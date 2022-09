Cómo clasificar para el ciclismo en ruta de París 2024. El sistema de clasificación de los Juegos Olímpicos, explicado

El ciclismo ha formado parte del programa olímpico desde los primeros Juegos Olímpicos modernos que tuvieron lugar en Atenas en 1896, y es un deporte que tiene una fuerte historia en el país anfitrión, Francia.

Aunque el Tour de Francia sea lo primero que te venga a la mente cuando pienses en el ciclismo, los Juegos Olímpicos de París 2024 ofrecerán cuatro pruebas de ciclismo en ruta: las pruebas contrarreloj femeninas y masculinas y las carreras de ruta femeninas y masculinas.

Descubre todo lo que necesitas saber sobre el sistema de clasificación del ciclismo en ruta para los próximos Juegos Olímpicos.

LEER MÁS: París 2024: la clasificación olímpica comienza

¿Cuántos ciclistas en ruta competirán en París 2024?

Un total de 180 ciclistas (90 por género) correrán por los llanos y las subidas del recorrido de ciclismo en ruta de París 2024, y cuatro de ellos lo harán en su propio país: como nación anfitriona, Francia tiene asignadas dos plazas de cuota por género.

Cada CON puede clasificar un máximo de ocho atletas (cuatro por género), pero hay limitaciones específicas para cada prueba:

4 ciclistas por género por CON - máximo para la carrera de ruta

2 ciclistas por género por CON - máximo para la contrarreloj individual

Y al igual que ocurre con otras disciplinas de ciclismo, cualquier atleta que esté inscrito en otra disciplina de ciclismo tiene derecho a ser inscrito en ciclismo en ruta siempre que el CON haya obtenido una plaza de cuota en dicha prueba, que no se superen los límites de participación por CON y por prueba, y que se cumplan los requisitos de elegibilidad de los atletas.

Conoce los requisitos de elegibilidad aquí.

Todas las plazas de cuota se asignan a los CONs, y no a los atletas individuales.

LEER MÁS: Cómo clasificar para París 2024 en ciclismo en pista

¿Cuál es el camino de clasificación del ciclismo en ruta para París 2024?

Los procesos de clasificación para las carreras de ruta y las pruebas contrarreloj difieren significativamente. Sigue leyendo para conocer ambos:

Carreras de ruta masculinas y femeninas - máximo 88 cuotas por género

Las plazas 89 y 90 se asignan al país anfitrión. Si el país anfitrión ya se ha clasificado para una o dos plazas de cuota a través de alguna de las pruebas que se indican a continuación, la(s) correspondiente(s) plaza(s) garantizada(s) del país anfitrión no utilizada(s) se asigna(n) a través de la asignación final.

Hay tres maneras de clasificarse para las carreras de ruta: el Ranking Mundial de Ruta por Naciones de la UCI, el Campeonato Mundial de Ruta Élite 2023 y los Campeonatos Continentales 2023 (excepto para Europa y Oceanía).

Ranking Mundial de Ruta por Naciones de la UCI (80 atletas por género)

El Ranking Mundial de Ruta por Naciones de la UCI en octubre de 2023 (la fecha exacta está por definir) se basa en los resultados de las pruebas élite y sub-23 del calendario internacional de ruta de la UCI durante las 52 semanas anteriores.

Esta es la asignación por género:

CONs clasificados del 1 al 5: máximo de atletas por CON: 4 / Número total de atletas: 20

CONs clasificados del 6 al 10: máximo de atletas por CON: 3 / Número total de atletas: 15

CONs clasificados del 11 al 20: máximo de atletas por CON: 2 / Número total de atletas: 20

CONs clasificados del 21 al 45: máximo de atletas por CON: 1 / Número total de atletas: 25

Hay otro factor a tener en cuenta para Europa y Oceanía: la asignación mínima por continente. En el caso de que alguno de estos continentes no tenga al menos un CON representado, la(s) última(s) plaza(s) de cuota disponible(s) a través del Ranking Mundial de Ruta por Naciones de la UCI a partir de octubre de 2023 se asignará(n) al CON mejor clasificado de ese continente. Cualquier asignación de este tipo dará lugar a una reducción correspondiente (máx. una por CON) de las plazas en el orden inverso del Ranking Mundial por Naciones de la UCI, siempre que dicha reducción no dé lugar a que el continente del CON en cuestión pierda su única cuota.

Encuentra aquí el Ranking Mundial en Ruta de la UCI actualizado por naciones.

Campeonato Mundial de Ruta de la UCI 2023 Carrera de Ruta Élite (dos atletas por género)

Los dos CONs mejor clasificados que no obtengan ninguna plaza de cuota a través del Ranking Mundial en Ruta por Naciones de la UCI podrán obtener como máximo una plaza de cuota por género a través de la carrera en ruta del Campeonato Mundial en Ruta de la UCI de 2023.

Campeonatos Continentales de 2023 - excepto Europa y Oceanía (seis atletas por género)

Los CONs que no se clasifiquen para ninguna plaza de cuota a través del Ranking Mundial de Ruta por Naciones de la UCI o de los resultados del Campeonato Mundial de Ruta de la UCI de 2023 pueden clasificar como máximo para una plaza de cuota por género a través de la Carrera de Ruta Élite de los respectivos Campeonatos Continentales de 2023, como se indica a continuación:

África: 2 CONs mejor clasificados, 1 ciclista clasificado por CON

América: 2 CONs mejor clasificados, 1 ciclista clasificado por CON

Asia: 2 CONs mejor clasificados, 1 ciclista clasificado por CON

Contrarreloj individual masculina y femenina - 35 cuotas por género como máximo

En el caso de las pruebas olímpicas de contrarreloj individual, no hay una asignación específica de plazas de cuota para la nación anfitriona. Para cada género, solo los CONs que hayan recibido plazas de cuota en la prueba de carrera de ruta pueden recibir cuotas para la contrarreloj individual. Esto significa que la nación anfitriona solo puede obtener plazas de cuota para la prueba de contrarreloj individual a través de las pruebas de clasificación que se indican a continuación.

El cupo máximo por CON en la contrarreloj individual es de dos plazas por género.

Hay dos maneras de clasificarse para la contrarreloj individual de París: el Ranking Mundial en Ruta por Naciones de la UCI y la contrarreloj individual de élite del Campeonato Mundial en Ruta de 2023.

Ranking Mundial en Ruta por Naciones de la UCI (25 atletas por género)

Los CONs clasificados del 1 al 25 en el Ranking Mundial en Ruta por Naciones de la UCI en octubre de 2023 (la fecha exacta está por definir) recibirán un máximo de una plaza de cuota, respetando la asignación mínima por continente (véase más abajo).

Campeonato Mundial en Ruta UCI 2023 Contrarreloj Individual Elite (10 atletas por género)

Los 10 CONs mejor clasificados en la prueba de contrarreloj individual de élite en el Campeonato Mundial de Ruta de la UCI 2023 recibirán un máximo de una plaza de cuota.

Hay otro factor a tener en cuenta: la asignación mínima por continente. En el caso de que un continente no tenga al menos dos CONs clasificados a través del Ranking Mundial por Naciones o del Campeonato Mundial de Contrarreloj Individual Élite, se asignará un máximo de una plaza por CON al CON mejor clasificado de ese continente en el Ranking Mundial por Naciones y que aún no se haya clasificado, entre los que hayan clasificado una plaza de cuota para la prueba de carretera del género en cuestión. Dichas asignaciones darán lugar a una reducción correspondiente (como máximo una por CON) de las plazas asignadas a los CONs a través del Ranking por Naciones, en el orden inverso al de estas últimas y siempre que dicha reducción no dé lugar a que el continente del CON en cuestión pierda su única cuota.

Nota sobre el proceso de confirmación

Tras el proceso de clasificación, hay un proceso de confirmación de plazas de cuota y de reasignación de plazas de cuotas no utilizadas, que sigue unos criterios específicos que puedes encontrar aquí [apartados E y F].

¿Cuál es el formato y el calendario de la competición de ciclismo en ruta de París 2024?

Los formatos de la contrarreloj y de las carreras de ruta son los mismos que en Tokio 2020.

En las carreras de ruta, los ciclistas comienzan la carrera al mismo tiempo y el primer corredor que cruza la línea de meta es declarado campeón olímpico. En las pruebas de contrarreloj, los ciclistas comienzan con una salida escalonada, y el más rápido después de que todos los ciclistas hayan terminado es declarado campeón.

Las primeras competiciones por las medallas tendrán lugar el 27 de julio de 2024 con las pruebas de contrarreloj individuales femenina y masculina.

Las carreras de ruta tendrán lugar durante un fin de semana lleno de acción, los días 3 y 4 de agosto.

Aunque no se han hecho públicos los detalles precisos de los circuitos, las sedes de las carreras de ciclismo en ruta son Pont d'Iéna e Invalides.

LEER MÁS: Juegos Olímpicos de París 2024: calendario deportivo

LEER MÁS: Entradas para los Juegos Olímpicos de París 2024: novedades

Ciclistas en ruta a seguir en París 2024

Para llegar a ser campeón olímpico de ciclismo en ruta, muchos factores -incluidos el recorrido y el clima- deben jugar a tu favor.

El ecuatoriano Richard Carapaz ganó el oro en Tokio 2020 en un duro recorrido montañoso que favoreció su talento como escalador.

Es la cara del ciclismo en ruta latinoamericano, sin embargo, otros ciclistas como el colombiano Egan Bernal, que ha vuelto a competir después de un duro accidente contra un autobús el pasado mes de enero de 2022, también está entre los favoritos.

LEER MÁS: Egan Bernal, "feliz de estar vivo"

Hay muchas nuevas estrellas y veteranos que aspiran al oro en París, entre ellos un montón de talentos de Europa.

El esloveno Tadej Pogacar ya ha demostrado su capacidad para ser una estrella en suelo francés tras ganar el Tour de Francia en 2020 y 2021, y ser segundo en la edición de 2022. También tiene pedigrí olímpico, ya que ganó el bronce en Tokio 2020. Su compatriota Primoz Roglic, que ha ganado La Vuelta a España en tres ocasiones, estará entre los favoritos tanto en la carrera de ruta como en la contrarreloj, y es el defensor del título en esta última.

El danés Jonas Vingegaard vistió el maillot amarillo en el Tour de Francia 2022, mientras que hay muchas estrellas en ascenso, como los belgas Remco Evenepoel, ganador de la Vuelta a España 2022, y Wout Van Aert, que fue medalla de plata en Tokio 2020.

LEER MÁS: Cinco cosas que saber sobre Richard Carapaz

En la competición femenina, un nombre ha destacado por encima de todos los demás en los últimos años: Annemiek Van Vleuten. La ciclista holandesa desterró los demonios de una grave caída en Río 2016 para ganar el oro en contrarreloj y la plata en ruta en Tokio 2020, pero no lo repetirá en París 2024, ya que ha declarado que se retirará tras la temporada 2023.

Sus compatriotas Demi Vollering, subcampeona del Tour de Francia Femenino 2022 (Van Vleuten fue la ganadora), Lorena Wiebes y la medallista de oro de Londres 2012, Marianne Vos, aspirarán al podio si se clasifican para París 2024.

La italiana Elisa Balsamo, que ganó el oro en el Campeonato Mundial de 2021 con tan solo 23 años, es una de las que hay que tener en cuenta, al igual que sus compatriotas Marta Cavalli, ganadora de la Clásica La Flecha Valona en 2022, y Elisa Longo, que ganó el bronce en Tokio 2020 y Río 2016.

Sin embargo, todas ellas estarán atentas al talento de la austriaca Anna Kiesenhofer, que aspira a defender su título olímpico. Aunque es experta en contrarreloj, en la carrera femenina de ruta de Tokio 2020 sorprendió al mundo al escaparse de forma desapercibida y correr hacia la victoria ante el desconcierto del pelotón en el que se encontraban muchas de las favoritas.

Calendario de clasificación del ciclismo en ruta para París 2024

XX de octubre de 2022- XX de octubre de 2023 [al final de la temporada 2023, día específico por definir]: periodo de clasificación

Por definir: Campeonatos Continentales de 2023 para África

Por definir: Campeonatos Continentales de 2023 para Asia

Por definir: Campeonatos Continentales de 2023 para América

3-13 de agosto de 2023: Campeonato Mundial de Ruta de la UCI 2023 - Campeonato Mundial de Ciclismo de la UCI 2023, Glasgow y Escocia (GBR)

XX de octubre de 2023 [al final de la temporada 2023, día específico por definir]: establecimiento del Ranking Mundial de la UCI

XX de noviembre de 2023 [día específico por definir]: fecha límite en la que la UCI debe confirmar a los CONs el número de plazas de cuota obtenidas

XX de diciembre de 2023 [día específico por definir]: fecha límite en la que los CONs deben confirmar a la UCI el uso de las plazas de cuota obtenidas

1 de enero de 2024 - 30 de junio de 2024: la UCI reasignará todas las plazas de cuota no utilizadas

8 de julio de 2024: fecha límite de inscripciones deportivas en París 2024

26 de julio - 11 de agosto de 2024: Juegos Olímpicos de París 2024

Conoce más sobre el sistema de clasificación de otros deportes que estarán presentes en París 2024.