OC: ¿Qué te parece el nuevo formato de la Copa del Mundo de esquí alpino?

FB: Este verano no me he preocupado mucho por eso. Mi primer objetivo era ganar una carrera. Después ya miraremos al objetivo de la temporada, que es clasificarme para los Juegos Olímpicos en todas las disciplinas que pueda. La competencia en Italia es muy alta y me gustaría competir en todas las pruebas posibles. Mi mayor sueño era ganar el título absoluto de la Copa del Mundo y lo he conseguido. Y por supuesto, si estuviera en los Juegos Olímpicos, ese sería mi mayor sueño.

[En la Copa del Mundo] creo que está bien que haya el mismo número de carreras, porque siempre ha habido muchas menos pruebas de supergigante que de descenso, y creo que eso no está bien.

Es verdad que las mujeres son mejores en cuatro disciplinas de [esquí alpino], o al menos en dos o tres de ellas. En ese sentido, hay más competencia en la categoría femenina que en la masculina. Para quienes quieran ganar el Gran Globo de Cristal, creo que sería mejor como en biatlón, porque es prácticamente imposible competir cada fin de semana y hacerlo bien. Y quizá sería mejor para la salud de los deportistas.

OC: Beijing 2022 está a la vuelta de la esquina y tú ya sabes lo que es subir a un podio olímpico. Parece que en las dos últimas temporadas te has centrado más en el supergigante, ¿es así?

FB: No sé. He ganado medallas en el eslalon gigante tanto en el Mundial como en los Juegos Olímpicos, creo que el eslalon gigante es la madre de todas las disciplinas del esquí alpino. Claro que el supergigante es mi favorita, la que más disfruto, y me gustaría ganar una medalla olímpica... Pero en cualquiera de ellas, ¡no me importa! [risas].

OC: Fuiste una de las deportistas que habló sobre el estrés que sufren los atletas de alto rendimiento. Tokio 2020 fue un punto de inflexión al hablar de salud mental.

FB: Sí, les pasa a muchos deportistas. En Tokio tuvimos a Simone Biles, a Naomi Osaka… muchos atletas importantes de muchos deportes. Creo que muchos deportistas de élite viven en el filo. Todos tenemos que lidiar con muchas cosas e ir al límite para ser los mejores, y es difícil cuando estás bajo los focos. A lo largo de los años, muchos hemos tenido que ocultar nuestras debilidades porque no podías revelarlas. Lo que ha pasado estos últimos años nos ha afectado a todos. Hemos seguido entrenando y preparándonos, ¿pero a qué coste? Los deportistas de élite vivimos con una presión extra y este ha sido el examen definitivo que nos ha hecho a todos más vulnerables.