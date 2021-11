Clases magistrales con leyendas olímpicas: cómo dominar el snowboard con Kelly Clark

Kelly Clark fue la primera mujer en completar un 1080 durante una competición. A lo largo de su carrera ha ganado dos prestigiosos premios ESPY. Y en Vermont, donde reside al noreste de Estados Unidos, esta legendaria snowboarder es una heroína: cuando ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno Salt Lake City 2002, pintaron un quitanieves de color dorado. Después de su retirada en 2019, creó la Kelly Clark Foundation, que concede becas de estudios a jóvenes que quieren dedicarse al snowboard, y publicó su autobiografía, Inspired.

Clark habló con Olympics.com sobre la belleza de su deporte, los hitos de su carrera y lo que espera del snowboard en Beijing 2022. Los Juegos darán comienzo el 4 de febrero y el día 5 empezará la competición de snowboard.

La entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

Kelly Clark en Sochi 2014, donde fue bronce de snowboard en halfpipe. Foto por 2014 Getty Images

¿Cómo descubriste el snowboard y qué te hizo enamorarte de este deporte hasta el punto de querer ser profesional?

Empecé a practicar snowboard antes de que se pusiera de moda. Todavía no existían los X Games, ni era deporte olímpico. Crecí en un pueblo de montaña en Vermont, y cuando éramos pequeños eso era lo que más hacíamos, estar en la montaña. Cuando vi el snowboard, me enamoré al instante. Empecé a saltarme clases de esquí hasta que mi padre dejó de pagar, y así tuve más días libres para practicarlo. Me gustaba porque tienes margen para ser creativa y expresarte. Es un deporte único y que tiene una cultura detrás. Creo que eso es lo que más me atrajo.

¿Sigues practicando snowboard después de haberte retirado?

Hago snowboard a todas horas. Soy como una niña pequeña. Y me sigue gustando tanto como el primer día, aunque ya hayan pasado más de 30 años. Todavía lo practico mucho. Paso la mayor parte del tiempo en Mammoth (California), así que si quieres encontrarme en alguna pendiente, esa es la montaña en la que tienes que buscar.

Si tuvieras que explicar el snowboard en pocas palabras, ¿qué dirías?

Se trata de mantenerse en pie y de lado para descender por una montaña, parecido al skateboarding y el surf. Y de divertirse al máximo.

Snowboard en un minuto:

Lo básico: el snowboard consiste en descender una ladera nevada sobre una tabla de snow. En Beijing 2022 habrá 11 pruebas de snowboard, incluido el snowboard cross por equipos mixtos, que se estrenará en unos Juegos de Invierno después de haber estado presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

el snowboard consiste en descender una ladera nevada sobre una tabla de snow. En Beijing 2022 habrá 11 pruebas de snowboard, incluido el snowboard cross por equipos mixtos, que se estrenará en unos Juegos de Invierno después de haber estado presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Historia olímpica: las competiciones masculina y femenina de snowboard hicieron su debut olímpico en los Juegos de Nagano 1998 , con las competiciones de eslalon gigante y halfpipe. El éxito fue inmediato y el deporte volvió a Salt Lake City cuatro años después.

las competiciones masculina y femenina de snowboard hicieron su debut olímpico en los Juegos de , con las competiciones de eslalon gigante y halfpipe. El éxito fue inmediato y el deporte volvió a Salt Lake City cuatro años después. Medallas olímpicas por naciones: Estados Unidos ha sido la nación más destacada desde que el snowboard entró en el programa olímpico. En total, los deportistas estadounidenses han ganado 31 medallas, 14 de ellas de oro. Le siguen Suiza (13, ocho de oro) y Francia (12, cuatro de oro).

Estados Unidos ha sido la nación más destacada desde que el snowboard entró en el programa olímpico. En total, los deportistas estadounidenses han ganado 31 medallas, 14 de ellas de oro. Le siguen Suiza (13, ocho de oro) y Francia (12, cuatro de oro). Líderes en medallas olímpicas: los estadounidenses también copan el ‘podio’ individual de deportistas más laureados. Shaun White busca su cuarto oro olímpico en Beijing. Le siguen Jamie Anderson (dos oros y una plata), y Kelly Clark (un oro y dos bronces).

¿Qué es lo que más te gusta del snowboard y lo que consideras más difícil? ¿Qué se necesita para tener éxito en este deporte?

Probablemente lo mismo: creo que lo mejor del snowboard es que la meta siempre está cambiando. El deporte no para de cambiar y de evolucionar, y no importa todo lo que hayas ganado o lo bueno que hayas sido, porque siempre tienes cosas nuevas que aprender.

El snowboard es un deporte muy técnico. En otros deportes el más fuerte, el más dotado físicamente, gana. No es un deporte de potencia, aunque la potencia y la fuerza son dos aspectos importantes. Debido a ese componente técnico, el mejor atleta no siempre gana, así que es una combinación de prestar atención al detalle y de técnica, combinadas con la fuerza, que es lo que te permite mantenerte.

¿Qué significa para ti haber competido en los Juegos Olímpicos?

Después de haber participado en cinco Juegos Olímpicos, puedo mirar mi carrera y ver todos mis logros: cuánto he crecido como snowboarder y como persona.

Si tuvieras que quedarte con tres momentos de tu carrera, ¿cuáles serían?

Una experiencia muy especial para mí fueron mis primeros Juegos Olímpicos en Salt Lake City, solo cinco meses después de los atentados del 11 de septiembre. El deporte tiene una capacidad única para unir a la gente, y coincidió que gané el primer oro para Estados Unidos en Estados Unidos. Viendo cómo se izaba la bandera aquella noche, y escuchando el himno nacional, no había una sola persona que no llorara, ni allí ni probablemente en todo el país. Para mí, que soy snowboarder y practico un deporte individual, tener esa sensación de unión y de ser parte del equipo de Estados Unidos es algo que no voy a olvidar.

Luego en 2011 fui la primera mujer en completar un 1080 en los X Games, y aquello supuso un gran paso adelante para las mujeres en el snowboard. Sientes que estás ayudando a construir algo que es más grande que tú.

Y por último mi bronce en Sochi 2014, que puede que sea uno de los mejores momentos de mi carrera. Llegó 12 años después de haber sido campeona olímpica. Fue mi última medalla olímpica y una de mis favoritas porque fueron 12 años de sangre, sudor y lágrimas. Aunque fuera de bronce y en teoría tuviera que gustarme más la de oro, sé todo lo duro que fue y todo a lo que tuve que sobreponerme aquel día.

Kelly Clark en Salt Lake City 2002, donde ganó el oro de snowboard en halfpipe.

¿Cómo explicarías el éxito que tiene Estados Unidos en snowboard?

Como deportista, no ganas nada por ti solo. Eres parte de un equipo de personas. Y el equipo de snowboard de Estados Unidos te apoya con entrenadores, cuerpo médico... Toda la gente que hay alrededor de un deportista es una parte muy importante que nos ayuda a alcanzar el éxito

En Estados Unidos nos animan a soñar. No quiero sonar demasiado cursi, pero el sueño americano es tener la libertad de decir, “quiero conseguirlo, y creo que puedo hacerlo”. También creo que es el legado, que ya se habían conseguido muchas cosas antes de que llegáramos nosotros.

¿Qué podemos esperar del snowboard en Beijing 2022?

Con el nivel que hay ahora mismo, no creo que alguien vaya a conseguir mucho con un solo truco. Creo que va a ser necesario tenerlo todo: amplitud y trucos técnicos. Estoy deseando verlo, porque creo que va a ser ultracompetitivo.

Echa un vistazo a otras clases magistrales: