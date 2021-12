Diez momentos para recordar: el club de las primeras (y únicas) veces

Latinoamérica cada vez tiene más presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno. Argentina, que alcanzará las 20 participaciones en Beijing 2022, es el principal estandarte, pero hay otras naciones que en los últimos años se están haciendo notar. Es el caso de Chile (que en 2018 llegó a las siete presencias olímpicas en Juegos de Invierno) o México (con nueve en total).

Sin embargo, hay otros países latinos para los que el gran éxito fue clasificar al menos una vez.

Existe un selecto club: el de las primeras y únicas veces en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lo forman Ecuador, Guatemala, Uruguay, Paraguay y Honduras.

¿Cómo fueron aquellas veces? Olympics.com las recuerda.

Ecuador, PyeongChang 2018

Klaus Jungbluth se convirtió en la última edición de los Juegos Olímpicos de Invierno en el primer ecuatoriano en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Pero no solo marcó un hito de esta manera, sino que, en el proceso de hacer realidad su sueño, tuvo que batir obstáculos como no contar con una Federación en su país, ni siquiera nieve.

De hecho, 'tardó' en debutar en un Mundial, y lo hizo en 2017, solo un año antes de los Juegos Olímpicos.

El primer abanderado ecuatoriano en unos Juegos de Invierno finalizó en la 108ª posición en la prueba de 15 km estilo libre de esquí de fondo, a 20 minutos del ganador, el suizo Dario Cologna.

Ahora tiene en su punto de mira salir del club de las primeras y únicas veces y clasificar para Beijing 2022.

Guatemala, Calgary 1988

Tres décadas antes del debut de Ecuador en unos Juegos de Invierno llegó el de Guatemala, y no lo hizo con un solo deportista, sino con seis, y con la peculiaridad de que entre ellos había dos parejas de hermanos.

Los atletas que pusieron a Guatemala en el mapa de los Juegos de Invierno fueron Alfredo Rego (abanderado, esquí alpino); los hermanos Carlos Andrés y Christian Bruderer (esquí alpino); los hermanos Dag y Ricardo Burgos (esquí de fondo); y Fiamma Smith (esquí alpino).

Desde entonces, el país guatemalteco no ha vuelto a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Uruguay, Nagano 1998

El esquí alpino fue de nuevo el modo para que otro país latino debutara en los Juegos de Invierno: Uruguay. Y lo hizo de la mano de Gabriel Hottegindre, que además fue el más joven en participar en este deporte en esta edición olímpica, con 18 años.

Hottengindre, de madre uruguaya y padre francés, labró una buena actuación, con una 24ª plaza en eslalon.

Como único participante, fue también abanderado. "Fue un poco raro para mí, ya que no estaba nada acostumbrado a la ceremonia y creo que no me di cuenta que había un estadio lleno. Me hizo gracia que desfilaba justo adelante del equipo más grande, Estados Unidos", recordó Hottengindre años después para el medio Fútbol Uruguay.

Solo un año después de los Juegos, decidió retirarse del esquí profesionalmente, pero una vez ya habiendo hecho historia olímpica para Uruguay.

Paraguay, Sochi 2014

Julia Marino hizo vibrar a Paraguay por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno, en Sochi 2014, donde participó en esquí acrobático con solo 21 años.

Si bien Paraguay no cuenta con una gran tradición de deportes de invierno, Marino vive en Estados Unidos desde antes de cumplir un año. A pesar de ello, decidió representar a Paraguay, su nación natal, en los Juegos de Invierno. “Tenía buenas chances de clasificar para el equipo olímpico estadounidense, pero sentía que esta era mi oportunidad para ser vista en un escenario mundial y me pareció que si iba en representación de Paraguay era una gran manera de devolverle algo al país donde nací”, declaró a la BBC tras clasificar.

“Estoy tan orgullosa de representar a mi país de origen, es un honor enorme ser la primera paraguaya en unos Juegos Olímpicos de Invierno”, prosiguió en la entrevista.

Marino firmó una 17ª posición en Sochi, y la única participación de Paraguay... hasta el momento.

Honduras, Albertville 1992

También una mujer, en este caso Jenny Palacios, fue la encargada de que Honduras debutara en los Juegos Olímpicos de Invierno; una participación que nunca ha repetido. Lo hizo en Albertville 1992, cuando participó en tres eventos de esquí de fondo: 15 kilómetros, 5 kilómetros y persecución 5/10 kilómetros.

El mejor resultado de Palacios-Stillo, que fue abanderada, fue una 50ª posición en 15 kilómetros.