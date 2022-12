Argentina vs Francia · Previa, día, horario y jugadores a seguir en la final de la Copa Mundial de fútbol 2022

Es un partido que ya se anuncia como Lionel Messi vs Kylian Mbappe, pero en esta final del Mundial Catar 2022 hay mucho más que estas dos estrellas. Descubre aquí todo lo que necesitas saber en la previa de Olympics.com.

Después de cuatro semanas de intensa acción en Catar, donde los mejores 32 equipos del mundo se enfrentaron en un torneo de 64 partidos, el destino del próximo título de la Copa del Mundo se reduce a un partido: Argentina vs Francia .

