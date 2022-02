Kellie Delka: Cinco cosas que saber sobre la piloto de skeleton de Puerto Rico

Kellie Delka (25 de diciembre de 1987) tiene 34 años y es piloto de skeleton, deporte en el que representa a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Nació en el norte de Texas y representó a Estados Unidos hasta 2018, cuando recibió la nacionalidad de Puerto Rico. Después de cuatro años compitiendo bajo la bandera del país caribeño, esta temporada ha firmado su mejor resultado: 30º del ranking mundial. Te contamos cinco curiosidades sobre la atleta.

Inspirada a través de redes sociales

Su llegada a los Juegos Olímpicos es la culminación de un viaje que empezó por curiosidad. "Vi a Johnny Quinn publicar mucho en redes sociales sobre el bobsleigh en 2011, hice un par de preguntas, decidí probarlo y desde entonces estoy aquí", explicaba hace unos años en la web oficial de Team USA.

Según recordaba el periódico online de la Universidad del Norte de Texas (UNT), el atleta de bobsleigh -que logró ser olímpico en Sochi 2014- le aconsejó sobre en qué debía trabajar. Ese mismo año (2011) fue a Dallas a un evento organizado por la USA Bobsled and Skeleton Federation.

Desde entonces no paró de entrenar hasta que logró ingresar en las pruebas del equipo estadounidense, después de un intento fallido en la temporada anterior, en 2013-2014.

Puertorriqueña desde hace cuatro años

La corredora de skeleton nació al norte de Texas y representó a Estados Unidos hasta 2018.

Hace cuatro años obtuvo la nacionalidad de Puerto Rico, según recordó Antonio Colón, presidente de la Federación de Atletas Invernales de Puerto Rico en el diario El Nuevo Día el pasado 22 de enero. "Ella me llamó y me preguntó qué tenía que hacer para representar a Puerto Rico. Yo le dije que lo primero era mudarse para acá. Aunque las reglas han cambiado de 36 a 18 meses [de residencia] para tener ciudadanía olímpica, yo le dije que si no se mudaba en 2018 no iba a haber posibilidad de que nos representara".

Delka vive en Puerto Rico, pero pasa las temporadas de skeleton en Europa, donde se celebran gran parte de las competiciones.

Su atleta favorita es Florence Griffith - Joyner

Kellie Delka tiene un pasado como atleta de pista y saltadora de pértiga en la universidad. Quizá por eso adora la figura de la atleta estadounidense Florence Griffith - Joyner, que obtuvo tres medallas de oro y una de plata en Seúl 1988.

"Desde que soy pequeña siempre he estado fascinada por los Juegos Olimpicos y por los deportes", dijo hace unos años el periódico de la Universidad del Norte de Texas, donde cursó sus estudios de kinesiología. Estaba tan obsesionada con el evento en general y con Griffith-Joyner en particular que una vez se disfrazó como ella para una fiesta de Halloween.

No le gusta el invierno

A pesar de debutar en los Juegos Olímpicos de Invierno la puertorriqueña confesaba al diario de UNT que no le gusta esta estación del año. "Pero amo este deporte y me enciendo cuando estoy sobre el trineo", comentó.

Hace equipo con William Flaherty

Será la séptima participación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Invierno y la segunda consecutiva. En PyeongChang 2018 el esquiador Charles Flaherty rompió una 'sequía' de 20 años. Este año el país caribeño repite. Serán dos los representantes gracias a Delka y también al hermano menor del esquiador, Willam C. Flaherty, que compite en eslalon y eslalon gigante de esquí alpino masculino. El primer puertorriqueño que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno fue George F. Tucker en luge. Lo hizo en Sarajevo 1984.

¿Cuándo ver a Kellie Delka?

A Kellie Delka se la podrá ver en acción el 11 y 12 de febrero según el calendario de la competición.