Brisa Hennessy, la surfista de Costa Rica que siempre sonríe

No toma mucho tiempo darse cuenta de que Brisa Hennessy es especial.

La surfista profesional, que creció en la selva de Costa Rica, es conocida por tener siempre una sonrisa en la cara.

La joven, de 22 años, en estos momentos es segunda en el ranking mundial, pero lo que marca la diferencia en ella es su personalidad: genuina y de corazón abierto.

Esta temporada, más que nunca, ha aprendido cómo compaginar esta faceta con la ferocidad necesaria para sobresalir como competidora en la World Surf League (WSL) Championship Tour (CT).

Fue más evidente todavía cuando ganó su primera competencia del CT, el Hurley Pro Sunset Beach en febrero, y se convirtió en número 1 del mundo.

"He sido muy afortunada en mi comienzo de año, y creo que definitivamente esto ha llegado tras mucho trabajo, mucha dedicación, muchas lágrimas y muchas emociones humanas", explica Hennessy.

"Ha sido un camino salvaje, y todo viene gracias a tu mentalidad y la confianza en ti misma. Me siento bien con quien soy, fuera y dentro del agua".

Pero lo que también ha hecho Hennessy ha sido aprender mucho y crecer.

"Las expectativas me afectaron mucho, durante gran parte de mi vida. Creo que algo que me ayudó a superar esto fue intentar disfrutar de cada paso del camino y del presente".

"Siempre hablamos del momento presente y creo que he hecho un buen trabajo llevándolo a cabo porque realmente no estaba en ese punto: pensaba en el pasado y en el pasado, sin vivir realmente el ahora", añade.

"Simplemente me dejo llevar un poco. Lo hago, pero también encontré mi propia fuerza interior. Y ahí es donde sucede la magia para todos" - Brisa Hennessy

Hennessy: objetivos en 2022

Además de esforzarse por ser una buena persona, Hennessy tiene grandes esperanzas como atleta.

"Este año hablo en serio. Definitivamente quiero estar en el top-5. Ese es mi objetivo y voy a hacer todo lo que pueda para llegar ahí" - Brisa Hennessy

Enfocarse en lo esencial le ha ayudado a encontrar un ritmo en el tour.

"Tengo muchas metas, pero creo que la principal es simplificar: acabar la temporada 2022 sabiendo que he dado lo mejor de mí. He simplificado en gran manera mi rutina, he simplificado quién era y también pienso disfrutar de todos los momentos entre las paradas del WLS Tour".

"Creo que eso es lo que hace que seas quien eres y te convierte en una persona completa y feliz. Quiero saber que me empapé de todo e hice lo mejor que pude y salí como un mejor surfista y una mejor persona".

Una identidad dentro y fuera del agua

El éxito y el redescubrimiento de sí misma parecen haber venido de la mano para Hennessy.

Ha aceptado que ser una dura competidora no tiene por qué alejarse de ser una buena persona.

"Es algo con lo que sufrí por un tiempo. Realmente quería mantener mi imagen, porque es muy importante para mí. Creo que ser amable y cortés, además de conectar con los dos demás, es algo muy importante".

"Creo que esto es algo que me molestaba de algún modo porque sentía que era alguien diferente en el agua y no podía encontrar el equilibrio", dice Hennessy.

La nacida en Costa Rica comenzó a trabajar con el psicólogo deportivo Mike Duff hace un par de años. Hennessy cree que esto le ayudó a superar sus barreras mentales. Sumergirse en sus raíces y en su familia también ha sido algo clave.

"Creo que siempre he sabido que tenía esto dentro de mí. Mi madre es muy amable, tiene un corazón hermano, al igual que mi padre. Pero mi padre tiene sus locuras y es una persona que fluye más, pero también va un poco contracorriente y no tiene miedo de levantarse y luchar por lo que cree".

"Realmente intenté combinar estas cosas de mis padres; cosas que también aprendí en Costa Rica", dice la surfista de 22 años.

Armada con una nueva confianza, no se puede predecir todo lo que puede conseguir en el resto de la temporada 2022.

"Tengo una competidora luchadora dentro de mí. I have that fighter competitor within me. Realmente siento eso y creo que no obstaculiza mi imagen fuera del agua porque tengo un trabajo que hacer y mi trabajo es principalmente competir contra mí misma. No estoy compitiendo contra otras o tratando de luchar contra otras. Honestamente, está dentro de mí" - Brisa Hennessy

Hennessy: nacida para el surf

De muchas maneras, no sorprende que Brisa Hennessy haya conseguido su meta de convertirse en una surfista profesional y de competir contra sus heroínas.

Además de su talento, nació en una familia de surfistas - sus dos padres fueron instructores de surf en Costa Rica.

"Crecer en Costa Rica me ha hecho ser quien soy y ha edificado mi manera de ver el mundo".

"Creo que vivir una vida tan simple y hermosa y conectar con la Madre Naturaleza, con mi familia y con otras personas es lo más importante para mí", reconoce.

También reconoce que la pureza de la selva en su país nativo han construido su espíritu competitivo.

"Creo que lo que me ha llevado a ser una competidora ha sido que siempre estaba como en un modo supervivencia, con todos los animales, y creo que de ahí saqué mi naturaleza competitiva" - Brisa Hennessy

Su personalidad fuerte, segura, pero a la vez suave, también tiene algo que ver con el tiempo que ha pasado en Hawaii y Fiji.

Cuando Hennessy tenía 8 años, su familia se mudó a la isla de Oahu, en la costa norte de Hawaii. Vivieron allí, mientras ella iba al colegio, y comenzó a pasar sus vacaciones de verano en la isla de Namotu, en Fiji, en un resort de su familia.

Montar las mejores olas del mundo fue imprescindible para conseguir, en 2018, clasificar para competir contra las mejores del mundo en el CT.

Hennessy impresionó en su primer año. Después de lograr un tercer puesto en Bali, finalizó su temporada debut como 11ª en el mundo. Esto le ayudó a representar a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde llegó a los cuartos de final, haciendo historia para su país natal.