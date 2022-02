Beijing 2022- 16 de febrero: lo que no te puedes perder

Espera otra jornada repleta de eventos este 16 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Se decidirán ocho medallas de oro, además de un partido por el bronce en hockey sobre hielo femenino (19:30 hora local).

El evento de eslalon masculino de esquí alpino (10:15 hora local) es una de las pruebas más abiertas: cada una de las seis carreras que han disputado esta temporada en la Copa del Mundo de esta disciplina ha tenido un ganador distinto. Habrá que estar atentos a los representantes hispanohablantes: el español Quim Salarich, el puertorriqueño William Flaherty y el colombiano Michael Poettoz.

¿Todavía no sabes qué ver? Aquí tienes una selección de eventos a los que deberías prestar atención en esta jornada:

Esquí acrobático - emoción garantizada en slopestyle y aerials

Los españoles Javi Lliso y Thibault Magnin no lograron clasificarse a la final masculina de slopestyle, en la que se espera que el trío estadounidense formado por Nicholas Goepper, Alexander Hall y Colby Stevenson den el máximo para copar el podio.

En aerials, toda vez que el favorito y bicampeón mundial Maxim Burov (ROC) no logró el pase a la final, las opciones del ROC se centran en su hermano mayor, Ilya Burov, bronce olímpico en 2018. El vigente campeón olímpico, el ucraniano de Oleksandr Abramenko tendrá mucho que decir también. A sus 33 años, estos son sus quintos Juego Olímpicos.

Pero sin duda, tras clasificar al final con las mejores puntuaciones, los locales Qi Guangpu y Jia Zongyang, este último dos veces medallista olímpico con el bronce en 2014 y la plata en 2018), parten como principales favoritos al oro.

Hockey sobre hielo - Comienzan los cuartos de final masculinos

Nos acercamos al final de los dos torneos de hockey sobre hielo. Se disputa el partido por el bronce femenino entre Finlandia y Suiza.

Además se disputan los cuartos de final en el torneo masculino con los cuatro mejores equipos de la fase de grupos midiéndose a los cuatro ganadores de la ronda de clasificación de play-off. Serán unos cuartos de final extremadamente competitivos, con los siguientes duelos: EE.UU. vs Eslovaquia, ROC vs Dinamarca, Finlandia vs Suiza y Suecia vs Canadá.

Patinaje de velocidad en pista corta - ¿Quién sucederá a Hungría en el trono?

Cuando Hungría ganó el oro en el relevo masculino de pista corta en PyeongChang 2018, el país enloqueció. Era el primer oro invernal de Hungría y la primera medalla de cualquier color desde Lake Placid 1980. Sin embargo, el equipo magiar, liderado por los hermanos Shaolin y Shaoang Liu, se tendrá que conformar con disputar la Final B. Y eso deja mucho más abierta la lucha por las medallas, con el poderoso equipo de relevos masculino de la República Popular China y los siempre competitivos coreanos como principales candidatos al oro.

Programa para el 16 de febrero

Encuentra aquí todos los eventos de medalla del 16 de febrero de 2022. Todas las horas se muestran en hora local de Pekín.

Esquí alpino

10:15–12:10: eslalon (M) carrera 1; 13:45–15:39: eslalon (M) carrera 2

Biatlón

15:45–17:00: relevo 4 x 6 km (F)

Esquí de fondo

17:15: final de esprint clásico por equipos (F)*

17:45:* final de esprint clásico por equipos (M)

Esquí acrobático

09:30–11:05: final de esquí acrobático slopestyle (M).

19:00–20:15: final de Aerials (M)

Hockey sobre hielo

19:30–21:45: partido por la medalla de bronce (F)

Patinaje de velocidad en pista corta

20:32–20:57: relevo 5.000 m (M) final B, final A;*

21:11–21:26:* 1.500 m (F) final B, final A

