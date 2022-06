Día Olímpico 2022: ¿Qué significan los Juegos para las estrellas del deporte latino y español?

Daniel Dhers (Venezuela) / BMX freestyle (plata en Tokio 2020)

Durante el Madrid Urban Sports, celebrado hace dos semanas, el medallista de plata olímpica en BMX freestyle, Daniel Dhers, quiso sumarse a la celebración del Día Olímpico 2022.

"Los Juegos Olímpicos para mí significan unión, significan alegría, significan poder de superación. Porque ir a unos Juegos Olímpicos no es nada fácil. La cantidad de trabajo que hay que poner para llegar y luego tratar de ganar una medalla es increíble. Hay años de trabajos detrás y eso es lo que lo que siento que significan los Juegos Olímpicos: representan la cantidad de trabajo para poder lograr tus metas y la disciplina", explicó el venezolano.

Pero además, Dhers ve los Juegos Olímpicos como un momento en el que el mundo se une por la paz.

"Todo el mundo tiene su opinión política, sus diferencias religiosas, su diferencia en ámbitos sociales. Pero cuando están los Juegos Olímpicos, todo el mundo se une y es algo muy, muy bonito. Es algo que me ha encantado viniendo de Venezuela, que es un país difícil y políticamente dividido. Ha sido muy bonito poder ver que las personas se han unido para poder apoyar a sus atletas venezolanos".

"Los Juegos Olímpicos contribuyen a la paz porque la gente se enfoca mucho en lo que es el deporte. El deporte genera la posibilidad de oportunidad, genera la posibilidad de que las personas se dediquen a algo bonito, que se dediquen a la sociedad, que se dediquen a las cosas buenas", sentenció.

Angelo Caro (Perú) / Skateboarding (5º en Tokio 2020)

Preparado para comenzar el proceso de clasificación hacia los que serían sus segundos Juegos Olímpicos, los de París 2024, el joven Angelo Caro expresa la importancia que tuvo estar en el debut del skateboarding en Tokio 2020 y ser imagen y ejemplo de resiliencia.

"Fue muy importante. Fue muy emotivo también para muchas personas cuando me vieron caerme y volverme a levantar. A pesar de la mala que tuve al principio, pude terminar muy bien. Eso fue muy importante para muchos peruanos y para mucha gente que se siente representada por mí".

B-Girl Furia (España) / Breaking

El breaking, que hará su debut olímpico en París 2024, aunque esté basado en las batallas de B-boys y B-girls, también representa la unión entre deportistas.

Así lo explica B-girl Furia, de España, que en estos momentos forma parte del top10 mundial.

"Aunque estemos batallando, siempre lo hacemos desde el respeto y el amor. Lo que pasa en la pista, se queda en la pista".

Kenneth Tencio (Costa Rica) / BMX freestyle (4º en Tokio)

Kenneth Tencio, rider de BMX freestyle y que se quedó a las puertas del podio en Tokio 2020, también pudo valorar en primera persona, en el debut de su deporte en los Juegos, qué significa estar ahí; y, como tantos otros, destacó la unión que se vive.

"Para mí los Juegos Olímpicos significan y representan esa unión de los guerreros de la sociedad. El deporte en la sociedad es algo que la gente tal vez no dimensiona y es un momento de inspiración para todos los países. Un momento de unión, significa ese momento en el que todos llegamos, nos preparamos para estar ahí y eso inspira a muchas personas, inspira a muchos niños y no solo en el deporte, sino en todo lo que hacemos. Es un evento único y es como una graduación de tu carrera deportiva", reflexiona.

"Los Juegos Olímpicos unen a las personas de todos los países. Nos reunimos, compartimos una pasión por el deporte, compartimos un sentimiento por lo que hacemos y creo que eso es lo que más atrae a todas las personas. Además, es muy inclusivo, hay todo tipo de deportes, entonces eso nos ayuda mucho a unirnos con un mismo sentimiento por el deporte".

Ese sentimiento no se limita solo al deporte, sino que Tencio también ve los Juegos como uno de los motores para la paz: "El deporte y los Juegos Olímpicos para mí también representan paz, porque como es un momento de unión, ahí no se trata de colores, no se trata de origen, no se trata de país, se trata simplemente de dar lo mejor de ti".

Niko Shera (España) / Judo (x2 campeón del mundo)

Los Juegos Olímpicos no solo tienen impacto a nivel global, sino también en las carreras de muchos deportistas.

Es el caso de Nikoloz Sherazadishvili. El dos veces campeón del mundo de judo de hecho empezó en su deporte gracias a ellos.

"Los Juegos Olímpicos son algo especial. Yo prácticamente empecé a hacer judo gracias a ellos. Yo soy de Georgia y en los Juegos de Atenas 2004 un georgiano [Zurab Zviadauri] fue campeón olímpico en judo. Y me acuerdo de esa sensación de decir 'Yo también quiero ser campeón olímpico'. Me di cuenta de que los Juegos Olímpicos eran algo muy grande", reconoce.

Así, el español de origen georgiano años después llegó a los Juegos de Tokio 2020 y, aunque allí no pudo lograr medalla, 'Shera' ya tiene su mirada puesta en París 2024.

