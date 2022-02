Cinco cosas que saber sobre Shaun White, leyenda del snowboard

Los de Beijing 2022 serán los quintos Juegos Olímpicos de Invierno para Shaun White. Después de la decepción de Sochi 2014, volvió a lo grande en PyeongChang 2018 para conquistar su tercer oro olímpico en snowboard. El estadounidense busca una despedida a la altura de su leyenda.

De dónde es y cómo empezó en el snowboard

Shaun White nació en San Diego, California, el 3 de diciembre de 1986. Y ciertamente sus primeros meses de vida no hacían presagiar que con el tiempo sería una leyenda del deporte. White nació con una cardiopatía congénita conocida como Tetralogía de Fallot y en su primer año de vida tuvo que someterse a dos operaciones a corazón abierto.

"Yo soy de playa. De pequeño tenía asma, y no me gustaban el frío ni la altitud", añade en su episodio de la serie 'Legends Live On' de Olympics.com. Y aun así el snowboard no sería el primer deporte de nieve que practicó Shaun White.

Empezó en el esquí y a los seis años de edad, siguiendo los pasos de su hermano mayor Jesse, se pasó al snowboard. Al principio el cambio tranquilizó a su madre, que creí que sería más seguro. Quizá no imaginó lo que era capaz de hacer sobre una tabla. Con 13 años ya era profesional y con 15 estuvo muy cerca de entrar en el equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Invierno Salt Lake City 2002.

El palmarés de Shaun White

Shaun White es el deportista más laureado en la historia del snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno. El estadounidense ha ganado tres medallas de oro en halfpipe (su compatriota Jamie Anderson también tiene tres metales, pero son dos oros en slopestyle y una plata en Big Air).

White ganó su primer oro olímpico en sus primeros Juegos, los de Turín 2006, con solo 19 años. El californiano repitió triunfo en Vancouver 2010 y, después de quedarse por primera vez fuera del podio en Sochi 2014, regresó en PyeongChang 2018 para subir de nuevo a lo más alto.

Ese regreso dorado fue posible gracias a los cambios que introdujo en su rutina tras la decepción de Sochi. Además de contratar a un fisioterapeuta y un entrenador personal, cambió por completo su entrenamiento, y pasó a hacer dos días seguidos de entrenamiento duro de snowboard y un tercero de descanso. La combinación de estos dos factores hicieron que White fuera más fuerte y explosivo.

Además, Shaun White ha ganado 18 medallas de snowboard en los X-Games de Invierno (13 de oro), y es el único rider que ha recibido dos puntuaciones perfectas de 100 en competición.

Un truco inédito

Uno de los momentos más icónicos de la carrera de Shaun White llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010. El estadounidense ya tenía asegurado su segundo oro olímpico después de que Peetu Piiroinen (Finlandia) dejara su mejor puntuación en 45.0. Pero en lugar de ir a asegurar, quiso coronarse a lo grande.

En el halfpipe canadiense, Shaun White se convirtió en el primer rider que lograba planchar en competición un Doble McTwist 1260°, es decir, una doble vuelta con tres rotaciones y media de cuerpo. Ese 'Tomahawk' valió un oro olímpico.

El skateboarding y su relación con Tony Hawk

Durante muchos años, Shaun White también ha sido profesional del skateboarding, un deporte al que también llegó de la mano de su hermano Jesse. Y tenía tanto talento que, siendo todavía niño, fue apadrinado por el legendario Tony Hawk, que lo descubrió en un skate park de Encinitas, California.

"Tony era mi héroe y me aterraba hablar con él, así que cada vez que lo veía en el skate park intentaba impresionarlo con mi estilo con la esperanza de que algún día él me dijera algo a mí”, cuenta en su página personal.

White también ha tenido gran éxito en este deporte, en el que ganó cinco medallas (dos de oro) en skateboarding los X Games de verano. Todas ellas en la disciplina de vert, la más similar al halfpipe. De hecho, el estadounidense quiso competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el skateboarding hizo su debut olímpico, pero finalmente prefirió centrarse en el snowboard de cara a Beijing 2022.

Su apodo más conocido

La precocidad y el enorme talento de Shaun White hizo que uno de sus primeros apodos fuera “The Future Boy”. Sin embargo, hubo uno que caló hondo. Por su característico pelo (entonces melena) rojo encendido y por sus maniobras en el medio tubo, White pasó a ser mundialmente conocido como “The Flying Tomato” (“El Tomate Volador”).

Al principio a él también le gustó ese sobrenombre, pero en los últimos años ha confesado que ya no se siente tan identificado. Otro apodo, que él mismo sugirió en una rueda de prensa, es el de “Animal”, en honor a un personaje de El show de los Teleñecos.