Resumen del esquí de fondo en Beijing 2022: Las mejores historias, momentos y récords

El esquí de fondo sigue siendo el principal motor del éxito de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno. Su nivel de exigencia en este deporte es tan alto que sus ocho medallas en Beijing 2022 podrían parecer un resultado decepcionante en comparación con las 14 de PyeongChang 2018.

Uno de los atletas que supuso un duro desafío para Noruega en Beijing 2022 fue Alexander Bolshunov, del ROC. Ganó una medalla en las cinco pruebas en las que participó: tres de oro, una de plata y una de bronce. Johannes Hoesflot Klaebo le siguió de cerca, con cuatro medallas, pero la estrella noruega tuvo algunos problemas en las pruebas de distancia. El finlandés Iivo Niskanen también tuvo una excelente actuación, con tres medallas, una de cada color.

En las pruebas femeninas también hubo varias multimedallistas, como Natalia Nepryaeva (ROC), Jonna Sundling y Maja Dahlqvist (Suecia), la noruega Therese Johaug (Noruega), Victoria Carl y Katharina Hennig (Alemania), Jessie Diggins (Estados Unidos) y Kerttu Niskanen (Finlandia)

Sigue leyendo para revivir los mejores momentos de Beijing 2022 en el esquí de fondo, un deporte que pone a prueba los límites de todos y cada uno de los participantes.

Los 3 mejores momentos

El submarino alemán logra una impresionante victoria en el esprint femenino por equipos

Un hecho sorprendente de Beijing 2022 fue la actuación del equipo femenino alemán, que ganó medallas en las dos pruebas por equipos. En el esprint por equipos, ofrecieron uno de los finales más emocionantes que se han visto en este deporte, al terminar por delante de Suecia y detrás del ROC por menos de un segundo.

Lo más increíble es que la esquiadora que terminó la carrera, Victoria Carl, no debía estar en el equipo. Sustituyó a Katherine Sauerbrey, que se retiró de la prueba.

"Que tengamos una medalla de oro al final, es increíble y especial. Creo que es muy importante para nosotras, sobre todo después de la medalla de plata en el relevo (femenino de 4x5 km), es muy importante para el esquí de fondo en Alemania", dijo la medallista de oro Katharina Hennig.

Victoria Carl cruza la línea de meta y Katharina Hennig lo celebra incrédula en el esprint femenino de esquí de fondo por equipos en Beijing 2022. Foto por 1 Getty Images

Alexander Bolshunov: medallas de oro y botas de oro

El alivio fue la primera gran emoción que se sintió durante las primeras competiciones de esquí de fondo, las carreras de esquiatlón (30 km para los hombres y 15 km para las mujeres). La noruega Therese Johaug, 14 veces campeona del mundo, ganó su primera medalla de oro olímpica en la prueba inaugural de los Juegos Olímpicos. Alexander Bolshunov (ROC) parecía igualmente satisfecho con su victoria, cuatro años después de conseguir tres medallas de plata y un bronce en PyeongChang 2018.

"Mis emociones no se pueden expresar. Todavía no me he dado cuenta de que soy de verdad campeón olímpico. Este último mes creí mucho en mí mismo y entendí que tenía que convertirme en un campeón olímpico, y estoy especialmente contento de haber podido hacerlo aquí en la primera carrera", dijo Bolshunov.

No sabía que en Beijing 2022 aún lograría cuatro medallas más. Después de la última, la salida masiva de 50 km (que terminó siendo una carrera de 30 km debido a las alteraciones meteorológicas), se puso unas brillantes botas doradas para celebrarlo.

Alexander Bolshunov (ROC) con botas doradas tras la salida masiva de 50km. Foto por 2022 Getty Images

Niskanen espera en la línea de meta para felicitar al esquiador colombiano Quintana

Después de ganar los 15 km en estilo clásico masculinos y asegurar su tercera medalla de oro olímpica, la estrella finlandesa del esquí de fondo Iivo Niskanen podría haber celebrado con sus compañeros de equipo o incluso haber disfrutado de un descanso, pero prefirió situarse cerca de la línea de meta para esperar al colombiano Carlos Andrés Quintana, el último esquiador en completar la carrera, y compartir con él un momento #StrongerTogether.

