Chile en Beijing 2022: el renacimiento de Dominique Ohaco y de Henrik Von Appen

Domique Ohaco ha puesto fin a la actuación de la delegación chilena en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Con unos resultados consistentes, Chile se despide de Pekín después de haber visto en el mayor escenario deportivo mundial a referentes invernales en la nación y veteranos en las justas olímpicas, como Ohaco y Yonathan Fernández (tres Juegos Olímpicos cada uno) o Henrik Von Appen (dos); o el debut de Emilia Aramburo.

Todos han conseguido terminar al menos una de sus pruebas y, en la octava participación de Chile en unos Juegos Olímpicos de Invierno, la delegación ha dado muestras de que en Beijing 2022 no ha terminado su idilio con la nieve.

Revive sus mejores momentos y todos sus resultados.

MÁS: Resultados de los atletas latinos en Beijing 2022.

Esquí acrobático

Dominique Ohaco

En su tercera participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, Ohaco ha vivido nuevas experiencias: el debut de un nuevo evento en los Juegos, el big air; y ha vuelto a reencontrarse con una de sus mejores versiones.

Aunque no ha logrado clasificarse a ninguna de las finales ni mejorar su 13º puesto en Sochi 2014 (slopestyle), lo que sí ha conseguido es superar su actuación de hace cuatro años en PyeongChang 2018, cuando fue 20ª en la misma disciplina del esquí acrobático, aunque en este caso lo ha hecho con un 16º lugar en big air. Y, además, lo ha logrado después de superar una grave lesión rodilla en 2018 que le obligó a no competir por año y medio.

Big air femenino. 16ª clasificada (126.50 puntos)

Slopestyle femenino. 22ª clasificada (44.85 puntos)

MÁS: Cinco cosas que saber sobre Dominique Ohaco

Esquí de fondo

Yonathan Fernández

Como Ohaco, el esquiador de fondo chileno ha vivido en Beijing 2022 sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno. A punto de cumplir los 36 años, Fernández sigue abriendo nuevos caminos para este deporte en su país: si en diciembre se convertía en el primer chileno en competir en una Copa del Mundo de esquí de fondo, en la capital china ha sido el primero en disputar una prueba en estilo clásico.

“Ha sido una dura carrera, quizás la pista más difícil en la que he corrido. Es la primera vez que hay un chileno compitiendo en este evento, y quiero que esto abra la puerta para que la nueva generación siga empujando este deporte”, declaró a la Federación de Ski y Snowboard de Chile (Fedeski Chile). Fernández compagina su carrera deportiva con su trabajo como militar en la Escuela de Montaña del Ejército de su país.

Esprint en estilo libre. 85º clasificado. 3:26.12 (a 41.09)

15 km en estilo clásico. 91º clasificado. 50:36.6 (a 12:41.8)

MÁS: La otra vida del esquiador de fondo chileno Yonathan Fernández

Yonathan Fernandez (Chile) completó su participación en los terceros Juegos Olímpicos de Invierno. Foto por 2022 Getty Images

Esquí alpino

Henrik Von Appen

Después de superar un grave accidente en 2019, Henrik Von Appen ha firmado una notable participación en Beijing 2022. Fue 27º en el supergigante y 32º en el descenso, su mejor resultado en ambas pruebas en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Además, la del supergigante es la mejor posición de un esquiador chileno en este siglo.

Descenso masculino. 32º clasificado. 1:47.69 (+ 5.00)

Supergigante masculino. 27º clasificado. 1:23.55 (+3.61)

Combinada alpina. No pudo terminar la prueba.

Emilia Aramburo

La lesión de Matilde Schwencke le dio la oportunidad a Emilia Aramburo para competir en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno con solo 19 años. Aramburo compitió en las dos pruebas técnicas, y aunque no pudo completar el trazado de eslalon, igualó el mejor resultado de Noelle Barahona en el eslalon gigante (42º).

"El eslalon ha sido una pena, pero son cosas que pasan. Así es este deporte, e igual estoy contenta con estar acá, de estar viviendo esta experiencia y de lo logrado también en el gigante, donde me sentí muy bien", explicó a Fedeski Chile. "A pesar de haber tenido muy pocos días de esquí logré algo que no me esperaba, entonces también me sorprendí a mí misma".

Eslalon gigante femenino. 42ª clasificada. 1:07.71 (+10.15)

Eslalon femenino. No pudo terminar la primera manga.

MÁS: El increíble renacimiento de Henrik Von Appen