Breaking news: BGirl Yell, bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, una artista sin límites

Kim Yeri, de la República de Corea, también es conocida como B-girl Yell. Y no sintió ningún miedo cuando dejó el colegio con solo 17 años para luchar por su sueño de convertirse en breaker profesional. Simplemente quería dedicarse a lo que ama.

Desde entonces, su carrera en el breaking ha ido evolucionando. A su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 le siguió el título, un año después, del Redbull BC One Cypher Korea. Esto le valió un lugar para representar a la República de Corea en la Mumbai 2019 Redbull BC One World Final.

En 2021 se convirtió en una estrella televisiva, al aparecer como la única B-girl en una serie de televisión sobre baile titulada Street Woman Fighter, que se convirtió en uno de los programas más exitosos del año en el lugar de nacimiento del K-pop.

Yell, que tiene su mirada puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024, adora ponerse retos a sí misma mientra lidera la escena nacional femenina en breaking.

Descubre más sobre ella en esta entrevista exclusiva con Olympics.com.

Un verdadero ejemplo de artista sin límites

"Sin límites es una definición que me representa. Quiero hacer lo que amo sin límites", explica Yell, que comenzó a utilizar los audífonos con nueve años, después de haber sido diagnosticada con una discapacidad auditiva con tres.

Cuando la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 decidió convertirse en bailarina profesional, después de dejar el instituto en 11º grado, se enfrentó a muchas dificultades como novata.

Sin embargo, ella prefiere no enfocarse en la discapacidad auditiva cuando habla de todas sus adversidades.

"Por supuesto, me he enfrentado a muchas situaciones inesperadas a causa de los audífonos, pero mi discapacidad auditiva no puede arruinarme mi carrera como B-Girl".

"Para ser clara: escucho música, voces y más cosas gracias a mis audífonos, pero no los detalles, como los acompañamientos musicales", explica.

"Los audífonos a veces me hacen panicar cuando la batería se agota durante una competición. Lo peor que me ha pasado fue una vez en la que, en ese momento, el DJ puso una pieza desconocida para mí".

Afortunadamente, Yell tiene la capacidad de encontrar el beat musical, ya que tocó varios instrumentos durante su infancia, como el piano, el violín y la armónica.

"Creo que esas experiencias me ayudaron mucho. Cuando no puedo escuchar la música bien por problemas con los audífonos, sigo pudiendo bailar sobre el beat y la melodía que puedo escuchar, que son como pequeños ruidos".

"También intento imaginar la música en mi cabeza. Después suelo mirar los vídeos de mis actuaciones y afortunadamente la mayoría de las veces acierto".

El primer y último baile en los JOJ

En el verano de 2017, después de abandonar el instituto, la B-Girl (ahora tiene 22 años) escuchó que estaban reclutando breakers para representar a la República de Corea en los Juegos de la Juventud 2018.

"Pensé que los Juegos estaban fuera de mi liga. Ni siquiera había tenido ningún buen resultado a nivel nacional por aquel entonces".

"Pero alguien de mi crew me dijo que quizás era mi única oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud (para atletas con edades entre los 15 y los 18 años)", explica Yell, que nació en el año 2000 y que comenzó a bailar con 14 años.

"Pero gané confianza, especialmente después de los Clasificatorios de Asia. Los Juegos fueron mi primera experiencia haciendo batallas con breakers internacionales de mi misma edad, así que sentí que podía ganar a cualquiera, excepto a B-Girl Ram (Ramu Kawai), que ya había estado compitiendo por 10 años".

Como Yell esperaba, Ram se alzó con el oro en Buenos Aires. Ella logró el bronce, mientras que la canadiense Emma Misak se hizo con la plata.

París 2024: la esperanza por un futuro mejor en el deporte

En 2020, el breaking se convirtió en un deporte olímpico oficial para el programa de París 2024. Para Yell, la unión entre el breaking y los Juegos Olímpicos es más que positiva.

"Recuerdo que hace cuatro años una gran marea de gente se arremolinó para vernos [en Puerto Madero, distrito de Buenos Aires]. Muchos de ellos estaban lejos del escenario, así que yo me preguntaba si verían bien nuestras actuaciones".

"En aquel momento fue cuando me di cuenta de que el deporte pasaría a formar parte del programa olímpico pronto sin lugar a dudas".

Sigue habiendo un debate entre los breakers sobre si el deporte debería de ser o no olímpico.

"Quiero estar en el escenario olímpico porque esto ayudará a visibilizar el deporte. Como la competición de breaking en París 2024 será televisada en todo mi país, mucha gente llegará a reconocer al equipo coreano, incluso por la calle", reflexiona Yell.

También cree que la competición abrirá más puertas a los breakers, tanto para sus carreras como para el ambiente en el que trabajan.

"Normalmente nos invitan a festivales organizados por colegios o por gobiernos locales. Es algo por lo que estoy muy agradecida, pero al mismo tiempo me doy cuenta de la cantidad de gente que no sabe mucho de nuestros escenarios, como asfaltos, sitios en obra, o suelos resbaladizos de cristal", comenta Yell.

"Como breakers, somos muy sensibles a las condiciones del suelo y no es tan fácil explicar estas cosas a los organizadores. Por eso es por lo que quiero ser más conocida: para proteger los derechos de los bailarines".

"París 2024 será clave en esta misión. Evidentemente, espero ganar una medalla. Pero, sobre todo, quiero formar parte de algunos momentos olímpicos inolvidables".