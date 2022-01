Clases magistrales con leyendas olímpicas: Cómo dominar el patinaje de velocidad en pista corta con Apolo Ohno

Apolo Ohno, el olímpico de invierno más laureado de Estados Unidos, tiene diversas facetas. Su increíble carrera deportiva motivó a atletas de todo el mundo. Y ahora, retirado, trabaja como orador motivacional, escritor y comentarista deportivo.

Ohno habló con Olympics.com sobre la belleza y lo impredecible del patinaje de velocidad en pista corta, sus años después de la retirada y sus predicciones para Beijing 2022.

La entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

Olympics.com (OC): ¿Cómo descubriste el patinaje de velocidad en pista corta y qué te hizo enamorarte hasta el punto de decidir que querías ser deportista profesional?

Apolo Ohno (AO): Me enamoré de este deporte en 1992, viendo los Juegos Olímpicos de Invierno con mi padre. Vi algo muy especial. Eran atletas que llevaban trajes casi como de superhéroe y patinaban sobre el hielo a 30 millas por hora (unos 48 km/h). Y llevaban esas cuchillas largas que parecían espadas de samurai en sus patines. Era increíble. Fue lo que más me gustó. Era lo que quería hacer, y cuando tenía 14 años me invitaron al Programa de Desarrollo Olímpico Júnior de Lake Placid.

Apolo Ohno competes at 500m at Torino 2006

OC: ¿Hubo algún deportista en particular que te sirviera de inspiración o alguien a quien vieras como una leyenda de este deporte?

AO: La persona que más me inspiró fue Mark Gagnon, de Canadá. Me encantaba verlo patinar, su estilo. No tenía el mejor tipo de cuerpo para el patinaje de velocidad en pista corta, era más alto que el resto, pero lo conseguía. Siempre iba muy concentrado. Es el atleta del que más me gustó aprender. Y tuve la suerte de competir contra él muchas veces.

OC: Si tuvieras que explicar la pista corta en pocas palabras, ¿qué dirías?

AO: Dinámico, caótico, explosivo y divertido.

Patinaje de velocidad en pista corta en un minuto

Lo básico : la pista corta es una prueba de eliminación donde los patinadores compiten por grupos tratando de superar a sus rivales en las sucesivas rondas.

: la pista corta es una prueba de eliminación donde los patinadores compiten por grupos tratando de superar a sus rivales en las sucesivas rondas. Historia olímpica : la pista corta hizo su debut olímpico con dos pruebas individuales y dos de relevos en Albertville 1992 . Desde los Juegos de Turín 2006 , el programa de esta disciplina incluye ocho eventos, que a partir de Beijing 2022 se extenderán a nueve con la entrada del relevo por equipos mixtos.

: la pista corta hizo su debut olímpico con dos pruebas individuales y dos de relevos en . Desde los Juegos de , el programa de esta disciplina incluye ocho eventos, que a partir de Beijing 2022 se extenderán a nueve con la entrada del relevo por equipos mixtos. Medallas olímpicas por naciones : La República de Corea es la nación más laureada del patinaje de velocidad en pista corta en los Juegos Olímpicos de invierno con 48 medallas (24 de oro). Le siguen la República Popular China y Canadá con 33 metales cada una (con 10 y 9 oros respectivamente)

: La República de Corea es la nación más laureada del patinaje de velocidad en pista corta en los Juegos Olímpicos de invierno con 48 medallas (24 de oro). Le siguen la República Popular China y Canadá con 33 metales cada una (con 10 y 9 oros respectivamente) Líderes en medallas olímpicas: Viktor An, que compitió representando a la República de Corea y Rusia, y la italiana Arianna Fontana, son los olímpicos más laureados en este deporte con ocho medallas cada uno.

OC: ¿Qué es lo que más te gusta del patinaje de velocidad en pista corta y lo que consideras más complicado?

AO: Lo que más me gusta es el nivel de concentración que te exige para rendir al más alto nivel. Hablamos de diferencias de milésimas de segundo después de días, semanas, meses y años. Se trata de tener la consistencia diaria de mantener un solo objetivo, dar lo mejor de ti.

OC: ¿Cuáles son los tres mejores recuerdos de tu carrera?

AO: Cada uno de los tres Juegos Olímpicos de Invierno en los que competí serán seguramente los mejores momentos de mi carrera, porque en cada uno me enfrenté a obstáculos, rivales y condiciones diferentes. Pasé por muchos problemas, tanto físicos como mentales, que nunca compartí con mucha gente. No lo hice. Y sentí que aun así era capaz de rendir al máximo en esos momentos.

OC: ¿Cuáles son las principales cualidades que debe tener alguien para triunfar en el patinaje de velocidad en pista corta?

La mejor cualidad es la fortaleza mental. Consistencia, tanto en el entrenamiento físico como en el psicológico. Obviamente hay ciertas cualidades físicas, como ser fuerte, explosivo, tener una gran técnica, pero también ser inteligente con tu estrategia de carrera o creer en ti. Hay muchas cosas, y eso hace que este deporte sea tan exigente.

OC: ¿Qué significa para ti haber competido en los Juegos Olímpicos?

AO: Siempre bromeo y digo, ‘Mira, esta carrera es la misma distancia que las miles que he hecho. No tiene nada de diferente. Hay más cámaras, hay más gente, y estoy en otro sitio. Pero los deportistas son los mismos. La estrategia es la misma. El material no ha cambiado. Las condiciones del hielo son básicamente las mismas. ¿Por qué esto tiene que ser diferente?’. Pero la realidad es que sí, es diferente. La energía es diferente. La expectación es diferente. Y si no consigues tu objetivo, tienes que esperar otros cuatro años para volver a estar ahí.

OC: ¿Qué crees que podemos esperar en Beijing 2022? ¿Quiénes aspiran al podio?

AO: Este deporte ha cambiado mucho en cuatro años. El nivel de competitividad y el rendimiento han subido mucho, hay muchos atletas que pueden meterse en una final y muchos que pueden ganar una medalla. Los sospechosos habituales siempre son la República de Corea, la República Popular China y Canadá, pero también tienes a ROC, Hungría, Italia, Japón, Estados Unidos... Te diré dentro de dos semanas, cuando vea cómo van los entrenamientos.