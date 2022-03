Día Internacional de la Mujer 2022: si ella puede creerlo, puede serlo

Cuando creemos en nosotros mismos, y en los demás, podemos hacer posible lo imposible.

Los atletas de todo el mundo que participaron en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 demostraron una y otra vez el poder de la fe y lo que puede conseguirse cuando se pone a prueba en el deporte.

Mientras el mundo se une para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Olympics.com pone en relieve a las mujeres olímpicas que nos han emocionado con su talento, su fuerza y su fortaleza mental, recordándonos lo que se puede conseguir si creemos.

Desde grabar sus nombres en los libros de historia del deporte con hazañas que rompen récords hasta inspirar a mujeres jóvenes y niñas de todo el mundo, las atletas de todas los deportes de invierno ofrecieron momentos que serán recordados por las generaciones venideras.

1- Ailing (Eileen) Gu – La adolescente que hace historia motivada por los demás

Ailing (Eileen) Gu tuvo un debut olímpico que seguramente será considerado como uno de los más grandes.

La esquiadora acrobática de 18 años, nacida y criada entre California y Pekín, conquistó a legiones de aficionados de todo el mundo al conseguir el oro en big air y halfpipe, además de la plata en slopestyle.

Sus tres podios la convierten en una mujer que bate récords. Actualmente es la primera y única esquiadora acrobática que ha conseguido tres medallas olímpicas en unos mismos Juegos Olímpicos.

Aunque es un trozo de historia al que se aferra con fuerza, no es lo que impulsa a la esquiadora acrobática a conseguir sus objetivos.

En la competición femenina de big air, sabía que tenía que dar el máximo para conseguir el título: "¿Debo mejorar mi anterior (carrera) e ir por la plata o debo sacar este truco que nunca había hecho antes e ir por el oro?", dijo Gu revelando su monólogo interno antes del run final.

"En mi cabeza, quería representarme a mí misma y a este estilo competitivo del que me enorgullezco y del que deseo esforzarme e impulsar al deporte".

"Incluso si no lo conseguía, sentí que enviaría un mensaje al mundo y, con suerte, animaría a más chicas a romper sus propios límites. Ese era mi mayor objetivo en mi último run".

Y así fue, la estrella china sacó un doble cork de izquierda 1620 para dejar a la competencia, y al mundo, boquiabiertos. Al mismo tiempo, ganó el oro y demostró lo que la confianza en una misma, dirigida de la manera correcta, puede hacer cuando más se necesita.

2- Elana Meyers Taylor – Madre, defensora y la atleta negra más condecorada de la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno

Cuando Elana Meyers Taylor consiguió el bronce en bobsleigh a dos femenino en el Centro Nacional de Deslizamiento de Yanqing, reescribió la historia.

Tras conseguir la plata en la prueba inaugural de monobob cinco días antes, la madre de 37 años se convirtió en la atleta negra más condecorada de la historia de los Juegos de Invierno.

"Esto ha sido el sueño de los sueños", dijo Meyers-Taylor a Olympics.com al reflexionar sobre su experiencia en Beijing 2022.

"No tenía ni idea de que esto fuera posible. Así que llegar al otro extremo y tener dos medallas (no son de oro), pero se sienten como medallas de oro. Puede que no parezca oro, pero en mi corazón brillan aún más".

Aunque ahora se sienta orgullosa con su feliz final olímpico, tres semanas antes Meyers Taylor no sabía ni siquiera si iba a competir.

La estadounidense dio positivo por COVID-19 al aterrizar en Pekín, por lo que fue puesta en cuarentena y perdió la oportunidad de ser la abanderada de su país en la Ceremonia de Apertura.

"Definitivamente no fue fácil", explicó Meyers Taylor detallando cómo lloraba aislada apoyándose en su marido, Nic Taylor, para que la consolara mientras él mantenía firme su creencia en ella.

Todo ello "mereció la pena" cuando la estrella del bobsleigh se colgó una medalla olímpica al cuello, y su segundo puesto en la prueba de monobob femenino tuvo un sabor especialmente dulce.

La inclusión de la prueba de monobob en el programa olímpico había sido la visión a largo plazo de Meyers Taylor y de su compañera de equipo Kaillie Humphries.

