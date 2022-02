La nueva campeona olímpica Anna Shcherbakova está "orgullosa" de pertenecer a la élite del deporte

Anna Shcherbakova lleva pocos días siendo campeona olímpica de patinaje artístico. Pero ese nuevo estatus no le ha impedido pedir a la élite del deporte un selfie cuando se ha cruzado con ellos durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

"Nathan Chen, Yuzuru Hanyu, Jin Boyang, Gabriela Papadakis y Guillaume Cizeron... ", responde Shcherbakova cuando se le pregunta con quién se ha fotografiado recientemente.

"Puedo seguir durante mucho tiempo... Sigo haciéndome fotos con ellos; les deseo buena suerte antes de la competición o les digo que admiro sus actuaciones".

¿La diferencia ahora? Shcherbakova es campeona olímpica, pero dice que se siente orgullosa de seguir diciendo a aquellos a los que admiraba que la inspiraron para convertirse en la patinadora que es.

"Sigo admirando a muchos atletas, pero probablemente me estoy acostumbrando un poco", admitió la joven de 17 años en una entrevista exclusiva con Olympics.com. "Pero, por supuesto, me siento un poco orgullosa de estar a su alrededor, que más que eso. Puedo decirles cómo me siento, cómo admiro a alguien. Eso también es muy importante para mí y me enorgullece".

La lista de Shcherbakova continúa: Uno Shoma, Kagiyama Yuma, los bailarines sobre hielo estadounidenses Madison Chock y Evan Bates.

La que fuera una patinadora que "admiraba a todos", es ahora una campeona olímpica a la que los demás admiran, como demuestra el hecho de que su teléfono "explotara" tras su triunfo en el evento individual femenino del jueves (17 de febrero).

Una de las personas que contactó con ella fue la campeona olímpica de 2018, Alina Zagitova, que le envió un mensaje de felicitación, con la esperanza de que ambas puedan verse en un futuro no muy lejano.

"Todavía no la he visto, pero me ha enviado un mensaje de texto diciendo: 'Felicidades'. Pero también me apoyó antes de las competiciones, así que [las dos] somos buenas amigas".

Anna Shcherbakova: una luchadora por fuera y por dentro

Aunque Shcherbakova admira a los que la rodean en la cima del deporte, ha demostrado su valía ante los que ahora llama sus pares al haberse convertido en campeona del mundo en 2021, y con el respaldo del mayor título de este deporte: un oro olímpico.

Se ha dado a conocer como una luchadora, que se esfuerza cuando lo necesita y que cumple estando bajo presión.

"Quizá la gente de fuera pueda apreciarlo mejor", dijo cuando se le preguntó si se considera una luchadora. "Sólo intento trabajar cada día y en las competiciones no intento mostrar nada en específico... Intento combinarlo todo, mostrarme a mí misma. Y me alegra mucho recibir el apoyo de la gente a cambio. Es muy bonito".

A sus 17 años, dice que ha intentado ser como una esponja absorbiendo todo lo que le rodea al ir de competición en competición. Y su título mundial en 2021 le sirvió como motivación adicional: ¿Cómo puede mejorar para el escenario olímpico?

"Creo que después de cada competición, hay una especie de crecimiento porque simplemente ganas experiencia", explicó. "Después de cada competición descubres algo nuevo".

Sin embargo, hay una cuota de paciencia que a Shcherbakova le gustaría tener consigo misma de cara a su participación en el Campeonato del Mundo del mes que viene en Francia y en el futuro: ¿Cómo puede esforzarse por ser una "maximalista", como se define, mientras aprende a cada paso?

Es la marca de los campeones que tanto admira: encontrar ese equilibrio en la búsqueda de la grandeza.

"Ahora mismo estoy intentando luchar un poco conmigo misma, porque todas las personas cometen errores. Y si quiero continuar, supongo que tendré que afrontarlo en algún momento y no culparme, no dejar que me afecte", dijo.