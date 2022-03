Donovan Carrillo vuela hacia el Mundial de Montpellier: "Mi objetivo es mejorar mi marca de Beijing 2022"

Cuando todavía está digiriendo su éxito histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el patinador artístico mexicano Donovan Carrillo vuelve a hacer las maletas con la ilusión de seguir construyendo sobre sus prometedores resultados.

Ha podido descansar desde que que regresó de Pekín, pero el jueves 17 de marzo despega su avión hacia el Campeonato del Mundo, que se celebra del 21 al 27 de marzo en Montpellier, Francia.

"Mi principal objetivo es mejorar el resultado de Beijing, en las prácticas se me ha dado muy bien. Estoy muy motivado y no hay límites", dijo el patinador de 22 años el domingo durante una charla en Instagram Live con @juegosolimpicos.

En esa conversación, Carrillo respondió las preguntas más variopintas de sus seguidores: le preguntaron por consejos motivacionales para los patinadores mexicanos que están empezando y hasta por su helado favorito.

La curiosidad por Donovan Carrillo sigue creciendo mientras él trabaja por seguir cosechando éxitos, comenzando por su inminente cita en Montpellier.

En una estancia de su casa de Guanajuato, sonriente y rodeado de sus dos perros, Dalí y Tara, en la charla podría parecer que la vida de de Donovan Carrillo ha regresado a una cierta calma tras el torbellino que supuso Beijing 2022.

Allí hizo historia al convertirse en el primer mexicano en 30 años que logró competir dentro de su disciplina y conseguir el puesto 22º en la clasificación, compitiendo entre los mejores del mundo.

Pero esa calma es muy relativa cuando 1300 personas procedentes de toda Latinoamérica tienen las ganas de conectarse a Instagram para saber más de ti.

"Ser conocido nunca fue un propósito", comenta. "Ha sido una consecuencia por lo que he logrado. Trato de aprovechar este momento al máximo a la vez que trato de centrarme en lo próximo, que ahora es Milano Cortina 2026".

En su día a día se nota también que las cosas han cambiado tras su participación en Beijing 2022. "Ahora a la vuelta, en el centro comercial donde patino, las personas me paran, me reconocen, me dan consejos. Eso antes no sucedía, antes podía ir a las tiendas y curiosear como uno más".

Su consejo para patinadores principiantes

Los seguidores de Carrillo lanzaron todo tipo preguntas: "¿Cuál es el plato que no perdonas cuando llegas a tu casa?", "¿vas al psicólogo?", "¿cómo te involucras en la confección de tus trajes ?", "¿cuál es tu helado favorito?", "¿qué consejo motivacional le darías a los patinadores mexicanos que están comenzando?".

La curiosidad de sus seguidores hacia Donovan parece ilimitada. Pues bien, el helado favorito de Donovan es la nieve de limón, el plato que no perdona es la torta ahogada. "Ese es el platillo imperdonable cuando voy a Guadalajara a ver a mi madre. Consiste en pan con carne y frijoles, ahogados en una salsa roja con un poco de picante", comenta Donovan.

Para él es "primordial" trabajar con un psicólogo deportivo y especialista. "Es algo que recomiendo a todos, no solo a los deportistas. Es algo que me hace mucho bien".

Sobre sus trajes, comentó que siempre hacen alguna participación con algún diseñador. "Anteriormente me los hacían en Querétaro. En esta ocasión el del programa corto me lo hizo un diseñador de Guadalajara, mi ciudad natal. Fue todo un reto. Poca gente lo sabe pero lo hizo solo con dos semanas de anticipación. Me llegó y dos días después me fui a Pekín".

"Trato de involucrarme en el proceso para sentirme cómodo, hacerlo mío y que me empodere. El traje del programa corto es el más complejo que he llevado en toda mi carrera. Lo vi y fue amor a primera vista".

El consejo de Donovan para los que están empezando y aspiran a seguir sus pasos es que trabajen duro y no se rindan hasta estar satisfechos con lo que están haciendo. "A mí me dijeron muchísimas veces que, como mexicano, mi sueño de patinar sobre hielo era loquísimo. Pero siempre traté de cumplirlo".

"La gente se llegaba a reír de mí cuando decía lo que quería hacer. Pero tomé como motivación esos comentarios negativos para demostrar que sí podía".

Hanyu Yuzuru durante la gala de exhibición en Beijing 2022. Foto por 2022 Getty Images

Hanyu Yuzuru y sus rituales al estilo Nadal

Compartir con sus ídolos y tener incluso la oportunidad competir contra ellos ha sido un honor para el mexicano y también un gran aprendizaje.

"Con Nathan Chen compartí mi primer internacional júnior y ya se veía el talento que tenía. También para mí fue el momento de toparme con la realidad y el gran nivel deportivo que hay y me di cuenta de cuánto tenía que trabajar".

De sus días en Pekín se queda con la cercanía que se genera comiendo en los mismos comedores y durmiendo en la misma Villa. "Hay mucho que aprender: cómo calientan, por ejemplo. Al poder compartir con ellos en los comedores te das cuenta que tienen rutinas y hay menos secreto alrededor de eso".

También tuvo la ocasión de observar de cerca a Hanyu Yuzuru, cuya personalidad fascina a muchos. Carrillo no es una excepción.

"Él es una persona con una personalidad muy particular y mística. Tiene muchos rituales y ciertos guiños. Me recuerda a Rafa Nadal, con su rutinas para poder jugar su partido, que yo creo que le ayudan baste, que le han ayudado a hacer historia en su deporte".

Aprendiendo de esos maestros, dice que de cara a Milano Cortina 2026, tratará de añadir más dificultad a sus rutinas. Así, con el tiempo, aspira a ascender puestos en la clasificación.

"Quiero aproximarme al top 15, luego al top 10, al top 5 y luego quien sabe qué cosas pueden sorprendernos".

Por ahora el patinador que robó el corazón a México continúa su camino hacia la cima en el Mundial de Montpellier.