"Es importante por un par de razones", dijo la estadounidense. "En primer lugar, porque da a las mujeres dos oportunidades de medalla en los Juegos Olímpicos. Tener eso, y estar al mismo nivel que los hombres, tener esas dos oportunidades es un paso más hacia la igualdad".

"La otra cosa es que con el monobob, como todos los trineos son iguales, se limita mucho la ventaja del equipo, y permite que entren muchos más países en liza".

Elana Meyers Taylor, del equipo de Estados Unidos, posa durante la ceremonia de entrega de medallas de bobsleigh femenino. Foto por Getty Images

3- Lindsey Jacobellis - Cómo el perdón y el amor propio condujeron a un final dorado

Una celebración antes de tiempo le costó a Lindsey Jacobellis el oro en snowboard cross en Turín 2006. "Recibí muchas críticas y cartas de odio. Fue mucho para una joven deportista", dijo a Olympics.com.

En los Juegos Olímpicos que siguieron, la atleta de snowboard cross más condecorada de todos los tiempos nunca estuvo tan cerca. Se salió de la pista en Vancouver 2010, se cayó en Sochi 2014 y se quedó fuera de las medallas en PyeongChang 2018.

Luego llegó Beijing 2022.

Era el quinto intento para esta mujer de 36 años, pero con la edad llega la sabiduría, y con el tiempo llega la creencia y la comprensión, y en esta ocasión Jacobellis estaba más que preparada:

"Fue solo una cosa. No te define", continuó Jacobellis explicando cómo fue capaz de superar las pesadillas de Italia. "Me llevó un tiempo creerlo y aceptarlo y estar bien con ello. Y fue parte de, ya sabes, perdonarme a mí misma y aprender".

"Definitivamente tomé una táctica diferente al llegar a estos últimos Juegos Olímpicos porque quería que fuera divertido. Quería que fuera mi experiencia y no como los medios de comunicación querían que fuera. Y creo que opté por cuidarme, y creo que definitivamente valió la pena".

La atleta, de 36 años, se impuso en la categoría femenina para conseguir por fin su tan ansiado oro. Pocos días después, ganó su segunda medalla de oro olímpica junto al veterano snowboarder Nick Baumgartner, cuatro años mayor que ella.

"Te quitas mucha presión de encima cuando tienes a alguien como Lindsey en la puerta después de ti", dijo Baumgartner.

4- Vicky Wright – La enfermera de Covid que se convirtió en medallista de oro olímpica

En marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 colocó su cerco sobre el mundo, la curler británica Vicky Wright no lo pensó dos veces a la hora de dar el siguiente paso.

Esta joven de 28 años, que trabaja como enfermera en el Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) del Reino Unido, dejó su pista de patinaje en Canadá para volver a ser enfermera a tiempo completo en el Forth Valley Royal Hospital de Escocia.

Su sala hospitalaria había sido reservada para el COVID-19, lo que significaba que estaba en primera línea mientras el virus hacía estragos.

Al acercarse los Juegos Olímpicos, Wright pasó a trabajar a tiempo parcial para poder entrenar. Su último turno terminó a principios de enero, justo un mes antes de que empezaran los Juegos.

Ahora, después de sus hazañas para ganar la medalla de oro como parte del equipo Muirhead, Wright regresó a casa como una doble heroína. Primero por su trabajo durante la pandemia y segundo, como una de las únicas medallistas británicas en Beijing 2022.

Aunque compaginar ambas cosas fue todo un reto, la curler cree que ser capaz de hacer ambas cosas la convirtió en una mejor persona. En declaraciones a Press Association, Wright explicó cómo compaginar su carrera profesional y deportiva:

"Me siento afortunada de tener lo mejor de ambos mundos. Si tengo un mal día en el hielo, voy a trabajar y me doy cuenta de que mi vida está bien, hay mucha gente que está peor que yo".

"Si tengo un mal día en el trabajo, tengo que centrarme en el curling, lo cual es gratificante para mí".

"Creo que me mantiene con los pies en la tierra y soy capaz de hacer ambas cosas".

