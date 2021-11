Cenicientas olímpicas: Del agua clara del rafting al esquí alpino

Fiyi, un país exótico en la región de Oceanía, lleva enviando atletas a los Juegos Olímpicos desde 1956. Los mayores éxitos de la nación se han producido en el rugby a siete, un deporte en el que el equipo de Fiyi ha ganado el oro en Río 2016 y Tokio 2020.

Sin embargo, a pesar del clima tropical del país, hay muchos fanáticos de los deportes de invierno. El pionero de los deportes de invierno fue Rusiate Rogoyawa, cuyo interés por el esquí empezó cuando estudiaba en Noruega. Compitió en los Juegos de Calgary 1988 y Lillehammer 1994, por invitación especial del Comité Olímpico Internacional.

El primer representante de Fiyi seleccionado para los Juegos Olímpicos de Invierno es Laurence Thoms. El joven nunca había pensado en emprender una carrera deportiva hasta que un periódico local publicó una tentadora oferta.

Todo comenzó en una fiesta de cumpleaños en diciembre de 1998. Era el cumpleaños de Tony Hauswirth, quien había llegado a Fiyi desde Suiza y realmente echaba de menos el esquí alpino. En la fiesta, Hauswirth preguntó de repente a sus amigos: "¿Deberíamos formar un equipo de esquí aquí para competir en los Juegos Olímpicos?".

A lo largo del año, la temperatura media de Fiyi no baja de los 26 grados centígrados, por lo que al principio nadie se tomó aquella idea en serio. Pero más tarde, lo que inicialmente parecía una broma se convirtió en algo más.

El equipo de Fiyi con sus medallas de oro tras ganar en Rugby a 7 en Tokio 2020. Foto por 2021 Getty Images

Hauswirth escribió un anuncio en un periódico local para convocar candidatos. Para optar al puesto, debían cumplirse cuatro criterios:

• Experiencia en el esquí

• Ciudadanía fiyiana

• Tener entre 16 y 25 años

• No tener miedo al frío

Por aquel entonces, Thoms estaba estudiando en una universidad politécnica de Nueva Zelanda, donde nieva con regularidad. Se volvió adicto a los deportes de invierno a los 15 años, cuando comenzó a practicar snowboard. En su tiempo libre, Thoms trabajaba a tiempo parcial como instructor, enseñando rafting en verano y esquí en invierno.

El anuncio en el periódico llamó la atención de la tía de Thoms, quien inmediatamente llamó a su madre y le informó sobre la oportunidad única de hacer historia. Un total de 153 personas respondieron al anuncio. Fueron preseleccionados dos mujeres y tres hombres.

Laurence Thoms, de Fiyi, esquía en los Juegos Olímpicos de Invierno Salt Lake 2002.

"Fue muy divertido. Se caían todo el tiempo", comentó el entrenador Adi Bernasconi al Midland Daily News. Pero cuando vieron a Thoms en la nieve, todas las risas se detuvieron: era un deportista serio y mostró mucho talento. "En temperaturas de 20° C o menos, la gente de Fiyi está envuelta en camisetas y chaquetas, ¡pero yo estoy en camiseta y pantalones cortos!", Thoms se jactó en una entrevista con la BBC.

Durante varios años, Thoms se estuvo formando en Nueva Zelanda, República de Corea y Suiza. El novato esquiador alpino progresó rápidamente y acumuló los puntos necesarios para clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

Thoms fue al evento deportivo más grande del mundo acompañado de las personas que habían hecho realidad su cuento de hadas. Desde las gradas, contó con el apoyo del autor del anuncio en el periódico, Hauswirth, así como del australiano Phil Taylor, quien apoyó la idea en la etapa inicial y luego encabezó la delegación de Fiyi.

Fue por una buena razón: Thoms fue el primer atleta de toda la región del Pacífico en clasificarse para los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a sus grandes cualidades atléticas. Para alguien que comenzó a entrenar en serio solo un par de años antes de los Juegos, se desempeñó de manera admirable.

Thoms no consiguió superar la carrera de eslalon, pero terminó por delante de los atletas de Hungría y San Marino en el eslalon gigante. Si sumamos a esta lista otros 21 esquiadores que no llegaron a la meta, Thoms se convirtió en una especie de héroe. Acabar en el puesto 55 puede no ser el último sueño de todo atleta olímpico, pero como dijo el fundador del Movimiento Olímpico moderno, Pierre de Coubertin, lo más importante no es ganar, sino participar.