"Le dije: 'Bien hecho'. Hay que respetarse como atleta. Todo el mundo ha trabajado mucho para estar aquí y significa mucho llevarlo al otro lado de la línea de meta".

"Se necesita ese tipo de respeto en los Juegos Olímpicos. Los países más pequeños no tienen tanto presupuesto como las mejores naciones. Todo el mundo tiene que estar orgulloso de participar (en) los Juegos Olímpicos como esquiador", dijo Niskanen a los periodistas.

¿Qué dijeron los olímpicos?

[Alexander] Bolshunov vivió en mi cabeza cinco días después de eso, pero ahora se ha alejado.

El esquiador finlandés Iivo Niskanen tras su victoria frente a su rival de ROC en los 15 km estilo clásico masculinos, cinco días después de que Bolshunov le venciera en la carrera de esquiatlón.

Es algo grande para Alemania. Es una locura, venimos a los Juegos Olímpicos y no tenemos a nadie que nos diga: 'Oh, volverán con una medalla de oro', y sin embargo hoy volvemos con una medalla de oro. Es increíble.

Victoria Carl, de Alemania, tras su ajustada victoria contra Suecia y ROC en el esprint femenino por equipos

Cuando viajo, tengo una bolsa con el equipo, las botas de esquí, los guantes y todo lo demás. Y luego tengo otra bolsa llena solo con mi pan. Tengo mucho pan. No sé cuántos, pero supongo que unos 20 (panes) o algo así. Es muy importante. Tendría un poco de problemas con el estómago y todo eso si no lo llevara, así que lo necesito.

La estrella noruega Johannes Hoesflot Klaebo, que es intolerante al gluten y lleva el pan horneado por su abuela a competiciones de todo el mundo.

Lista completa de las medallas en esquí de fondo en Beijing 2022

Esquiatlón femenino 7.5 km + 7.5km

Oro: Therese Johaug (Noruega)

Plata: Natalia Neprayeva (ROC)

Bronce: Teresa Stadlober (Austria)

Esquiatlón masculino 15 km + 15 km

Oro: Alexander Bolshunov (ROC)

Plata: Denis Spitsov (ROC)

Bronce: Iivo Niskanen (Finlandia)

Esprint libre femenino

Oro: Jonna Sundling (Suecia)

Plata: Maja Dahlqvist (Suecia)

Bronce: Jessie Diggins (Estados Unidos)

Esprint libre masculino

Oro: Johannes Hoesflot Klaebo (Noruega)

Plata: Federico Pellegrino (Italia)

Bronce: Alexander Terentev (ROC)

10 km estilo clásico femeninos

Oro: Therese Johaug (Noruega)

Plata: Kerttu Niskanen (Finlandia)

Bronce: Krista Parmakoski (Finlandia)

15 km estilo clásico masculinos

Oro: Iivo Niskanen (Finlandia)

Plata: Alexander Bolshunov (ROC)

Bronce: Johannes Hoesflot Klaebo (Noruega)

Relevo 4x5 km femenino

Oro: ROC

Plata: Alemania

Bronce: Suecia

Relevo 4x10 km masculino

Oro: ROC

Plata: Noruega

Bronce: Francia

Esprint clásico por equipos femenino

Oro: Alemania

Plata: Suecia

Bronce: ROC

Esprint clásico por equipos masculino

Oro: Noruega

Plata: Finlandia

Bronce: ROC

Salida masiva 50 km estilo libre masculina (reducida a 30km debido a condiciones climáticas)

Oro: Alexander Bolshunov (ROC)

Plata: Ivan Yakimushkin (ROC)

Bronce: Simen Hegstad Krueger (Noruega)

Salida masiva 30 km libre femenina

Oro: Therese Johaug (Noruega)

Plata: Jessie Diggins (Estados Unidos)

Bronce: Kerttu Niskanen (Finlandia)