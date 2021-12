Entrevista a Cristian Simari Birkner, referente del esquí alpino olímpico en Argentina

El primer recuerdo olímpico de Cristian Simari Birkner (Bariloche, Argentina, 1980) son las mascotas que sus tíos Magdalena y Jorge Birkner llevaron de Sarajevo 1984, y pañuelos con los pines que habían intercambiado con atletas de otros países. Con ellos empezó una saga familiar que ya suma diez deportistas olímpicos, ocho en esquí alpino. Desde Magdalena y Jorge hasta Cristian, que de lograr un boleto para Beijing 2022 sería el primer argentino que compita en cinco Juegos Olímpicos de Invierno.

Cristian tenía poco más de tres años cuando sus tíos participaron en Sarajevo 1984, pero ya estaba aprendiendo a esquiar. De hecho, se subió por primera vez a los esquís antes siquiera de saber andar. “En mi primer invierno tenía ocho o nueve meses y mis padres ya me tiraban por el jardín con los esquís”, recuerda en una entrevista con Olympics.com. Unos esquís que luego pedía en casa porque le ayudaban a mantenerse en pie cuando daba sus primeros pasos.

A finales de los ochenta, debido a la situación económica en Argentina, la familia empezó a viajar en el invierno europeo a Italia, donde sus padres, Teresa Birkner y Mario Simari, trabajaban como instructores. Y fue allí donde Cristian y sus hermanas descubrieron el esquí como deporte de competición.

“En esa época estaba Alberto Tomba y el esquí era como el fútbol ahora. Cuando Tomba corría, se frenaban los informativos para verlo. Era una estrella", recuerda. Allí también conocería a Toni Morandi, prestigioso instructor con el que trabajaron campeonas olímpicas como Paoletta Magoni o Deborah Compagnoni.

Los sacrificios del esquí alpino

Olympics.com (OC): Has estado en cuatro Juegos Olímpicos, 13 Mundiales... ¿Has tenido que renunciar a mucho para lograrlo?

Cristian Simari Birkner (CSB): Han sido muchos sacrificios, pero siempre merecieron la pena. Al principio todo pasa tan rápido que casi no te das cuenta, pero dejar las fiestas, los amigos, ir poco al colegio... Fueron los mayores sacrificios a nivel personal. Y a nivel familiar, desde que tenía unos nueve años no hubo nunca Navidad con la familia de mi papá, o de mi mamá, dejar de ver a los primos... Pero esquiar era una pasión.

OC: ¿Hubo algún momento en que decidiste que esa sería tu vida?

CSB: Sí, recuerdo cuando tenía 14 ó 15 años. Estábamos en Bariloche y papá tenía un negocio con mi abuelo que funcionaba bastante bien pero que lo obligaba a estar allí todo el año. Así que un día nos sentó en la mesa y nos dijo, ‘Esto se está volviendo muy pesado, es mucho trabajo. ¿Ustedes quieren hacer esto de verdad? Porque ahora entran en una categoría donde los equipos tienen un presupuesto mucho mayor. Quiero saber si se van a comprometer porque voy a tener que hacer un esfuerzo enorme'. Y dijimos instantáneamente que sí.

OC: ¿El dinero es tan importante para competir en esquí?

CSB: En el esquí la plata es muy importante. El material, los hoteles, los departamentos, el alquiler de los coches... De repente chicos de otros países como Austria con los que yo iba parejo empezaban a ganar en las Copas del Mundo, y era porque habían entrado en la selección, y yo seguía progresando muy despacito. Es como ir a una carrera de Fórmula 1 y querer arreglarte tú los frenos del auto.

Juegos Olímpicos de Invierno en familia

OC: Tu hermana María Belén y tú estuvisteis clasificados para Nagano 1998, pero al final competisteis en el Mundial júnior de unas semanas después. Sí fuisteis a Salt Lake City 2002, y además se sumó Macarena. ¿Cómo es vivir los Juegos Olímpicos en familia?