Vicky Wright, del equipo británico de curling, en acción sobre el hielo en Beijing 2022. Foto por 2022 Getty Images

5- Sofia Goggia – De las cenizas de la lesión a una de las mayores remontadas olímpicas de todos los tiempos

La esquiadora alpina italiana Sofia Goggia fue todo un modelo de resiliencia cuando consiguió la plata en el descenso femenino de Beijing 2022: ocurrió solo 23 días después de que un terrible accidente dejara a la defensora del título, de 29 años, con el ligamento cruzado dañado y la pierna izquierda fracturada.

La defensora del título olímpico ya había desafiado las expectativas cuando se plantó en la puerta de salida del Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing.

Pero aún así se las arregló para dar un paso más.

Gracias a la fuerza de la fe, superó el dolor paralizante y terminó a 0,16 segundos de la ganadora final y campeona mundial suiza, Corinne Suter, para conseguir la plata olímpica.

"¡Sí!", rugió la italiana al cruzar la línea de meta, después de lo que más tarde calificó como "el mayor reto" de su vida.

Hubo días después de su lesión en los que le costaba incluso levantarse de la cama, por no hablar de caminar.

Su llegada al podio no solo hizo llorar de orgullo a la leyenda del esquí alpino y mentora Lindsey Vonn, sino que para la italiana fue la prueba de que todo es posible si se cree en uno mismo.

Tan fortalecida estaba Goggia por lo que logró, que un día después empezó a hablar de su próxima misión: ganar un Globo de Cristal.

"El foco ya está puesto en la Copa del Mundo porque hay que ganar un Globo en descenso", continuó Goggia. "Estoy al frente de la clasificación y seguro que voy a dar todo lo que tengo para conseguir este objetivo".

6- Erin Jackson – La primera mujer negra campeona olímpica de patinaje de velocidad

Ni siquiera los guionistas de Hollywood podrían haber concebido una historia olímpica mejor que la de Erin Jackson.

La joven de 29 años del equipo de Estados Unidos consiguió el oro en la prueba de 500m de patinaje de velocidad femenino y, al hacerlo, se convirtió en la primera mujer negra en ganar un título olímpico de patinaje de velocidad.

"Ojalá pudiera describir lo que siento", dijo Jackson después, sin palabras para lo que acababa de suceder. "Esta medalla significa mucho. Han sido un par de años duros y un comienzo de año difícil".

Parte de la adversidad a la que aludía la número uno del mundo ocurrió en los trials (o pruebas de clasificación) de Estados Unidos.

Jackson resbaló durante la carrera decisiva de los 500m y terminó tercera. Solo las dos primeras patinadoras obtenían una plaza olímpica en la prueba.

En un extraordinario acto de bondad, su compatriota Brittany Bowe (que había terminado en primer lugar) renunció a su plaza. La tres veces olímpica, que ya estaba clasificada para sus especialidades, los 1000 y los 1500m, creía en Jackson y en sus capacidades, por lo que hizo lo posible para que su compañera de equipo pudiera acompañarla en los Juegos Olímpicos: "Pensé que se lo había ganado y que se lo merecía por su rendimiento en las cuatro primeras Copas del Mundo", declaró Bowe a Olympics.com al explicar su decisión de renunciar a su plaza.

"Para nosotras, es obvio que estamos ahí compitiendo solas, y lo estamos haciendo en un deporte individual. Pero creo que este resultado pone de manifiesto que es mucho más grande que una sola persona, y me siento agradecida de estar en el punto de mi carrera en el que tengo la oportunidad de dar eso a alguien más".

"Sería un pecado no tener a Erin allí en Beijing 2022. Y, ya sabes, es más grande que yo. Es por el equipo de Estados Unidos, es por Erin".

Pero el factor sorpresa de la historia de Jackson no termina ahí. La de Florida empezó a patinar sobre hielo hace solo seis años.

Antes de eso, Jackson era una patinadora en línea hasta que un encuentro fortuito entre la madre de Jackson y Renee Hildebrand (una destacada entrenadora de patinaje de velocidad) cambió la trayectoria profesional de la estadounidense.

Ahora es campeona olímpica.

"Espero que tenga un efecto y que podamos ver a más minorías, especialmente en Estados Unidos, saliendo y probando algunos de estos deportes de invierno", dijo Jackson después de ganar el oro. "Solo espero ser siempre un buen ejemplo".

