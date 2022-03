Arthur Bauchet: “Siento dolor, pero al menos sé por qué”

Hace cuatro años, Arthur Bauchet acarició el oro pero tuvo que conformarse con la plata en descenso, eslalon, supergigante y supercombinada.

El Para esquiador francés ha logrado al fin desquitarse en Beijing 2022, subiendo a lo más alto del podio en la modalidad de pie de descenso y supercombinada, además de lograr una medalla de bronce en el eslalon gigante.

El alquimista del esquí alpino encontró la fórmula para transformar en oro esos preciosos metales, y tendrá una última oportunidad de engrosar su palmarés el domingo, 13 de marzo, con la prueba de eslalon.

“Ya tenía un título de campeón del mundo, he ganado Copas del Mundo y Globos de Cristal, pero me faltaba un título paralímpico. Durante los últimos cuatro años he puesto todas mis energías en prepararme para este momento y tratar de ganar esta medalla de oro. Hay una gran distancia entre los sueños y la realidad, pero hoy la he cubierto. Es una locura”, confesó Bauchet a Olympics.com.

Bauchet, que sufre una paraparesia espástica hereditaria, una condición que provoca contracciones musculares en los miembros inferiores, disfrutó de dos días de descanso entre las pruebas de velocidad y las técnicas, lo que podría jugar a su favor de cara al eslalon.

“Tengo la suerte de ser uno de los esquiadores más versátiles del circuito. Puedo ganar en el descenso y en el eslalon. Es uno de mis puntos fuertes”, dijo.

En estos días de descanso, el esquiador nacido en Saint Tropez habló con Olympics.com y desveló el secreto de su preparación durante los últimos cuatro años para alcanzar el ansiado oro paralímpico.

Bauchet: "Con esta enfermedad tienes que ir a prueba y error"

Arthur Bauchet sufre una enfermedad rara que afecta al sistema nervioso central y tiene un impacto en los músculos de sus extremidades inferiores, provocando debilidad e hipertonía muscular. Pero el diagnóstico tardó tiempo en llegar.

En 2015, Bauchet no podía levantarse del sofá debido al intenso dolor en las piernas. Ese año, los doctores finalmente pusieron un nombre a aquello que los demás pensaban que estaba en su cabeza.

“Cuando le pusieron un nombre a la enfermedad, me dije, ‘vale, no está en mi cabeza’. Pero prefiero sentir dolor, saber por qué y poder esquiar, que sentir el dolor, quedarme en el sofá y no saber por qué”, explicó.

Una vez que tuvo el diagnóstico, era cuestión de prueba y error para entender la enfermedad y las limitaciones que imponía a sus capacidades físicas. Bauchet, que por entonces tenía 17 años, fue hasta el límite para probarse físicamente antes de PyeongChang 2018, solo dos años después de haber entrado en el circuito internacional.

Bauchet superó el reto con creces, ganando tres medallas (dos de oro incluidas) en el Mundial de 2017 y cuatro platas en PyeongChang 2018.

Pero además de poner a prueba sus capacidades, tiene que adaptarse constantemente a los cambios que provoca esta enfermedad degenerativa.

“Puede verse la evolución de la enfermedad a través de la evolución del tratamiento. Al principio, tenía que tomar una pastilla diaria. Cinco años después, ya tomo ocho pastillas, unas gotas por las noches y me tengo que poner inyecciones de Botox en las piernas dos veces al año”.

La adaptación parece clave en la preparación de Arthur Bauchet, que subió un peldaño en su capacidad para competir después de sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno.

Subir la carga de trabajo

“Después de los Juegos de PyeongChang, empecé a hacer entre cuatro y seis horas de entrenamiento al día. Descubrí ejercicios que no sabía que podía hacer, como ciclismo. Ahora hago mucha bicicleta en primavera y verano para mejorar la resistencia antes de volver al gimnasio”.

“Hemos aumentado la duración y el número de sesiones”.

Bauchet no solo está poniendo a prueba sus capacidades físicas. Ha aprendido a buscar su límite, a luchar contra la fatiga para aumentar su resistencia.

“Antes escuchaba a mi cuerpo un poco más de la cuenta, y en cuanto me notaba un poco cansado o mis piernas empezaban a temblar, me decía, ‘para, ya entrenarás mañana’. Pero ahora conozco mi cuerpo un poco mejor, y me digo, ‘no pares, esfuérzate un poco más, ve un poco más allá de tu límite, porque vas a competir en unos Juegos, vas a estar cansado, y tu cuerpo tiene que saber cómo se siente eso”.

Esta nueva forma de poner a prueba sus límites le ha sido de gran ayuda en Beijing 2022.

Debido al mal tiempo, la supercombinada se adelantó un día y los Para esquiadores tuvieron que hacer el descenso, el supergigante y la supercombinada en tres días consecutivos. Bauchet fue primero en el descenso, cuarto en el supergigante y al tercer día, sobreponiéndose al cansancio, ganó su segundo oro paralímpico. El triunfo en la supercombinada tuvo un precio para Bauchet, que confesó que los temblores han ido a peor.

“Al final de la supercombinada fue al podio provisional, pero me costó mucho mantenerme en pie y caminar. En cuanto bajé del podio, me tuve que quitar las botas porque no podía aguantarlo más. Tenía calambres en los pies”.

Para recuperarse, Bauchet necesita dos cosas: descanso y calor, algo paradójico para una persona que pasa la mayor parte del tiempo en la nieve.

Controlar las emociones

Además del obligatorio descanso para sus piernas, el siete veces medallista paralímpico también ha necesitado aprender a controlar sus emociones.

“Hay un factor neurológico que acompaña a esta enfermedad. En cuanto tienes emociones, estrés o sentimientos un poco más fuertes, las piernas tiemblan incluso más”.

Controlar los niveles de estrés cuando estás a punto de competir en una prueba para la que llevas cuatro años trabajando es tan complicado como parece.

Sin embargo, el cambio en el calendario ayudó al siete veces campeón del mundo a manejar mejor el estrés. La primera prueba en estos Juegos Paralímpicos fue el descenso, un evento en el que no partía entre los grandes favoritos. La victoria le permitió quitarse de encima la presión de rendir al máximo en sus especialidades.

“Gracias a esa primera medalla de oro, he podido vivir con menos estrés el resto de la competición. Ahora en cada línea de salida no siento ese estrés. Simplemente quiero divertirme”, aseguró.

Divertirse, sí, pero no dormirse en los laureles. Arthur Bauchet sabe que la competición es intensa, y que el más mínimo error lo puede sacar del podio, como le pasó en el supergigante, donde acabó cuarto por culpa de un pequeño fallo.

Bauchet peleará hasta el final para sumar más metales a su colección.

“No voy a ponerme en la salida y decirme, ‘tómatelo con calma’. No, no, no. Voy a ir tan rápido como pueda y voy a dar el trescientos por cien en cada carrera. Estamos aquí para ganar todo lo que podamos, y si puedo ganar más medallas, daré el máximo para conseguirlas”.

Bauchet ha forjado una voluntad de hierro durante su carrera deportiva, con esa espada de Damocles sobre la cabeza de saber que su enfermedad sigue empeorando.

"Sé que un día puedo acabar en una silla de ruedas. Así que lucho para intentar llegar cada día un poco más lejos".