CSB: Nosotros hemos ido a los Juegos Olímpicos con papá y mamá como entrenadores. Para nosotros es natural. Estamos siempre trabajando y entrenando juntos. Prácticamente no necesitas ni hablarte. Creo que es una de las cosas más importantes. Si estás yendo al evento deportivo más importante que existe, tiene que haber esa sincronización. Y en las competencias todo funcionaba.

OC: ¿Qué recuerdas de aquellos primeros Juegos Olímpicos de Invierno? Porque además fuiste abanderado.

CSB: Los dos hermanos más pequeños de mi mamá vivían en Estados Unidos. Uno vivía a dos horas y el otro trabajaba en un centro de esquí a una hora de Salt Lake City. Fuimos allí un mes antes, teníamos todo organizado, entrenábamos allí... Como tienen que prepararse unos Juegos Olímpicos.

Fue increíble, y si volviera para atrás me encargaría de disfrutarlo mucho más. En ese momento estaba muy bien y la verdad es que estaba muy centrado en las carreras. Todo lo demás pasó a un segundo plano, pero igualmente entrar al estadio y tener después millones de mensajes... Parece que se prende una llama con los Juegos Olímpicos, aunque no lo pude disfrutar tanto como las otras dos veces que fui abanderado.

OC: ¿Cómo se vive desde dentro?

CSB: En Salt Lake recuerdo que al otro día tenía que ir a las cinco de la mañana a snow basing, que era a dos horas en auto, y estábamos ahí esperando a -15º C para salir con la bandera. Y también me acuerdo de ver en vivo a Sting, que para mí era un gran ídolo.

Generalmente los atletas salimos primero así que vemos bastante. En Sochi 2014 salimos 15 o 20 minutos después de que hubiera empezado el show, pero en Torino 2006 fueron prácticamente tres cuartos de hora. Vimos solo un pedazo de la Ceremonia de Apertura. Estábamos abajo en los túneles del estadio, no había ni televisores ni nada y no sabíamos lo que estaba pasando. Se escuchaba la música, entraban y salían las Ducati, veíamos pasar todo.

Cristian Simari Birkner, en una Copa del Mundo de esquí alpino. Foto por 2018 Getty Images

Beijing 2022 y el futuro de la saga familiar

OC: Si logras clasificar para Beijing 2022, serías el primer argentino en cinco Juegos Olímpicos de Invierno.

CSB: ¿Sí? No lo sabía. Pero no es tanto estar solo en la competencia. Ir a los Juegos Olímpicos es un honor increíble. Pero al mismo tiempo lo más importante para nosotros es llegar en condiciones de ir contra los mejores.

OC: En el Mundial de 2021 fuiste 18º en la combinada alpina y Top 30 en eslalon y eslalon gigante. ¿Te ves con fuerza?

CSB: Sí, la verdad es que sí. La combinada alpina mezcla las dos disciplinas, la técnica y la velocidad, y no hay tantos competidores que destaquen en las dos. Muchas veces tenés buenísimos descensistas, buenísimos eslalonistas. Y sí hay algunos que andan muy bien en las dos, que son los cuatro o cinco que siempre andan en las medallas. A mí siempre se me dio muy bien el eslalon y en el descenso nunca tuve miedo, es una disciplina en la que puedo hacer un buen resultado. En China será muy complicado porque hará mucho frío, será una pista que nadie conoce, y son todas variantes que a mí me podrían ayudar.

OC: ¿Y viene alguien más por detrás para continuar la saga?

CSB: Vamos a ver. Yo tengo tres hijos. Macarena tiene una hija. Nosotros nos lo tomamos con calma, pero nunca se sabe. Creo que ninguno de nosotros va a dejar de estar relacionado con el esquí, porque hemos vivido toda la vida en esto y no creo que esto termine con nuestra carrera de atleta.