La medallista de oro Erin Jackson disfruta del momento tras recibir su medalla en Beijing 2022 Foto por 2022 Getty Images

7- Zoi Sadowski-Synnott – La pionera neozelandesa inspira a la próxima generación

Ganar la primera medalla de oro olímpica de tu país es sin duda una forma de llamar la atención de todo el mundo.

Y la estrella del snowboard Zoi Sadowski-Synnott hizo eso mismo por Nueva Zelanda cuando, en su último run, consiguió el título en la competición de slopestyle femenino.

La joven de 20 años planchó un par de dobles corks antes de realizar un enorme giro de 1080 para superar a la estadounidense Julia Marino.

Sadowski-Synnott admitió más tarde que su último salto le costó "todo" lo que tenía dentro para aterrizar, y fue una hazaña reconocida por sus rivales.

Al levantarse, Marino y la eventual medallista de bronce, Tess Coady, saltaron sobre la neozelandesa, celebrando su histórica victoria en un maravilloso momento de empoderamiento femenino que reflejó la singular amistad dentro de las atletas de esquí acrobático.

Cuando Sadowski-Synnott consiguió días después una plata en big air, la neozelandesa prácticamente confirmó su condición de nueva cara del snowboard femenino, y es una responsabilidad que asume con orgullo: "Espero haber inspirado a muchas chicas para que intenten superar sus límites y se diviertan con ello, porque no hay límite para lo que se puede hacer".

8- Arianna Fontana – Cómo l'Angelo Biondo se convirtió en la patinadora de pista corta más condecorada de la historia

Arianna Fontana ha consolidado su estatus como la mejor patinadora de velocidad en pista corta de todos los tiempos tras conseguir tres medallas en Beijing 2022 (una de oro y dos de plata), ampliando su registro a un total de 11.

Con esta cifra supera a otros grandes de este deporte, como Victor An y Apolo Ohno, que tienen ocho cada uno.

"Es increíble", confirmó Fontana a Olympics.com en Pekín.

¿Cómo puede seguir motivada una atleta de tanto éxito?

La italiana admite que es un reto, pero que es un reto entre ella y nadie más: "Tengo mis motivaciones. Pero es un reto. Estar aquí [Beijing 2022] era un reto conmigo misma. No me gusta perder, aunque sea un reto contra mí misma. Hago todo lo que puedo para superarlo, para vencerme a mí misma".

"Así que, aunque a veces dijera: 'No quiero entrenar' o 'Quiero abandonar', yo decía: 'No Ari, cállate. Sal de la cama y ve a entrenar'".

Hablando de su yo más joven y de lo que diría ahora si viera lo que Fontana ha conseguido en su carrera, la icono de la pista corta estaba segura de que estaría impresionada: "Cuando era una niña, nunca pensé que iba a estar aquí hoy con 11 medallas".

"Espero que esa niña, si hay forma de que me vea ahora... espero que se sienta orgullosa de lo que hemos conseguido".

9- Mialitiana Clerc – La pionera de Madagascar sigue brillando

Mialitiana Clerc hizo historia por primera vez en PyeongChang 2018 cuando, con tan solo 16 años, se convirtió en la primera esquiadora olímpica de la nación africana en competir en unos Juegos de Invierno.

Nacida en Madagascar, fue adoptada por una pareja francesa y se trasladó a Francia con un año de edad; allí descubrió el esquí alpino.

Después de ascender en la competición a los 15 años, Clerc tomó la decisión de representar a su país natal en la competición con la intención de inspirar a los ciudadanos de su país de origen.

Antes de Beijing 2022, Clerc declaró a Olympics.com que su objetivo para los Juegos Olímpicos era terminar entre los primeros 40. Aunque no llegó a su objetivo (41ª en el eslalon gigante y 43ª en el eslalon), la única representante femenina de África en la República Popular de China se mostró satisfecha con su esfuerzo.

Había regresado a la competición dos meses antes de los Juegos Olímpicos, después de que una lesión la dejara fuera de juego durante la mayor parte de 2021. Dijo a BBC Sport Africa: "Debería estar orgullosa. Son buenos lugares para mí, porque estoy volviendo de una lesión, así que no tuve mucho tiempo para entrenar para algunas carreras y para prepararme para los Juegos Olímpicos".

Ahora, de vuelta a los esquís y con una segunda participación olímpica en su haber, Clerc se centra en su próximo gran objetivo: subir al podio de la Copa del Mundo.

