Beijing 2022 - 3 de febrero: lo que no te puedes perder

El 3 de febrero es la víspera de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 y su menú del día trae acción en tres deportes: curling, esquí acrobático (también conocido como freestyle) y hockey sobre hielo. El curling inicia su segunda jornada en estos Juegos con una nueva fecha de la fase de grupos en dobles mixtos. El esquí acrobático arranca con las primeras rondas de clasificación de moguls masculino y femenino. No te pierdas la actuación del canadiense Mikaël Kingsbury y la francesa Perrine Laffont, los vigentes campeones, que lucharán volver a colgarse el oro como ya hicieron en PyeongChang 2018.

Todas las horas de esta previa se muestran en hora local de Beijing.

Curling

09:05–11:00, 14:05–16:00; 20:05–22:00: fase de grupos de dobles mixtos

La competición de curling en dobles mixtos vive su segunda jornada con tres sesiones en el hielo.

Entre los partidos de hoy, el defensor del título, Canadá, se enfrentará a Jennifer Dodds y Bruce Mouat, de Gran Bretaña, en la sesión matutina, y a Noruega en la vespertina.

Esquí acrobático

18:00–18:45: 1° ronda de clasificación de moguls (F); 19:45-20:30: 1° ronda de clasificación de moguls (M)

La sede de Zhangjiakou verá su primera entrada en acción el 3 de febrero con las rondas de clasificación en moguls tanto femenino como masculino.

El tricampeón y actual campeón del mundo en categoría masculina, el canadiense Mikaël Kingsbury, es el vigente campeón olímpico; la historia es similar en la prueba femenina, donde la defensora del título, la francesa Perrine Laffont, también es la actual campeona del mundo. Ambos tratarán de situarse entre los mejores atletas para asegurarse un puesto en la final.

Hockey sobre hielo

12:10–14:25: Grupo A femenino: Suiza vs. Canadá, Grupo B femenino: República Popular China vs. República Checa; 16:40-18:55: Grupo B femenino: Japón vs. Suecia; 21:10-23:25:Grupo A femenino: Finlandia vs. Estados Unidos.

La competición femenina de hockey sobre hielo comienza en esta jornada con los cuatro partidos de arriba.

El último choque del día, a partir de las 21:10 horas en el Grupo A, será una tentadora revancha de la semifinal del Mundial de 2021 entre Finlandia y Estados Unidos, mientras que la anfitriona, República Popular China, comenzará su campaña a las 12:10 horas contra la República Checa, un equipo que consiguió su plaza en Beijing 2022 al ganar su último partido de clasificación.

Aquí puedes consultar dónde ver los Juegos desde cualquier lugar del mundo.

LEER MÁS: Guía de los eventos de cada día en Beijing 2022