El rey alemán del bobsleigh, Francesco Friedrich, y su misión de romper récords en Beijing 2022

Francesco Friedrich renació de las cenizas de una desastrosa actuación en Sochi 2014 para liderar el renacer del bobsleigh alemán.

Su debut olímpico en Sochi 2014 coincidió con la peor actuación del bobsleigh alemán en medio siglo en unos Juegos de Invierno, donde la gran potencia de este deporte no logró una sola medalla.

Friedrich, o Franz, como también es conocido, usó esa decepción de acabar 8º en el bobsleigh doble y 10º en el bobsleigh a cuatro como combustible para devolver a su país al lugar que le corresponde en este deporte. Y así, en la República de Corea, Alemania ganó un oro y una plata en la modalidad a cuatro, un oro en el bobsleigh doble masculino y otro en el femenino.

“Franz es un talento de los que solo se ve una vez cada cien años. Tiene todo lo que se necesita para hacer historia en este deporte; es capaz de dejar atrás sus errores y sacar buenas conclusiones de ellos”, dijo su entrenador Gerd Leopold en 2015, cuando Francesco ganó su segundo título mundial de bobsleigh doble en Winterberg.

Las palabras de Leopold fueron proféticas, y el talentoso Friedrich cumplió lo que prometía desde muy joven.

Desde Sochi 2014, Friedrich ha irrumpido como uno de los grandes pilotos de bobsleigh de todos los tiempos, ganando dos oros en PyeongChang 2018 y 11 títulos mundiales. Beijing 2022, donde de nuevo parte como favorito, es el siguiente capítulo en su historia.

Francesco Friedrich Foto por 2014 Getty Images

Sus inicios

Friedrich ha demostrado un talento natural para pilotar un trineo y un apetito insaciable para subir a lo más alto del podio desde muy joven. Con 20 años ya ganó un oro en el bobsleigh doble masculino y una plata en la modalidad a cuatro en el Mundial Júnior de 2011.

En su ascenso meteórico, solo dos años más tarde, en St. Moritz 2013, se convirtió en el piloto más joven en ganar el oro en bobsleigh doble en un Mundial absoluto .

"Ahora estoy entre los mejores”, anunció Friedrich.

La progresión se frenó en Sochi 2014, pero de alguna forma lograría convertir aquella primera experiencia olímpica en una motivación para dominar el deporte durante los siguientes ocho años.

Alcanzando nuevas alturas

Desde Sochi, Friedrich ha dominado este deporte, batiendo récords y elevando el listón para todos sus rivales.

Entre sus muchos logros, el mayor sigue siendo el doble oro en PyeongChang 2018, algo que solo otros cinco pilotos habían conseguido antes que él en los Juegos Olímpicos de Invierno.

En el bobsleigh doble masculino, Friedrich y su compañero Thorsten Margis compartieron el oro con el canadiense Justin Kripps. Los alemanes eran quintos después de las dos primeras mangas, pero batieron el récord de la pista en la tercera y recortaron un puñado de centésimas en la última para empatar por el primer puesto.

No hubo esa igualdad en el bobsleigh a cuatro, donde el trineo alemán marcó el mejor tiempo en tres de las cuatro rondas para ganar por más de medio segundo.

Friedrich no ha perdido un Mundial de bobsleigh doble desde 2013 y tras el conquistado en Altenberg en 2021 ya suma siete consecutivos. Nadie ha conseguido algo así, y ha sido igual de impresionante en el bobsleigh a cuatro, donde ha ganado el oro en los últimos oros mundiales.

En 2021 Friedrich cuajó una de las temporadas más dominantes de cualquier atleta en cualquier disciplina, ganando todas menos una de las 40 mangas que disputó.

El hombre a batir

El alemán indomable no ha dado muestras de bajar el pistón en el camino a Beijing 2022.

Friedrich, invicto en 2021, sufrió una sorprendente derrota en la Copa del Mundo de bobsleigh doble al comienzo de este año con un 12º puesto en Sigulda (Letonia). Fue su peor resultado desde 2017, pero no impidió que ganara su quinto título.

El pleno también se le escapó por la mínima en la Copa del Mundo de bobsleigh a cuatro, donde también ganó siete de las ocho pruebas, pero a pesar del segundo puesto sumó su cuarto título en esta disciplina.

Friedrich es el gran favorito al título en Beijing 2022 y aspira a convertirse en el primer hombre que gana los dos oros olímpicos seguidos en las dos disciplinas.

Tras la disputa de las dos primeras mangas del bobsleigh doble, sus principales rivales son su compatriota Johannes Lochner, segundo a 0.15 segundos, y Rostislav Gaitiukevich (ROC), tercero a 0.94. Gaitiukevich fue el hombre que se llevó la victoria en ese único evento de la Copa del Mundo que no dominó Friedrich.

Por su parte, en el bobsleigh a cuatro, el único que ha logrado derrotar al alemán ha sido Oskars Kibermanis (Austria) en la Copa del Mundo, demostrando que hasta Friedrich puede perder llegado el día.

Pero el alemán lleva en el ADN romper récords, y aspira a hacer lo mismo en Beijing 2022.

“Doy el máximo en cada carrera. Al principio, los récords no me interesaban”, aseguró Friedrich a Olympics.com. “Pero ahora que estamos mejorando, claro que miras a los récords como una motivación. Pero mi meta para Beijing son los dos oros. Nos hace felices batir récords, pero no debemos perder de vista el objetivo”.