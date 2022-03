Enrique Plantey, el esquiador que ha acariciado la primera medalla paralímpica de invierno argentina

Los orígenes de Enrique Plantey

Enrique Plantey nació el 29 de agosto de 1982 en Neuquén, Argentina.

Su vida cambió a los 11 años, en una excursión familiar al campo. De camino, se habían encontrado con una familia amiga y habían parado en la banquina para hablar. En ese momento, se levantó el capó de una camioneta que pasaba por la Ruta 22, el vehículo perdió el control y los arrolló.

“Me despertaron cuatro días después. En el accidente falleció mi papá, falleció mi hermano [Nicolás], pero Dios me dejó a mi vieja”, recordó en una entrevista con la Asociación ALPI.

Enrique sufrió una lesión medular que lo dejó para siempre en una silla de ruedas. “La primera vez que vi una fue con ganas de subirme. Quería salir de la cama. Era una diversión para mí. Era una bicicleta. Era chiquito”, relató.

Hubo dos factores clave que lo ayudaron a seguir adelante: un programa intensivo de rehabilitación que hizo en Cuba junto a su madre (ocho horas diarias de entrenamiento durante cuatro meses. “Fue un antes y un después porque volví supermotivado con el deporte”, contó a La Nación) y que su familia, sus amigos y en el colegio lo trataran como lo que era, uno más.

Cómo empezó en el Para esquí alpino

Antes del accidente, Enrique Plantey practicaba sobre todo fútbol (uno de sus ídolos era Ariel ‘Burrito’ Ortega, plata olímpica en Atlanta 1996) y rugby. Cuando volvió al colegio practicó los mismos deportes que sus compañeros, pero a los 16 años descubrió por casualidad el que lo acabó conquistando.

Fue en un viaje a San Martín de los Andes, uno de los primeros que el grupo de amigos hacía sin compañía adulta. Los que sabían, se marcharon a esquiar. Y Enrique Plantey se quedó en una cafetería en la base del cerro de Chapelco”.

“Entonces se me acercó una instructora, Claudia Vega, y me dijo, '¿Te animas a aprender a esquiar? Estamos por dar una semana de clases de esquí adaptado. Va a venir gente de Estados Unidos a enseñarnos a nosotros para que podamos instruir a personas en silla de ruedas'”, recordaba en el podcast Está mal, pero no tan mal. “Yo ni sabía que existía. Me parecía una locura. Pero dije que sí, me apunté, estuve una semana y me compré una silla. Y ya no paré más”.

La trayectoria de Enrique Plantey

Al principio Enrique Plantey esquiaba por placer pero en 2010, durante un viaje por trabajo a Colorado, Estados Unidos, descubrió el mundo del Para esquí alpino profesional.

“Está muy bien adaptado. Nosotros buscamos lo mismo que busca una persona capacitada. Hemos hecho todo el bloque de entrenamiento en Cerro Castor con el equipo olímpico. Con Tomás Birkner, Tiziano Gravier”, explicó en Está mal, pero no tan mal.

Debutó a finales de 2010, y solo cuatro años más tarde compitió por primera vez en unos Juegos Paralímpicos de Invierno en Sochi 2014. Fue 19º en el eslalon gigante, y desde entonces no ha parado de crecer.

En PyeongChang 2018 acudió como abanderado de Argentina y logró una 11ª plaza en el eslalon. Y en este 2022, su mejor temporada como profesional, está logrando sus mejores resultados.

En el reciente Mundial de Para Deportes de Nieve celebrado en Lillehammer (Noruega), fue 7º en eslalon y supergigante, y 8º en la supercombinada. Y en Beijing 2022, sus terceros Juegos Paralímpicos de Invierno, está brillando como nunca.

En el supergigante, Enrique Plantey igualó el octavo puesto que Carlos Codina logró en la categoría LL2 de snowboard cross en PyeongChang 2018. Y en el eslalon gigante, el neuquino ha logrado el mejor resultado histórico de Argentina con una cuarta plaza, a solo 2.22 segundos del podio.

Derribando tabús: 'Sexistimos'

En 2022 todavía existe un tabú en torno a las experiencias sexuales de las personas con discapacidad. Por eso Enrique Plantey y su pareja, Triana Serfaty, lanzaron Sexistimos, un libro y una cuenta de redes sociales donde quieren dar voz y responder dudas.

"En Sexistimos hablamos mucho de sexo y confianza. Tuve un accidente cuando tenía 11 años, y no encontré nada parecido a este tipo de información. La información que tenía es realmente diferente de la información que queremos poner en este libro", explicó Plantey a Paralympic.org.

“Mucha gente tiene preguntas realmente básicas como: 'Si quiero acostarme con una mujer, ¿cómo puedo hacerlo?' o mencionan temores sobre su discapacidad. Por ejemplo, '¿Cómo puedo pasar de mi silla de ruedas a la cama?'. Cosas simples que podemos responder basándonos en cómo lo hago yo o lo hace otra persona”, añadió.

Juntos, comparten experiencias, ofrecen consejos, y charlas con expertos en la materia.