Si logra su sueño, Clerc se convertirá en la primera atleta de Madagascar en conseguirlo, demostrando al mundo lo que es posible si se quiere: "Quiero inspirar a muchos africanos; quiero inspirar también a todas las mujeres negras. Quiero que persigan sus sueños y que si tienen alguna oportunidad de hacer un deporte o algo, la aprovechen y la disfruten".

10- Marie-Philip Poulin – La capitana de Canadá lidera desde el frente

Marie-Philip Poulin, icono del hockey sobre hielo, hizo honor a su apodo "Capitana Clutch" en Beijing 2022.

La canadiense, que ya cuenta con tres medallas de oro olímpicas en cuatro finales olímpicas consecutivas, marcó dos goles en el partido por la medalla de oro para derrotar a su eterno rival, el equipo de Estados Unidos, por 3-2 y recuperar el título olímpico tras haberlo perdido hace cuatro años.

"Es tan bueno", dijo la jugadora de 30 años tras el partido. "Esto es una redención".

Con una cuarta medalla de oro olímpica al cuello, la huella de Poulin en el hockey femenino es tangible. Los elogios a la jugadora no han dejado de llegar desde la victoria de su equipo, y casi todos los comentarios giran en torno a la capacidad de Poulin para dar un paso adelante y guiar a las demás para que crean en sí mismas.

Su compañera de equipo, Brianne Jenner, declaró a Olympics.com: "Lo que le hace tan especial es que no solo es una superestrella con el disco, sino también sin él, y una gran líder para nosotras. Estamos felices de seguirla a donde sea que nos lleve".

El seleccionador Troy Ryan se hizo eco de los sentimientos de sus jugadoras cuando se trató de su capitana: "Es una jugadora tan especial. Siempre me aseguro de prestarle atención porque probablemente es algo de lo que puedo aprender como entrenador".

Demostrando su compromiso con su equipo y con el fútbol femenino en general, Poulin rechazó recientemente una oferta para jugar en los Trois Rivières Lions de la ECHL, un equipo masculino.

Los representantes de Poulin, sin embargo, rechazaron la oportunidad insistiendo en que la heroína del equipo de Canadá quería seguir trabajando en el desarrollo del hockey femenino y en la creación de una liga femenina.

Poulin participó en el lanzamiento de la Asociación de Jugadoras Profesionales de Hockey (PWHPA por sus siglas en inglés) en 2019 tras el colapso de la Liga Canadiense de Hockey Femenino, y ha participado en sus partidos desde entonces.

Marie-Philip Poulin celebra tras ganar su tercera medalla de oro olímpica en Beijing 2022 Foto por 2022 Getty Images

Menciones honoríficas

Por supuesto, hubo más de 10 ejemplos de magia deportiva en Beijing 2022.

Gloria Kotnik recordó al mundo lo que significa no rendirse nunca cuando subió por fin a su primer podio en el eslalon paralelo de snowboard después de 137 carreras de la Copa del Mundo, 14 Campeonatos Mundiales y tres participaciones en los Juegos Olímpicos.

Al volver de su baja por maternidad, luchó con uñas y dientes para clasificarse para Beijing 2022 y se vio debidamente recompensada al conseguir el bronce.

Ashley Caldwell demostró el poder del espíritu olímpico al felicitar a su rival y ganadora del oro en la modalidad de aerials femeninos, Xu Mengtao, en una emotiva muestra de deportividad.

España vivió un momento olímpico inolvidable gracias a la snowboarder Queralt Castellet, que ganó la única medalla del país en el halfpipe femenino en Beijing 2022.

La deportista, de 32 años, quedó segunda por detrás de la estadounidense Chloe Kim y apenas pudo contener su emoción: "Todas las emociones estallaron al final", dijo a Olympics.com después.

"Aunque no empecé con buen pie, en el segundo run salió todo: los nervios, la presión, mis pensamientos sobre lo importante que es esto y, de alguna manera, también salió la fuerza".

En los Juegos de Invierno Beijing 2022 no faltaron mujeres inspiradoras en acción y aplaudimos a todas y cada una de ellas por su talento, su energía y su convicción, mostrándonos a todos el poder de la solidaridad y cómo ésta empieza desde adentro.